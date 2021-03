Les experts en santé publique appellent New Delhi à ouvrir son programme de vaccination, jusqu’à présent limité aux personnes de plus de 60 ans et à celles de plus de 45 ans souffrant de comorbidités, à l’ensemble du public pour lutter contre la hausse des cas.

On craint que la récente flambée ne soit causée par trois souches mutantes plus mortelles et plus contagieuses de Covid-19, découvertes pour la première fois au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud, avec 158 des 400 cas confirmés de ces variantes signalés dans le passé. deux semaines.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy