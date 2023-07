Cinq matchs à surveiller pendant la saison de football 2023 – Shaw Local

Alors que l’IHSA publie officiellement les horaires de football des lycées pour la saison 2023, voici un premier aperçu de cinq affrontements intrigants qui attendent les fans de football de Morris Herald-News cet automne.

Semaine 1 : Morris à Coal City

Morris et Coal City renouvellent leur Battle of Grundy County pour commencer la saison. Morris détient un avantage de 3-1 dans la série, y compris une victoire de 49-10 contre les Coalers la saison dernière. Pourtant, il n’y a rien de tel que deux écoles aux riches traditions séparées par moins de 15 milles se réunissent.

Coal City est toujours fier de sa défense, et il obtiendra un test sévère avec le groupe talentueux de joueurs de position de compétence que Morris aura sur le terrain. La défensive des Coalers, cependant, devrait fournir à Morris un bon test pour une toute nouvelle ligne offensive.

Semaine 4 : Elmwood Park à Seneca

Au revoir, Alliance de Football de la Vallée Vermillon. Bonjour, Chicagoland Prairie Football League.

Après une saison régulière invaincue et le championnat de conférence de Vermilion Valley North, les Fighting Irish enchaîneront trois matchs contre d’anciens ennemis de la conférence (Wilmington lors de la semaine 1, Lisle lors de la semaine 2 et Westmont lors de la semaine 3 lors du match d’ouverture des deux équipes à Chicagoland Prairie) avec leur premier tout nouvel adversaire de la ligue le 15 septembre, école de classe 4A / 5A Elmwood Park, anciennement du Metro Suburban. Ce devrait être un excellent test pour les deux équipes et un indicateur précoce de la façon dont les écoles plus grandes et plus petites de la ligue pourraient s’empiler au fur et à mesure que la saison se déroule dans une conférence avec des équipes dont la taille des écoles varie de 1A à 5A.

[Who’s in the new Chicago Prairie Conference?] Zach Willis de Wilmington limoge Braden Reilly de Coal Citys lors de la victoire 17-7 de Wilmington la saison dernière. Les deux équipes se retrouvent à Coal City cette saison lors de la semaine 7. (Adam Jomant pour Shaw Media/Adam Jomant)

Semaine 7 : Wilmington à Coal City

Année après année, cela a été le match à surveiller dans l’ancienne conférence Interstate Eight et l’actuel Illinois Central Eight. Peu importe comment la ligue s’appelle, il semble que Coal City et Wilmington soient toujours en tête du classement du football. Wilmington a remporté une décision âprement disputée 17-7 la saison dernière.

Cette année ne devrait pas être différente, car les deux programmes ont tendance à recharger plutôt qu’à reconstruire. Les noms changent, mais pas le football. Attendez-vous à un match physique avec beaucoup de coups durs, mais aussi deux équipes et programmes qui se respectent immensément. Wilmington à Coal City un vendredi d’automne. Ça ne va pas beaucoup mieux.

Semaine 7 : Plainfield Nord à Minooka

Deux des poids lourds de la division ouest de la conférence sud-ouest des Prairies s’affrontent tard dans la saison, le titre de division étant peut-être en jeu. Plainfield North a remporté une victoire miraculeuse 22-21 contre les Indiens l’an dernier en route vers le titre de champion, et l’équipe de l’entraîneur de Minooka Matt Harding ne voudrait rien de plus que de lui rendre la pareille.

Faire les séries éliminatoires est devenu l’attente de Minooka au cours de la dernière décennie, et ce match contribuera grandement à décider si les Indiens reviendront en séries éliminatoires pour la sixième saison consécutive.

Semaine 9 : Sycomore à Morris

Depuis qu’ils ont rejoint la Conférence Interstate Eight / Kishwaukee River, Morris et Sycamore se battent pour la première place de la division blanche, et cette saison promet d’être la même. Même si une équipe ou une autre trébuche un peu au cours des huit premières semaines, le match de la semaine 9 fournira un bon baromètre pour les deux équipes qui se dirigent vers les séries éliminatoires.

Sycamore a remporté le championnat de la ligue la saison dernière avec une victoire 28-0 après que Morris les ait battus pour le titre de conférence la saison précédente. Qui sortira vainqueur cette année ?