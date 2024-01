Cinq membres de l’équipe canadienne junior du Mondial 2018 doivent se rendre à la police, faisant face à des accusations d’agression sexuelle : rapport

Cinq membres de l’équipe canadienne de hockey junior du monde 2018 ont été invités à se rendre à la police de London, en Ontario, pour faire face à des accusations d’agression sexuelle. selon un rapport du Globe and Mail.

Les joueurs n’ont pas encore été inculpés mais ont eu un délai pour se rendre à la police de Londres, selon le Globe and Mail.

La police de Londres a déclaré L’Athlétisme Mercredi, ils étaient « incapables de fournir une mise à jour ».

“Lorsque nous aurons de plus amples informations à partager concernant cette enquête, nous serons en contact avec les médias”, a déclaré un porte-parole du département. Le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, a également refusé de commenter.

Les accusations en instance sont liées à une agression sexuelle présumée d’une femme par plusieurs joueurs dans une chambre d’hôtel à Londres le 19 juin 2018, à la suite d’un événement de la Fondation Hockey Canada.

Les allégations ont été rendues publiques dans le cadre d’une poursuite intentée par la femme contre l’instance dirigeante en avril 2022. Dans la plainte déposée devant la Cour supérieure de l’Ontario, la femme alléguait avoir été agressée par huit joueurs dans une chambre d’hôtel après l’événement de la fondation. Des membres de l’équipe canadienne junior du monde junior 2018 figuraient parmi les personnes accusées d’agression dans le cadre de la poursuite.

Hockey Canada a réglé le litige en mai 2022.

Après que la poursuite ait été rendue publique, la police de London et Hockey Canada ont rouvert leurs enquêtes sur l’incident, et la LNH a également lancé une enquête. L’enquête initiale menée par la police de Londres a été clôturée en février 2019, sans que des accusations soient déposées.

En octobre 2022, les enquêteurs de la police de London ont déclaré dans un dossier déposé auprès de la Cour de justice de l’Ontario qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire que cinq membres de l’équipe du monde junior 2018 avaient agressé sexuellement une femme dans une chambre d’hôtel. Les preuves n’ont pas été testées devant le tribunal.

Hockey Canada fait l’objet d’une surveillance étroite depuis que les allégations ont été rendues publiques. Le PDG Scott Smith a quitté l’instance dirigeante et l’ensemble du conseil d’administration a démissionné en octobre 2022. Deux mois plus tard, la fédération a élu un nouveau conseil d’administration pour un mandat spécial d’un an axé sur « apporter les changements nécessaires pour améliorer la gouvernance. à Hockey Canada », a déclaré la fédération au moment de l’élection du conseil d’administration. Hockey Canada a ensuite embauché Katherine Henderson comme présidente et directrice générale; Henderson a passé sept ans en tant que PDG de Curling Canada.

De plus, l’instance dirigeante n’a pas permis aux joueurs de l’équipe du monde junior 2018 de participer à l’équipe canadienne du Championnat mondial canadien 2023 de l’IIHF en mai.

Hockey Canada a encore un long chemin à parcourir pour rétablir ses relations avec les organismes directeurs provinciaux et régionaux, qui supervisent le hockey mineur à travers le pays. Plusieurs fédérations ont menacé de retenir les frais de participation des joueurs versés à Hockey Canada. En réponse, Hockey Canada n’a perçu aucun frais d’évaluation des participants pour la saison 2022-2023.

Plusieurs sponsors de premier plan ont mis fin à leur partenariat avec l’organisation, dont Nike. La marque de baskets, qui commanditait Hockey Canada depuis 1999, a initialement suspendu la relation en 2022 avant d’y mettre fin définitivement en juillet 2023.

(Photo : Andy Devlin/Getty Images)