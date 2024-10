Cinq leçons tirées de la saga Matthew Sluka NIL

Bien sûr, cela allait arriver. C’est tout simplement étonnant que cela ne soit pas arrivé plus tôt.

Le football universitaire est un sport dans lequel, plus de trois ans après que les joueurs ont finalement été autorisés à monétiser leur nom, leur image et leur ressemblance, il n’existe toujours pas de lignes directrices claires régissant le marché.

Il n’existe pas d’organe directeur doté de véritables pouvoirs pour faire respecter les quelques règles qui existent pour chaque partie d’un contrat, et si quelqu’un essaie, une partie offensée peut engager un avocat, aller au tribunal et ajouter un autre chapitre à la longue série d’échecs de la NCAA. convaincre un juge que son modèle économique est équitable.

La semaine dernière, le quart-arrière partant de l’UNLV, Matthew Sluka, a annoncé qu’il prévoyait de quitter le programme après que les « représentations » qui lui avaient été faites « n’aient pas été retenues ».

Son père, Bob Sluka, a déclaré L’Athlétisme il y a eu essentiellement un accord verbal en janvier pour payer à Matthew 100 000 $ pour sa dernière saison de football universitaire. Au lieu de cela, il n’avait reçu que 3 000 $ pour les frais de déménagement, et malgré les efforts déployés pour recouvrer ce qui lui était dû, a déclaré Bob Sluka, il n’avait toujours rien reçu du collectif de l’UNLV depuis qu’il avait obtenu son diplôme de Holy Cross cet été et s’était présenté à Las Vegas.

Cependant, le PDG de Blueprint Sports, Rob Sine, a déclaré qu’en traitant avec la représentation de Sluka à partir du 29 août, il n’y avait aucune mention d’argent dû, et le collectif de l’UNLV a nié l’existence d’un accord et l’UNLV a déclaré qu’il avait honoré toutes les « bourses convenues » pour Sluka.

Les Rebels n°25, qui accueillent Syracuse vendredi et sont en première ligne pour une candidature du Groupe des 5 aux éliminatoires du football universitaire, passent à autre chose.

Malheureusement, de nombreux pièges existent dans un système en évolution rapide et largement anarchique, qui évolue d’un âge de pierre exploiteur vers un sport qui traite les joueurs – son atout le plus précieux – de manière équitable.

À terme, je pense que le football universitaire atteindra une place avec quelque chose qui ressemble à des contrats de joueurs, la solution ultime à des situations comme celles-ci, produite par les écoles et avec un langage principalement standard. À terme, le football universitaire partagera une partie des milliards de dollars de revenus télévisuels avec les joueurs, garantissant ainsi que les écoles auront au moins un peu d’argent à donner aux joueurs.

Mais cela ne doit pas nécessairement être vous ou votre programme. Il y a des leçons à tirer de cette saga disgracieuse.

1. Ne faites rien si tout n’est pas écrit.

Les deux parties conviennent qu’il n’y a jamais eu d’accord écrit. Mais les Sluka affirment qu’un accord verbal avec l’agent de Matthew et coordinateur offensif de l’UNLV, Brennan Marion, a été conclu en janvier, des mois avant que Sluka ne quitte le Massachusetts pour le Nevada.

Il n’y a pratiquement pas de normes. Et les normes qui existent varient d’un collectif à l’autre et d’une école à l’autre.

« Dans la plupart des conversations que j’ai eues, les entraîneurs principaux apportaient de l’argent directement », a déclaré un joueur qui a navigué sur le portail de transfert. L’Athlétisme cette intersaison pour une enquête sur le fonctionnement interne de NIL. « Ils parlaient des chiffres qu’ils accordaient aux joueurs à mon poste en fonction de la valeur qu’ils jugeaient en fonction du niveau de recrue que vous êtes et du temps de jeu dont vous disposeriez. »

Aucun joueur n’a plus de valeur que le quart partant, même si Sluka devait encore remporter le poste contre le transfert de Campbell Hajj-Malik Williams, qui a mené les Rebels à une victoire la semaine dernière contre Fresno State.

En février, un juge fédéral du Tennessee a empêché la NCAA d’appliquer les lois de l’organisation régissant NIL. Sluka est arrivé à l’UNLV en juin et a commencé les cours le 26 août. Pendant tout ce temps et après trois matchs, il n’a pas réussi à écrire. Mais il voulait avoir l’esprit d’équipe, alors il a continué à jouer.

