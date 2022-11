Cinq lions qui se sont échappés du zoo de Taronga à Sydney ont été sauvés et ramenés à l’enclos

Les autorités ont dû imposer un verrouillage après que cinq lions se soient libérés de leur enclos au zoo de Taronga à Sydney. Cependant, maintenant, les lions sont de retour en place. Prenant sa poignée Instagram officielle, le zoo a informé qu’une situation d’urgence s’est produite ce matin au zoo de Taronga à Sydney lorsque cinq lions ont été localisés à l’extérieur de leur enclos. «Le zoo a mis en place des protocoles de sécurité stricts pour un tel incident. Toutes les personnes présentes sur le site ont été déplacées vers des zones sûres et il n’y a pas de blessés parmi les invités ou le personnel. Tous les animaux sont maintenant dans leur exposition où ils sont étroitement surveillés », lit-on dans la légende.

Au total, quatre oursons et un adulte ont été vus à l’extérieur de leur enclos vers 6h30. Une alerte «code un» peu de temps après a envoyé le zoo en lock-out. La police a été appelée à 7h10 et les lions ont regagné leur enclos peu avant 9h.

Simon Duffy, directeur exécutif des opérations de Taronga, a déclaré au Guardian : « Une clôture de six pieds les séparait du reste du zoo. Le zoo a mis en place des protocoles de sécurité très stricts pour un tel incident et des mesures immédiates ont été prises.

Une enquête est en cours pour savoir comment les animaux se sont échappés. Une forte alarme de contrainte a retenti peu de temps après la découverte des lions en dehors de leur enclos normal. Il pourrait être entendu par les riverains.

Une famille qui passait la nuit au zoo dans le cadre de son programme de luxe “rugissement et ronflement” a déclaré au Sydney Morning Herald qu’on lui avait dit de “quitter sa tente et de courir”.

Pendant ce temps, plus tôt, une vidéo devenue virale montrait un homme jouant au football sans peur avec un lion et deux lionnes. Dans la vidéo, on peut voir l’homme enfiler un costume bleu et des baskets noires et jouer au football avec les trois grands félins. On peut voir les animaux sauvages taper dans le ballon avec leurs pattes. On peut voir le lion et les lionnes s’amuser et courir vers le ballon pendant qu’il donne un coup de pied.

Les utilisateurs d’Instagram ont réagi à la vidéo avec des émojis au cœur rouge dans la section des commentaires. L’un des utilisateurs a écrit: “Aww si gentil de les voir jouer comme ça et ne pas manger l’arbitre.” Une autre personne a commenté: “Cela a l’air tellement amusant.” De nombreux utilisateurs ont dit “Incroyable”.

