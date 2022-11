Cinq lions se libèrent de l’enclos d’un zoo australien, déclenchant un verrouillage d’urgence

CINQ lions étaient en liberté dans un zoo australien après s’être libérés de leur enclos, déclenchant un verrouillage d’urgence.

Les grands félins étaient sortis de leur enceinte au zoo de Taronga à Sydney vers 7h30 mardi matin.

Cinq lions se sont libérés de leur enclos à Sydney au zoo de Taronga mardi Crédit : AFP ou concédants de licence

La police et les gardiens du zoo ont été vus en train d’évaluer leur enclos détruit après l’évasion Crédit : Neuf

Un ouvrier du bâtiment sans méfiance les aurait repérés rôdant sur le terrain alors que les invités de l’hébergement du parc se réveillaient.

L’enceinte est située à quelques mètres de l’endroit où les touristes dorment dans des tentes dans le cadre de l’expérience “Roar and Snore” de l’attraction.

L’évasion au cœur de lion a déclenché un verrouillage de Code One dans le célèbre zoo, alors que le personnel était invité à se mettre à l’abri dans des “refuges”.

La police s’est également précipitée sur les lieux lorsqu’une alarme assourdissante a retenti, avertissant les employés de suivre le protocole de sécurité.

Mais les gardiens de lions seraient restés en place pendant que les animaux féroces erraient.

Des flics ont été vus en train d’évaluer le périmètre de la clôture de l’enceinte de la savane des lions, située près du terminal de ferry du zoo.

La façon dont les animaux ont réussi à s’échapper reste incertaine.

Les lions ont finalement été rassemblés avant que le zoo n’ouvre comme d’habitude à 9h30.

Le zoo de Taronga a déclaré dans un communiqué: “Une situation d’urgence s’est produite ce matin au zoo de Taronga à Sydney lorsque cinq lions ont été localisés à l’extérieur de leur enclos.

“Le zoo a mis en place des protocoles de sécurité stricts pour un tel incident. Toutes les personnes sur place ont été déplacées vers des zones sûres et il n’y a pas de blessés parmi les invités ou le personnel.

“Tous les animaux sont maintenant dans leur exposition où ils sont étroitement surveillés.

“Le zoo sera ouvert normalement aujourd’hui. De plus amples détails seront fournis dès que possible.”

La police a confirmé plus tard que le zoo « gérait la situation par lui-même ».

James Dalziel, du zoo de Taronga, a déclaré au Daily Mail que l’escapade dramatique du lion s’était “terminée assez rapidement”.

Il a ajouté que “du personnel hautement qualifié” s’était occupé de l’incident.

Les alarmes de code 1 sont utilisées lorsqu’un « animal dangereux » s’est échappé ou provoque une situation alarmante.

À quelques mètres de l’enclos des lions se trouvent les expositions de chimpanzés, de girafes et de zèbres du parc.

La fierté complète du lion du zoo de Taronga comprend deux animaux adultes Maya et Ato et leurs cinq petits Khari, Luzuko, Malika, Zuri et Ayanna.

Les lionceaux d’Afrique ont été accueillis dans l’enclos de Savannah en août de cette année.

L’enceinte Savannah est située à proximité de l’expérience “Roar and Snore” de l’attraction où les clients dorment dans des tentes Crédit : Neuf