Et finalement, Skuka a réalisé qu’il était allé à Vegas et a roulé des yeux de serpent.

Juste ou pas, sa décision de quitter une équipe en quête d’une candidature aux séries éliminatoires un mois après le début de la saison lui coûtera sa réputation aux yeux de beaucoup.

Personne ne devrait apporter des changements majeurs dans sa vie sur la base d’arrangements financiers sans un accord écrit exécutoire par des avocats.

2. Obtenez la bonne représentation.

Il n’existe pas de processus de certification d’agent dans le football universitaire au-delà de ce que certains États exigent pour faire des affaires en tant qu’agent, et la qualité de l’agent varie considérablement.

L’agent de Sluka, Marcus Cromartie, partage son temps entre ses clients universitaires et ceux de la NFL, mais il n’aurait pas été certifié pour opérer dans l’État du Nevada, ce qui a incité certains membres de l’UNLV à hésiter à traiter avec lui.

« C’était très étrange pour moi », a déclaré un autre agent. L’Athlétisme.

On ne sait pas pourquoi un agent considérerait une promesse d’un coordinateur offensif comme contraignante. Mais cela n’a jamais été officialisé.

« Nous avons tout essayé. Nous accepterions les paiements. Rien. Et ils n’ont cessé de le reporter et de le reporter, et à ce jour, nous ne savons pas pourquoi », a déclaré Bob Sluka, le père de Matthew Sluka. L’Athlétisme la semaine dernière.

Courriels obtenus par L’Athlétisme show Cromartie n’a jamais abordé la question des 100 000 $ dans ses brèves communications avec le collectif de l’UNLV.

L’ancien signataire de Floride, Jaden Rashada, a obtenu son contrat par écrit, mais sa représentation a également permis au collectif de Floride d’obtenir par écrit qu’il pouvait résilier le contrat à tout moment. Ils lui ont vendu plus de 13 millions de dollars. Rashada a poursuivi le collectif et l’entraîneur-chef de la Floride, Billy Napier, en mai dernier.

3. Entraîneurs : Connaissez votre collectif.

Les entraîneurs peuvent approuver leurs collectifs tiers et avoir des conversations avec eux, deux choses qui ont été initialement interdites lors de l’institution de NIL en 2021 et des collectifs nés du changement de règle de la NCAA.

Les écoles les plus efficaces ont une excellente communication entre les deux, et la principale raison en est la budgétisation. Les entraîneurs et le personnel doivent savoir combien d’argent est disponible pour un collectif ou combien pourrait raisonnablement être collecté pour un prospect de transfert ou une recrue du secondaire.

Bob Sluka a déclaré que l’agent de son fils espérait parler avec Hunkie Cooper, un membre du personnel de soutien de l’UNLV, après la victoire de l’équipe au Kansas le 13 septembre, affirmant qu’il se souvenait de Cromartie disant « c’est le gars qui nous évite en ce moment à propos de l’argent ».

Une conversation ultérieure a abouti à une offre de Cooper de 3 000 $ par mois pour les quatre prochains mois, disant aux Slukas de la prendre ou de la laisser.

Dans le monde des collectifs, 100 000 $, ce n’est pas beaucoup d’argent pour un quart-arrière et surtout pas pour un quart-arrière partant d’une équipe du Top 25 à la recherche d’une place en séries éliminatoires. Le fait que l’UNLV puisse offrir seulement 3 000 $ par mois pour le reste de la saison témoigne d’un décalage flagrant entre la vision des entraîneurs pour leur effectif et les moyens du collectif.

Rares sont les entraîneurs, voire aucun, qui feront une promesse qu’ils n’ont pas l’intention de tenir. Les nouvelles vont vite et il n’existe pas de moyen plus rapide d’éroder la confiance envers votre liste actuelle et vos prospects futurs. Un membre de l’équipe d’entraîneurs discutant des chiffres financiers d’un joueur est contraire aux règles de la NCAA, mais selon les agents interrogés par L’Athlétismeça arrive tout le temps.

« Je préfère traiter avec les entraîneurs parce qu’ils sont tellement hors de leur élément. Ils disent : « Nous pouvons y parvenir. » Il y a une question d’ego : vous voulez le faire pour votre groupe de poste et votre école, montrer que vous avez de l’argent », a déclaré un agent. L’Athlétisme cette intersaison dans l’enquête NIL.

