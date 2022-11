Cinq lions s’échappent du zoo de Taronga à Sydney, le forçant à émettre une alerte «code un» et à précipiter les invités pour la nuit en lieu sûr | Nouvelles du monde

Cinq lions se sont échappés de leur enclos au zoo de Taronga à Sydney, l’incitant à émettre une alerte d’urgence “code un” et forçant le personnel et les visiteurs à courir vers des “zones sûres”.

Les animaux – un mâle adulte et quatre petits – ont été aperçus devant leur exposition à 6h30, heure locale, mercredi.

Le zoo a déclaré qu’une intervention d’urgence avait été déclenchée moins de 10 minutes après la fuite des lions.

Bien que les lions se trouvaient toujours dans une zone séparée du reste du complexe par une clôture de 6 pieds, les invités séjournant au zoo dans le cadre de son programme de nuit “Roar and Snore” ont été déplacés en lieu sûr.

“Ils sont arrivés en courant dans la zone de la tente en disant:” C’est un code un, sortez de votre tente et courez, venez maintenant et laissez vos affaires “”, a déclaré Magnus Perri, l’un des invités, aux médias locaux.

Les gardiens du zoo ont calmé et ramené un ourson tandis que les quatre autres sont retournés dans l’enceinte de leur propre chef vers 9 heures du matin.

Aucune personne ou animal n’a été blessé et le site a ouvert normalement.

Le zoo ne sait pas comment les animaux se sont échappés et a lancé une enquête.

Image:

Le personnel inspecte un enclos de lions au zoo après que cinq lions se soient échappés de leur exposition mercredi



“Le zoo a mis en place des protocoles de sécurité très stricts pour un tel incident et des mesures immédiates ont été prises”, a déclaré le directeur exécutif de l’attraction, Simon Duffy, lors d’une conférence de presse.

Il a dit que l’enclos des lions avait deux clôtures de confinement et que les animaux avaient franchi l’une d’elles.

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, le zoo a déclaré que toutes les personnes présentes sur place lors de l’incident avaient été déplacées vers des “zones sûres”.

Il a ajouté: “Tous les animaux sont maintenant dans leur exposition où ils sont étroitement surveillés.”

La section des lions du zoo abrite Ato et Maya et leurs cinq petits – Khari et Luzuko qui sont des mâles et Malika, Zuri et Ayanna qui sont des femelles. Maya et Ayanna sont restées dans l’enclos pendant que les autres en sortaient.