«  Cinq jours par semaine  »: Biden réaffirme son objectif de rouvrir les écoles K-8

WASHINGTON – Le président Joe Biden a clairement indiqué mardi que son objectif était que la plupart des écoles publiques K-8 soient ouvertes en personne « cinq jours par semaine » d’ici la fin de ses 100 premiers jours après que la Maison Blanche a reçu de nombreuses critiques pour avoir repoussé l’objectif en dernier semaine.

« Non, ce n’est pas vrai », a déclaré Biden à la mairie de CNN à Milwaukee lorsqu’on lui a demandé pourquoi la Maison Blanche avait abaissé son objectif à un seul jour d’enseignement en personne par semaine. « C’est ce qui a été rapporté. C’était une erreur dans la communication. »

De nombreuses écoles, en particulier dans les villes, sont toujours fermées pour l’enseignement en personne et fonctionnent pratiquement au milieu de la pandémie de coronavirus, car les élèves d’autres écoles fréquentent les salles de classe.

Frustrant les parents et ouvrant une nouvelle ligne d’attaque pour les républicains, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré la semaine dernière que l’objectif de Biden était que plus de 50% des écoles dispensent « un enseignement » en personne « au moins un jour par semaine » – pas nécessairement entièrement rouvert – au jour 100 de sa présidence.

Biden a déclaré mardi que cette déclaration était inexacte et réaffirmé son objectif de l’ouverture complète de la plupart des écoles K-8.

« Je pense que nous serons proches de cela à la fin des 100 premiers jours », a déclaré Biden. « Vous aurez un pourcentage important d’entre eux pouvant être ouverts. Je suppose qu’ils vont probablement pousser pour ouvrir tout l’été, pour continuer comme si c’était un semestre différent. »

Il a ajouté: « L’objectif sera de cinq jours par semaine. »

Les débats sur les projets de réouverture des écoles font rage depuis des semaines alors que de nouvelles variantes du virus se propagent, la distribution des vaccins varie considérablement, les syndicats d’enseignants de certaines villes repoussent et de nombreux parents sont exaspérés par l’absence d’option d’apprentissage en personne.

Dans un rapport la semaine dernière, les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré que les écoles pouvaient rouvrir en toute sécurité au milieu de la pandémie si une foule de mesures de sécurité étaient prises, y compris le maintien de 6 pieds de distance physique à l’intérieur des bâtiments scolaires lorsque cela est possible, en imposant des masques faciaux, des installations de nettoyage et traçage des contrats. La réouverture devrait également dépendre du niveau de transmission du COVID-19 dans une communauté, a déclaré le CDC.

Bien que la vaccination des enseignants devrait être une priorité, selon le CDC, ce n’est pas une obligation pour l’enseignement en personne.

« Je pense que nous devrions vacciner les enseignants », a déclaré Biden à la mairie. « Nous devons les faire monter dans la hiérarchie. »

Lorsqu’il a annoncé son objectif de réouverture en décembre, Biden a déclaré qu’il visait à faire en sorte que «la majorité de nos écoles» soient ouvertes dans les 100 jours.

Mais dans le plan de Biden pour vaincre la pandémie COVID-19, publié lors de sa première journée complète au pouvoir, la Maison Blanche a abaissé son marqueur, affirmant que l’objectif ne s’applique qu’à «une majorité d’écoles K-8», pas aux lycées.

Dès le départ, Biden a clairement indiqué que l’objectif dépendait du financement, qu’il espère obtenir en adoptant sa facture de secours pour le COVID-19 de 1,9 billion de dollars. Il réserve 130 milliards de dollars pour la réouverture des écoles.

Le ministère américain de l’Éducation mène une enquête pour un décompte complet du nombre d’écoles fonctionnant entièrement virtuellement, partiellement en personne et entièrement en personne.

Mais Burbio, une entreprise qui regroupe les calendriers des districts scolaires, a constaté qu’environ 64% des étudiants américains fréquentaient déjà des écoles offrant au moins un apprentissage en personne – atteignant ainsi déjà l’objectif de Biden. Environ 35% fréquentent des écoles avec des plans virtuels uniquement.

