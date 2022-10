Cinq lignes de quartier les plus courantes révélées – et comment les résoudre

LES cinq lignes voisines les plus courantes ont été révélées – et comment les résoudre.

Beaucoup d’entre nous vivent en harmonie avec les gens d’à côté, mais certains font face à des batailles quotidiennes avec leurs voisins de l’enfer.

Le bruit intense, les limites du territoire, les places de stationnement, les maisons inesthétiques et les espaces communs sont cinq des plaintes les plus courantes des voisins Crédit : Getty

Cependant, les mesures à prendre ne sont pas toujours claires.

Les cinq rangées de voisins les plus courantes ont été réduites au bruit fort, aux problèmes de limites, aux places de stationnement, aux terrains négligés et à l’entretien des espaces communs.

Mark Montaldo, du principal cabinet d’avocats civil CEL Solicitors, a déclaré: «Les bons voisins peuvent valoir leur pesant d’or, mais trop souvent, nous pouvons nous disputer sur des problèmes mineurs et majeurs qui ruinent notre bonheur domestique.

“Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont en désaccord avec leurs voisins et cela peut rendre la vie un peu plus difficile.

«Certains des conflits les plus courants incluent les places de stationnement, le bruit excessif, les jardins négligés et les disputes sur la fin de votre terrain et le début du leur.

“Parfois, ces différends peuvent être résolus autour d’une tasse de thé amicale, mais dans d’autres cas, ils peuvent être si graves qu’ils déclenchent une bataille juridique.

“Il est important de connaître vos droits dans les cas où tout ne va pas bien entre vous et vos voisins, car cela pourrait vous éviter des tracas et beaucoup d’argent.”

Bruit excessif

Les voisins bruyants figurent parmi les cinq principales causes de conflits.

Si vos murs sont fins ou si vous vivez sous un locataire inconsidéré, vous pouvez être tenu éveillé par des enfants qui courent, déplacent des meubles ou écoutent de la musique forte.

Mais les conseils sont tenus de donner suite à toute plainte pour bruit qui pourrait être considérée comme une nuisance légale.

Cela signifie un bruit excessif selon la loi de 1990 sur la protection de l’environnement.

Pour que le bruit soit considéré comme excessif, il doit interférer de manière déraisonnable et substantielle avec l’utilisation ou la jouissance d’une maison.

Il est également admissible s’il a un impact négatif sur votre santé ou serait susceptible d’affecter votre santé bientôt.

Les voisins bruyants pourraient recevoir un avis de pénalité fixe de 110 £ et 500 £ si le contrevenant est une entreprise.

Cela peut être augmenté à 1 000 £ pour les maisons et des amendes illimitées pour les entreprises si elles ne sont pas payées à temps.

Problèmes de frontières

Des haies envahies, de nouveaux murs ou même un cabanon peuvent causer des différends quant à l’endroit où se termine le terrain d’un voisin et où commence celui d’un autre.

Souvent, il est difficile de trouver des plans originaux et si vous concédez à tort, vous pourriez perdre des milliers sur la propriété lorsque vous venez de la vendre.

Cependant, si vous êtes sûr qu’une partie de la propriété de votre voisin dépasse votre limite légale, vous pouvez obtenir une ordonnance du tribunal pour intrusion.

Vous pouvez également prétendre à une indemnisation pour couvrir la perte de jouissance de votre bien.

Places de parking

Dans les zones où les places de stationnement sont limitées, la façon dont les voisins laissent leur voiture garée peut être un problème majeur.

Les problèmes surviennent le plus souvent avec le stationnement résidentiel dans la rue, lorsque les places sont prises selon le principe du premier arrivé, premier servi.

La législation sur la circulation et la route du code de la route stipule que vous ne devez pas vous garer dans l’espace d’un résident si vous n’en avez pas l’autorisation et vous ne pouvez pas bloquer l’entrée de la propriété de quelqu’un.

Terre négligée

Vendre votre maison peut être difficile dans le meilleur des cas, mais si les personnes vivant à proximité ont des terres négligées et négligées, cela peut être un cauchemar.

Certains voisins, par exemple, laissent leurs arbustes et leurs arbres envahir la propriété voisine.

Cependant, si tel est le cas, vous êtes autorisé à couper tout ce qui dépasse la ligne de démarcation.

Mais, vous n’êtes pas autorisé à empiéter sur la terre de votre voisin pour le faire à sa place.

Certains arbres ont également des ordonnances de protection et ne doivent pas être coupés ou taillés.

Entretien et nettoyage des parties communes

Dans de nombreux immeubles, il y a des espaces communs mais cela peut être un désastre pour les résidents si d’autres ne contribuent pas à l’entretien de ces espaces.

Obstruer les voies d’urgence avec des colis, bloquer les portes coupe-feu avec des vélos ou créer des risques de trébuchement avec des jouets pour enfants abandonnés peut provoquer des rangées importantes dans un immeuble.

Si vos voisins déposent des ordures dans les parties communes, il est conseillé de leur parler d’abord dans l’espoir qu’ils acceptent de retirer leurs ordures à l’amiable.

Cependant, si vos voisins refusent, vous devez signaler le problème à votre conseil local qui enquêtera et déterminera si le problème équivaut à une nuisance légale.

Si tel est le cas, le conseil signifiera un avis de réduction aux personnes responsables de la nuisance.

Si quelqu’un ne se conforme pas à un avis de réduction, il pourrait être poursuivi et / ou condamné à une amende.