Cinq mecs prennent la même photo depuis 40 ans

Copco Lake, Californie (CNN) — La célèbre photo de cinq amis prise tous les cinq ans au même lac californien est visible par le monde malgré la récente alerte au cancer d’un homme.

Ils ont pris la photo n ° 9 mercredi, 40 ans après avoir pris la première en 1982 dans une cabane préfabriquée à Copco Lake, le long de la frontière entre la Californie et l’Oregon. Leur tradition est devenue virale il y a 10 ans – et à nouveau en 2017 – lorsque CNN.com a publié leur histoire et leurs photos.

Certains des gars craignaient ouvertement que ce ne soit une photo de quatre amis cette année au lieu des cinq premiers photographiés à l’adolescence.

« J’ai été écrasé », a déclaré John Dickson, qui vit à Santa Barbara où les amis se sont rencontrés pour la première fois. « Nous craignions qu’il y ait un endroit vide sur le banc où nous prenons la photo. »

Dallas Burney, assis au milieu de la série de photos qui reproduisent les poses du tout premier cliché, a déclaré à CNN qu’il s’était fait retirer une grosse tumeur cancéreuse de la jambe gauche en 2019.

« Mon cancer – le liposarcome, je savais que quelque chose n’allait pas pendant de nombreux mois », a déclaré l’enseignant du primaire.

« J’ai été déscolarisé pendant cinq mois. Je ne peux plus courir, mais je peux marcher. »

Burney a marché avec aisance autour du lac Copco mardi soir avec Dickson, Mark Rumer-Cleary, Jon Molony et leur hôte, John « Wedge » Wardlaw.

Ils n’étaient plus tous ensemble depuis la dernière photo en 2017. Le cancer de Burney et la pandémie ont rendu les retrouvailles difficiles.

Mais d’abord, la nourriture

John « Wedge » Wardlaw fait frire des tacos mardi soir dans son équipement de protection. Paul Vercammen/CNN

Ils se sont donc réunis la veille de la prise de la photo pour leur autre tradition de cinq ans – se régalant de tacos « Wedge ».

Wardlaw fourre de la viande dans des coquilles à tacos dures et les fait frire si chaudes qu’il porte un gant et des lunettes de sécurité pour se protéger des éclaboussures.

Les blagues ont volé.

« Le sel est l’ingrédient principal », a ri Wardlaw.

« Nous boirons tous de l’eau à minuit », a déclaré Molony.

« Et #@$ ! le cardiologue », a plaisanté Rumer-Cleary.

Deux des amis avec vue sur la fenêtre se sont levés de leurs sièges.

« Pygargue à tête blanche », se sont-ils exclamés.

L’oiseau majestueux, avec sa tête blanche caractéristique, tournait au-dessus de la cabine, comme pour donner à la scène le faste et les circonstances.

D’autres observations d’animaux mardi comprenaient un lynx roux, des cerfs et du bétail.

Dîner Taco 2022. Une autre tradition pour les cinq amis. Paul Vercammen/CNN

Les amis, parlant souvent en rafales rapides les uns sur les autres, ont souligné que l’Oregon était de l’autre côté du lac.

40 ans de tradition

Mercredi à midi, c’était l’heure de l’événement principal.

Ils ont pris la dernière photo par une journée à 79 degrés digne d’une couverture de brochure de voyage. Le quintuple a hésité sur leur posture et s’est figé lorsque les photos ont cliqué sur un appareil photo Nikon D800. Ils étaient assis dans le même ordre et dans les mêmes poses depuis 1982.

Copco Lake, 2022. De gauche à droite : John Wardlaw, Mark Rumer-Cleary, Dallas Burney, John Molony et John Dickson en 2022. Avec l’aimable autorisation de John Wardlaw

Un chapeau repose toujours sur les genoux ou les genoux de Rumer-Cleary. Molony tient un pot dans sa main droite. La main droite de Burney repose à l’intérieur de son genou droit.

