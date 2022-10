Cinq mesures vitales que vous devez prendre IMMÉDIATEMENT après une attaque à la bombe nucléaire si Poutine dérangé attaque l’Ouest

DERANGED Vladimir Poutine menace d’un hiver nucléaire – il vaut donc mieux se préparer au pire.

Une guerre totale éliminerait des millions de personnes en quelques minutes, mais les experts disent qu’il existe des mesures vitales que vous pouvez prendre pour augmenter vos chances de survie.

Les experts disent qu’il existe des moyens de protéger votre famille en cas de guerre nucléaire Crédit : Getty

Le tristement célèbre dépliant Protect And Survive rédigé par le gouvernement britannique dans les années 1970 n’a jamais été publié.

Les craintes grandissent “rat acculé” Vlad passera au nucléaire alors qu’il manque d’options dans sa guerre désastreuse en Ukraine.

Il y a à peine une semaine, il menaçait d’une “catastrophe mondiale” dans son désespoir de s’accrocher au pouvoir.

L’Otan craint de faire exploser une ogive dans la mer Noire en guise de démonstration de force ou de lancer une bombe nucléaire tactique sur l’Ukraine.

Les inquiétudes croissantes ont incité le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, à se rendre à Washington cette semaine pour des pourparlers de crise.

Une source de sécurité a déclaré au Sun : « La menace a augmenté récemment.

Cela vient après des mois de porte-parole de Poutine appelant la Russie à bombarder l’Europe et les États-Unis dans un désert radioactif.

Le président américain Joe Biden a averti que le monde était plus proche d’Armageddon qu’à tout moment depuis la crise des missiles cubains de 1962.

Poutine lui-même a répété son vœu d’utiliser “tous les moyens nécessaires” pour défendre ses terres volées en Ukraine.

La Russie possède le plus grand arsenal atomique du monde – avec environ 6 000 ogives, dont des armes nucléaires de champ de bataille à faible rendement et des ICBM qui se déplacent à mi-chemin autour du monde.

Les experts disent que ceux qui sont proches d’une explosion nucléaire n’ont presque aucune chance de survie.

Pour ceux qui se trouvent à l’extérieur de la zone immédiate de l’explosion, le plus grand danger est les retombées – de la poussière radioactive qui tombe de la haute atmosphère.

Les experts disent que vous avez dix ou 15 minutes pour vous protéger, vous et votre famille.

Le gouvernement américain a publié des conseils de survie sur le site Ready.Gov.

Il avertit qu’Internet est susceptible de s’effondrer en cas de guerre nucléaire – alors lisez ces conseils maintenant :

Pénétrer

Trouvez un abri dans une structure solide – mais restez à l’écart des veuves Crédit : Getty

La première étape, et la plus importante, consiste à pénétrer à l’intérieur d’un bâtiment aussi vite que possible.

La brique et le béton offrent la meilleure protection contre les radiations.

Si vous êtes à l’extérieur lorsqu’une bombe explose – vous verrez le flash avant que l’explosion ne frappe – abritez-vous derrière n’importe quel objet que vous pouvez et allongez-vous à plat.

Après l’onde de choc, vous avez jusqu’à dix minutes pour faire entrer votre famille dans la structure solide la plus proche.

Même si vous êtes pris à l’extérieur dans les retombées, il est toujours vital de se mettre à l’abri.

Retirer les vêtements

L’étape suivante consiste à retirer tous les vêtements contaminés si vous avez été à l’extérieur.

Lavez ou essuyez toute la peau et les cheveux exposés avec de l’eau et du savon – une douche est préférable – et évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche.

Le désinfectant pour les mains est inutile contre les retombées, disent les experts.

Et n’utilisez pas de lingettes désinfectantes sur votre peau.

Vous devez également nettoyer soigneusement tous les animaux de compagnie – brossez les retombées de la fourrure et lavez-les avec de l’eau et du savon.

Evitez les fenêtres

Allez au sous-sol s’il y en a un, ou au moins dans la partie centrale du bâtiment.

Éloignez-vous des murs, des fenêtres et des toits exposés pour limiter les risques de rayonnement.

Autant que possible, vous devriez essayer de vous tenir à l’écart des personnes qui ne font pas partie de votre propre foyer.

Pratiquez la distanciation sociale de style Covid – restez à 6 pieds des autres et portez un masque facial.

Restez à l’intérieur pendant au moins 24 heures

Ne soyez pas tenté de sortir, à moins d’y être invité par les autorités.

Le plus grand danger de retombées est immédiatement après l’explosion, et il diminue progressivement avec le temps.

Un kit d’approvisionnement d’urgence préparé à l’avance aidera.

Il devrait inclure de l’eau en bouteille et des aliments emballés pour trois jours ou plus, des médicaments d’urgence, une torche et des piles.

Il est sécuritaire de manger ou de boire des aliments emballés qui se trouvaient à l’intérieur d’un bâtiment.

Ne consommez pas d’aliments ou de liquides qui se trouvaient à l’extérieur à découvert et qui pourraient être contaminés par les retombées.

Restez à l’écoute

Une radio portable à manivelle est un élément essentiel du kit Crédit : Alamy

Écoutez les mises à jour de tous les médias ou informations officielles qui pourraient être disponibles.

Il vous dira quand il est sécuritaire de sortir des abris et où aller chercher de l’aide.

Une radio à manivelle ou à piles est un élément essentiel du kit.

Les réseaux mobiles, la télévision et les services Internet peuvent être hors service.

Plus tôt cette semaine, nous avons raconté comment un expert de la guerre froide a créé un kit de survie nucléaire en utilisant des articles bon marché d’Amazon et d’eBay.

Les responsables auraient trois façons de nous informer d’une frappe nucléaire imminente.

Mais les experts ont averti que le Royaume-Uni n’était malheureusement pas préparé et devrait distribuer des pilules d’iode comme en Ukraine et en Finlande.

Pendant ce temps, les résidents vivant à l’ombre du “bâtiment le plus dangereux d’Europe” gardent déjà des sacs à dos prêts à être évacués à tout moment.