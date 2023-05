Cinq jugés pour complot visant à kidnapper le ministre allemand de la Santé pendant la pandémie de Covid-19

Cinq personnes sont jugées pour avoir tenté de kidnapper le ministre allemand de la Santé pour protester contre les restrictions de Covid-19.

Les procureurs disent qu’ils voulaient déclencher un scénario « de type guerre civile ».

Une femme de 75 ans, considérée comme le meneur, a comparu pieds nus devant le tribunal.

Cinq Allemands ont été jugés mercredi pour un complot d’extrême droite visant à kidnapper le ministre de la Santé du pays et à renverser le gouvernement pour protester contre les restrictions de Covid-19.

Les procureurs affirment que les quatre hommes et une femme voulaient « déclencher des conditions de guerre civile en Allemagne par la violence… pour provoquer le renversement du gouvernement et de la démocratie parlementaire ».

Le complot comprenait des plans pour enlever le ministre de la Santé Karl Lauterbach – impopulaire parmi les groupes d’extrême droite en raison des mesures anti-Covid.

On pense qu’un suspect, nommé Elisabeth R, était le meneur.

La femme de 75 ans est entrée dans la salle d’audience sur la pointe des pieds et sans chaussures, avec deux fonctionnaires de la cour la tenant par les bras.

Lors de la lecture de l’acte d’accusation, elle s’est assise, la tête penchée sur une poubelle, disant qu’elle avait « peur de vomir ».

Elisabeth R. aurait convaincu le groupe que l’empire allemand du XIXe siècle était le véritable système de gouvernement du pays et qu’un ordre autoritaire devait être rétabli.

De telles croyances sont typiques du mouvement d’extrême droite Reichsbuerger (Citoyens du Reich), qui rejette les institutions démocratiques allemandes et attire un nombre croissant d’adeptes.

« Afin de pouvoir mettre ses idées en pratique, R. a recherché des personnes prêtes à renverser le gouvernement par la force », a déclaré le procureur Wolfgang Barrot au tribunal.

« Polarisation sociale »

Le groupe prévoyait de déclencher une panne d’électricité à l’échelle nationale en endommageant les lignes électriques avant d’enlever Lauterbach, tuant ses gardes du corps si nécessaire, selon les procureurs.

Ils voulaient alors convoquer une assemblée spéciale à Berlin pour déposer publiquement le gouvernement et nommer un nouveau chef.

Selon l’acte d’accusation, ils avaient tenté de contacter le président russe Vladimir Poutine pour demander un soutien à leur nouveau gouvernement.

Lauterbach a appelé mercredi à des peines « sévères » pour les suspects afin d’aider à « dissuader les imitateurs ».

Les menaces et même les complots de meurtre contre des politiciens se multiplient grâce à la « forte polarisation sociale » de la société allemande, en particulier sur les plateformes en ligne, a-t-il déclaré.

« La société continue de se radicaliser de manière extrême… Elle ne s’arrête pas. Nous aurons des problèmes encore plus graves », a-t-il déclaré au magazine Der Spiegel.

Longtemps rejetés par les critiques comme des mécontents et des excentriques, les Reichsbuerger se sont de plus en plus radicalisés ces dernières années et sont considérés comme une menace croissante pour la sécurité.

Un autre groupe d’extrême droite prévoyant de renverser le gouvernement – dont un ancien député et aristocrate – a été découvert en décembre, bien que les autorités n’aient pas lié ce groupe à celui qui a comploté pour enlever Lauterbach.