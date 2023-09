Cinq maires travaillistes unissent leurs forces pour faire dérailler le projet de Sunak de supprimer le HS2

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Cinq maires travaillistes ont uni leurs forces pour tenter de faire dérailler les projets de Rishi Sunak visant à supprimer ou à retarder le tronçon nord du HS2 – mettant en garde contre d’énormes « dommages économiques » à travers le pays.

L’indépendant a révélé pour la première fois que le Premier ministre était en pourparlers secrets – surnommés Projet Redwood – avec son chancelier Jeremy Hunt pour abandonner la phase 2 du projet.

Les maires travaillistes Sadiq Khan, Andy Burnham, Tracy Brabin, Oliver Coppard et Steve Rotheram ont lancé un appel commun au Premier ministre pour qu’il ne coupe pas davantage le train à grande vitesse historique.

Les dirigeants locaux – qui rencontrent les chefs des transports à Leeds mercredi pour organiser l’opposition – ont averti que le fait de ne pas respecter intégralement le HS2 « laisserait des pans entiers du Nord avec des infrastructures de transport victoriennes impropres à leur objectif ».

Une déclaration commune a révélé que les cinq maires ont été « inondés » d’inquiétudes de la part des électeurs concernant les « dommages économiques potentiels qui résulteraient de toute décision de ne pas poursuivre intégralement HS2 et Northern Powerhouse Rail ».

M. Burham a déjà prévenu le gouvernement que son autorité du Grand Manchester pourrait intenter une action en justice si le tronçon nord du HS2 était abandonné, insistant : « Nous n’allons pas simplement nous allonger ».

M. Sunak a fait face à d’énormes réactions politiques suite aux informations selon lesquelles il envisageait de supprimer le tronçon Birmingham-Manchester du HS2 dans un contexte de flambée des coûts – Boris Johnson et George Osborne parmi les hauts conservateurs avertissant le Premier ministre qu’il ne devait pas « mutiler » le projet.

Le Premier ministre et le chancelier envisageraient une option pour apaiser une réaction négative des conservateurs en jetant la route Birmingham-Manchester dans les herbes hautes en la retardant jusqu’à sept ans.

Jeremy Hunt et Rishi Sunak sous une énorme pression pour s’engager dans HS2 (PENNSYLVANIE)

Il y a eu des indications qu’il pourrait annoncer une série d’améliorations des transports régionaux dans le but de limiter les retombées politiques – notamment en proposant le Northern Powerhouse Rail entre Manchester et Leeds.

Malgré sa rhétorique, M. Burnham a suggéré qu’il pourrait être ouvert à un retard si le gouvernement s’engageait à construire une route est-ouest et à s’engager sur un tronçon du HS2 entre l’aéroport de Manchester et Manchester Piccadilly.

Dans une lettre adressée à M. Sunak, lui et le chef du conseil municipal de Manchester, Bev Craig, ont également déclaré qu’ils étaient prêts à discuter du report de la partie nord.

Pendant ce temps, plusieurs hauts conservateurs, dont l’ancien chancelier George Osborne et l’ancien vice-Premier ministre Lord Heseltine, ont averti que la suppression du tronçon Manchester du HS2 serait un « acte de vandalisme grossier » et « abandonnerait » le Nord et les Midlands.

Mercredi, la secrétaire à la Culture, Lucy Frazer, a déclaré que M. Sunak et M. Hunt « écoutent une grande variété de voix » sur HS2. Elle a déclaré à Sky News que la chancelière « considère toujours les grands projets d’infrastructure, les coûts pour le trésor public ».

Mme Frazer a également déclaré que M. Hunt envisageait des salaires élevés pour les hauts patrons de HS2, après qu’il soit apparu que plus de 40 employés gagnaient 150 000 £ par an ou plus. « Il est important que nous veillions à ce que l’argent des contribuables soit bien dépensé », a-t-elle déclaré.

Andy Burnham mène les efforts pour sauver le match retour du HS2 (Fil PA)

Des rapports suggèrent que M. Sunak a été averti que le prix du chemin de fer à grande vitesse pourrait avoir dépassé les 100 milliards de livres sterling – même si les ministres ont déjà décidé de suspendre certaines parties du projet et ont même supprimé le tronçon de Leeds.

Susan Hall, candidate des conservateurs à la mairie de Londres, a déclaré qu’elle « préférerait évidemment » que HS2 s’étende jusqu’à Euston plutôt que de s’arrêter dans la banlieue ouest de la capitale.

Lorsqu’on lui a demandé si l’arrêt Old Oak Common était ce qu’elle souhaitait pour Londres, elle a répondu à un appel téléphonique de LBC : « Non, ce n’est pas le cas. Et je veux que tout se poursuive. Bien sur que oui. »

« Mais également, le gouvernement doit surveiller combien cela coûte et s’il essaie de négocier maintenant avec tout le monde en disant : ‘Peu importe combien cela coûte, il faut que cela continue’, cela mettrait les place dans une situation difficile.

En octobre, le gouvernement a estimé le coût du tronçon de Manchester à 71 milliards de livres sterling. En juin, ils ont annoncé que 22,5 milliards de livres sterling avaient déjà été dépensés pour le trajet initial vers Birmingham.

Tous ces chiffres ont été calculés à partir des prix de 2019, et ils auraient considérablement augmenté en raison de l’inflation, reflétant la hausse des coûts des matériaux et des salaires.