« C’est bien de revenir ici et de savoir que le cancer n’allait pas éliminer ce que nous faisons », a déclaré Burney.

C’est une question d’amitié.

Les cinq gars ont déclaré à CNN qu’ils s’étaient retrouvés dans une exposition de musée allemand sur l’amitié. Leur photo a été affichée dans le magazine Costco.

Une fois de plus, leurs images sont devenues virales, tournant autour des sites de médias sociaux où leur apparence a été à la fois disséquée et louée sans pitié.

« Il y a des citations stupides que vous ne pouvez jamais mettre dans des articles », a déclaré Wardlaw.

Les cinq amis se réunissent dans la même cabane de Copco Lake depuis quatre décennies. Avec l’aimable autorisation de John Wardlaw

« Il y a eu des réponses au fait que (trois d’entre nous) devenions torse nu. Certains ont dit que nous avions l’air plutôt bien et que c’était courageux après 50 ans. »

Quatre des amis ont 59 ans. Rumer Cleary a 58 ans.

Rumer-Cleary a attiré l’attention surréaliste que les photos ont suscitée et dit que parfois, des étrangers l’arrêteront.

« Cela m’est arrivé pour plusieurs raisons », a déclaré l’ingénieur logiciel qui a fondé Occam Networks. « Je mesure 6 pieds 6 pouces et j’ai des poils sur le visage. Ils ne le remarqueront pas tout de suite. ‘Tu m’as l’air familier, je ne peux pas dire pourquoi.' »

Chemin du retour au début

Les cinq amis, tous diplômés du lycée de Santa Barbara, ont pris la première photo dans la pose désormais familière à la fin de leur adolescence avec une minuterie automatique en 1982.

Leurs retrouvailles ont lieu au chalet de Copco Lake construit par le grand-père de Wardlaw en 1970.

Ils ont pêché, fait de la randonnée, fait du barbecue, cueilli des baies pour des tartes maison et se sont fait des blagues au fil des ans.

Molony a décrit des coups de fin de soirée sur les murs, des pétards jetés dans une chambre en représailles et des taquineries incessantes.

Dickson a avoué avoir surnommé Wardlaw « Wedge » en raison de sa définition de la forme de la tête de son ami après une coupe de cheveux.

« Je détestais le surnom », a déclaré Wardlaw. « Alors, ça coince. »

Cinq amis prennent la même photo dans la même pose dans la même cabine tous les cinq ans depuis 40 ans.

Dickson est le seul qui vit encore à Santa Barbara, où il dirige un site Web touristique SantaBarbara.com.

Molony est un photographe basé à la Nouvelle-Orléans. Rumer-Cleary est à la retraite et vit à Portland, Oregon. Wardlaw est un cinéaste et photographe qui vit à Bend, Oregon.

Burney, un vétéran de l’Air Force, entre dans sa 23e année d’enseignement à l’automne en Californie du Nord.

Le survivant du cancer ne s’inquiète pas de l’avenir de la photo et de sa santé.

« Mais j’ai de l’appréhension à l’idée de m’asseoir sur cette balustrade », a déclaré Burney.

« À mesure que nous vieillissons, la balustrade aussi. Nous vieillissons un peu, nous devenons plus lourds. Ce banc et cette balustrade se trouvent à environ 30 pieds de haut. J’ai peur un jour de l’entendre se fissurer.

Une telle conversation a conduit à l’humour de la potence et Burney montrant une photo de la tumeur retirée de sa jambe,

« Cela ressemble à un tri-tip », a ri Burney, faisant référence à la coupe de viande de forme triangulaire popularisée dans le comté de Santa Barbara.

Les amis ont tous souri et presque en chœur ont dit : « Eh bien, c’est Est-ce que. »

Après quatre décennies de blagues et d’amitié, il est normal qu’ils se moquent de la tumeur qui a presque ruiné leur tradition photographique.