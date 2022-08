Cinq joueurs sous le radar à surveiller au début des entraînements d’automne – Shaw Local

Bien sûr, le quart-arrière Rocky Lombardi pourrait faire un bond en deuxième année à NIU, et Antario Brown et Harrison Waylee vont devoir améliorer leurs jeux d’un cran dans le champ arrière offensif.

Mais alors que la Northern Illinois University a commencé les entraînements d’automne lundi, il y a cinq gars qui vont être essentiels pour les Huskies s’ils souhaitent répéter en tant que champions MAC, à tout le moins. Nous parlons d’un programme NIU qui n’a pas remporté de match de bowling depuis 2011. Cela inclut une défaite 47-41 contre Coastal Carolina dans le Cure Bowl qui s’est terminée sur un jeu controversé qui est resté dans l’actualité pendant une minute.

Pour que les Huskies s’appuient sur cette saison 9-5, ces cinq joueurs sous le radar seront la clé.

Izayah Green-May , senior, ailier défensif

Un transfert du Wisconsin, Green-May cherche à renforcer une ruée vers les passes qui a représenté en moyenne moins de deux sacs par match. Un manque de pression sur le quart-arrière a souvent été souligné par l’entraîneur Thomas Hammock comme raison pour laquelle les Huskies n’ont réussi que trois interceptions en équipe la saison dernière.

Entrez dans le lanceur de passes extérieur de 6-6 et 242 livres. Il n’a pas eu le plus de temps avec les Badgers, en chemise rouge pour la saison 2017, puis en faisant son premier départ l’année suivante. Il a disputé neuf matchs la saison dernière, mais n’a réussi que deux plaqués.

Pourtant, il a la construction et la vitesse nécessaires pour donner à la ligne défensive du NIU le coup de pouce dont elle a besoin, ainsi qu’une autre année d’expérience pour de jeunes stars comme James Ester, Raishein Thomas et Devonte O’Malley.

L’ailier rapproché de l’Université de l’Illinois du Nord Miles Joiner monte haut pour faire une prise lors de l’entraînement de printemps le 6 avril. (Mark Busch – [email protected]/Mark Busch – [email protected])

Miles Joiner, senior, tight end

C’est bizarre de pointer du doigt une paire de seniors qui débutent dans une équipe NIU qui, pour la troisième année consécutive, peut encore être qualifiée de jeune.

Mais avec Clint Ratkovich diplômé, les Huskies perdent, enfin, techniquement un porteur de ballon, mais toujours un gars qui pourrait attraper le ballon dans des situations de courte distance. Et bien que Joiner ne puisse interrompre aucune course de touché de 96 verges, il y a suffisamment de porteurs de ballon sur la liste pour cela.

La valeur de Joiner réside dans sa capacité à attraper le ballon dans des situations que Ratkovich aurait rencontrées la saison dernière. Il faudra peut-être deux personnes pour remplacer Ratkovich, mais Joiner (6 pieds 4 pouces, 251 livres) semble définitivement capable de reproduire ou de surpasser sa capacité de passe-passe.

Shemar Thornton , senior, receveur large

Joiner devrait être une bonne cible. Nous savons que Cole Tucker et Lombardi ont développé un bon rythme, et Trayvon Rudolph a récolté 300 verges sur réception lors d’un match la saison dernière dont tout le monde semble penser qu’il ne s’agit que de la pointe de l’iceberg.

Mais s’il y avait une autre grande menace de réception, une menace profonde en face de Rudolph qui pourrait attirer l’attention ou profiter de l’attention sur Rudolph, et vraiment aider Tucker et Joiner à s’ouvrir en dessous, alors les Huskies pourraient être effrayants en attaque. Et c’est sans parler du jeu de course.

Le transfert de la CRF a disputé 34 matchs, réalisant 73 attrapés pour 993 verges. Il n’a disputé que deux matchs la saison dernière après avoir raté 2020 en raison d’une blessure. Il a été le principal receveur de la CRF en 2019.

Pete Nygra, étudiant de première année, ligne offensive

Quatre joueurs de ligne offensive partants reviennent pour les Huskies. Le centre Brayden Patton ne le fait pas. C’est au Nygra de 6 pieds 4 pouces et 287 livres de prendre le relais au centre.

Vous n’avez pas beaucoup entendu parler de la ligne offensive la saison dernière malgré les chiffres impressionnants de trois porteurs de ballon, mais ils disent qu’une bonne ligne offensive est rarement remarquée.

Si Nygra s’intègre et que cette histoire est la première chose qui apparaît dans une recherche Google pour lui, vous saurez qu’il a fait son travail.

Eric Rogers , étudiant en deuxième année, demi de coin

Si Rogers n’avait pas été blessé cinq semaines après le début de la saison dernière, ce serait risible s’il figurait sur cette liste. Il a commencé les cinq premiers matchs et s’est blessé, mais pas avant d’avoir réussi 26 plaqués, dont sept chacun dans des matchs contre le Wyoming et Georgia Tech pour commencer la saison.

Avec son retour au secondaire, ces trois interceptions que les Huskies ont faites en équipe l’an dernier pourraient être éclipsées très rapidement cette saison. Et si le secondaire force les revirements, c’est un bon signe que les choses vont bien pour les Huskies.