Que Marion ait fait ou non ce qu’il croyait être une offre verbale ferme, Sluka croyait que c’était le cas et se sentait suffisamment convaincu pour quitter le programme à cause de cela. Négocier les subtilités d’une offre avec un coach est rare, a déclaré un agent L’Athlétisme cette semaine, mais quelque part entre le processus de recrutement et l’exécution d’une offre NIL, les Slukas et Marion n’étaient pas sur la même longueur d’onde.

4. L’honnêteté est la meilleure politique.

S’il n’y avait pas d’argent, UNLV aurait été bien servi d’expliquer cela à son quarterback partant.

J’ai parlé avec des gens autour du programme de l’UNLV cette intersaison qui se plaignaient du fait que le manque de soutien de NIL était l’une des principales raisons pour lesquelles les Rebels n’étaient pas en mesure de continuer à partir du quart-arrière Jayden Maiava, qui s’est engagé en Géorgie avant de passer à l’USC, où il est maintenant le remplaçant de Miller Moss. au lieu de courir après une candidature aux séries éliminatoires avec une équipe qu’il a contribué à remporter neuf victoires il y a la saison. Il a lancé plus de 3 000 verges et a couru près de 300 de plus dans l’offensive Go-Go innovante de Marion.

Maiava est partie pour bien plus de 100 000 dollars, a déclaré une personne informée de la situation. L’Athlétismemais ce manque de soutien est ce qui a mis UNLV sur le marché pour un quart-arrière de transfert en premier lieu.

Et cette situation pourrait nuire au programme et nuire à la fois à Marion et à l’entraîneur-chef Barry Odom sur la piste de recrutement, malgré les dénégations du programme sur ce qui s’est déroulé ou sur le niveau d’implication d’Odom.

L’UNLV a déclaré dans un communiqué qu’elle interprétait les « demandes de Sluka comme une violation des règles de paiement pour le jeu de la NCAA, ainsi que de la loi de l’État du Nevada ».

Cela pourrait techniquement être vrai, mais ces règles de la NCAA ont déjà été rejetées devant un tribunal du Tennessee en février, et la façon dont le football universitaire fonctionne en 2024 est que les joueurs s’attendent à être payés, surtout s’ils pensent avoir conclu un accord.

Blueprint Sports, qui dirige le collectif de l’UNLV, a publié une déclaration selon laquelle « aucune offre formelle NIL » n’avait été faite à Sluka et que le collectif « n’avait finalisé ni accepté aucune offre NIL ».

C’est vrai. Et cela va tenir le coup devant les tribunaux et empêcher Sluka de poursuivre toute action en justice.

Mais cela ne résout pas le vrai problème, à savoir qu’il dit qu’on lui a promis de l’argent de la part d’un entraîneur, qui n’avait pas d’agence pour le fournir, et que cet argent n’était pas là au départ.

5. Réfléchissez à toutes vos options.

Lorsque Sluka a appuyé sur « post » lors de son annonce la semaine dernière, il a choisi l’option nucléaire. Il déménage à Long Island, a déclaré son père ; son temps avec le programme est terminé.

Sluka quittant l’équipe lui a ouvert la porte au fait d’être traité de lâcheur. Il y a une partie de la population qui ne verra jamais les choses autrement, même si elle quitterait également son emploi s’elle croyait qu’on lui avait promis 100 000 $ et qu’elle était payée 3 000 $.

Mais il avait des options. Puis-je en suggérer un plus créatif ?

Étant donné que les Sluka affirment que leurs efforts pour résoudre le problème en privé ont été vains, Sluka aurait pu expliquer publiquement sa situation, soit en publiant une vidéo, soit en publiant une déclaration sur X. Sluka aurait pu déclarer publiquement sa volonté d’avoir l’esprit d’équipe, continuer à travailler et a conservé sa place convoitée de quart-arrière titulaire pour un prétendant aux séries éliminatoires.

À peine 12 heures après le message de Sluka annonçant son départ, Derek Stevens, PDG de Circa Sports aurait proposé de lui payer 100 000 $ pour résoudre le différend, mais l’UNLV lui a dit que la relation était déjà trop avancée.

En le rendant public seulement après la rupture de la relation, il n’a pas reçu l’argent qu’il croyait promis et, aux yeux de beaucoup, il a perdu la bataille des relations publiques.

C’est un doublé difficile, et il n’était pas nécessaire que cela se passe ainsi. Quoi qu’il arrive d’ici la saison prochaine, il est difficile d’imaginer que Sluka se retrouvera dans une meilleure situation sur le terrain.

(Photo de Matthew Sluka : Kyle Rivas / Getty Images)