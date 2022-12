Cinq joueurs hors concours de la Coupe du monde que Liverpool pourrait signer – qui ne s’appellent pas Jude Bellingham

Demandez à n’importe qui lié à Liverpool pendant trois années controversées au début des années 2000 et ils présenteront El Hadji Diouf comme un excellent exemple de la raison pour laquelle acheter des joueurs à l’arrière d’une Coupe du monde peut être une mauvaise idée.

Bien sûr, cet accord de 10 millions de livres sterling avec Lens était en préparation avant ses exploits pour le Sénégal en 2002, mais les arrivées de Diouf et de son compatriote Salif Diao sont désormais fermement liées à cette course emblématique vers les quarts de finale. L’attaquant a fait 80 apparitions pour le club, marquant huit buts, avant d’être vendu à Bolton en 2005.

Il y a des cas contraires, cependant, avec Gilberto Silva un autre à briller cet été-là au Japon et en Corée du Sud avant de s’imposer comme une figure clé d’Arsenal, et 20 ans plus tard, le recrutement de haut niveau est, en particulier pour un club de la sophistication de Liverpool, moins aléatoire.

Ainsi, bien qu’une poignée de performances à la Coupe du monde ne convainquent pas Liverpool de signer un joueur, elles peuvent certainement renforcer leur conviction sur un transfert.

Malgré le bouleversement qui a lieu dans la salle de conférence du club, avec le départ du directeur sportif Julian Ward cet été, il y aura eu une forte présence tout au long du tournoi de cette année au Qatar, gardant un œil sur les joueurs longtemps considérés comme des cibles potentielles.

Voici cinq joueurs qui ont brillé lors de la Coupe du monde et qui pourraient être des signatures intelligentes pour Liverpool – sans compter la cible prioritaire Jude Bellingham.

Sofyan Amrabat (Fiorentina et Maroc)

Au cours de la course inspirante du Maroc vers les demi-finales, où ils ont été éliminés par la France, le milieu de terrain polyvalent Amrabat a gagné des admirateurs en tant que l’un des joueurs du tournoi.

Posté à la base du milieu de terrain de Walid Regragui, le joueur de 26 ans a produit une série de performances dominantes alors que le Maroc gardait ses draps propres lors d’un match nul contre la Croatie et s’imposait contre la Belgique, l’Espagne et le Portugal.

Un plaqueur coriace chargé de briser le jeu et de faire monter son équipe sur le terrain, le cœur et le désir d’Amrabat l’ont fait prospérer au Qatar, avec un tacle de récupération incroyable sur Kylian Mbappe en demi-finale offrant un moment hors du commun.

Il y a un vide à combler dans l’équipe de Jurgen Klopp qui conviendrait aux compétences d’Amrabat, en particulier après la lutte de Fabinho pour la forme sans renfort spécialisé, et avec son contrat qui expire en 2024, un accord à prix réduit pourrait être conclu.

Cependant, il peut y avoir des réserves quant à sa transition d’une configuration plus lente et défensive au système de pied avant de Liverpool, mais il y a des signes clairs qu’il pourrait s’adapter.

Karou Mitoma (Brighton et Japon)

L’ailier de Brighton, Mitoma, a à peine figuré lors de la campagne captivante du Japon, sortant du banc lors des quatre matchs, mais il a offert un aperçu de son potentiel dynamique et révolutionnaire.

Liverpool aurait déjà été au courant de cela après une apparition influente lors du match nul 3-3 des Seagulls à Anfield en octobre, mais le joueur de 25 ans ultra-rapide a renforcé cela face à une variété de défis au Qatar.

C’est son désir implacable qui a donné le vainqueur alors que le Japon a riposté pour une victoire 2-1 sur l’Espagne pour renverser le Groupe E, tandis que son engagement envers la cause défensive l’a vu comme remplaçant par le manager Hajime Moriyasu.

Mitoma n’est que depuis quelques mois en Premier League, après avoir passé sa première saison à Brighton en prêt avec l’Union SG en Belgique, mais il est peu probable que de grands clubs envisagent de déménager.

Liverpool pourrait être parmi ceux qui manifestent leur intérêt pour l’avenir, avec Mitoma capable de renforcer un groupe d’attaquants qui comprend Luis Diaz et Darwin Nunez comme options du côté gauche.

Mohammed Kudus (Ajax et Ghana)

Alors que le jeune polyvalent flirtait avec un déménagement à Everton lors de la dernière fenêtre de transfert, il y avait également eu des «contacts informels» entre Kudus et Liverpool, selon L’athlétisme (s’ouvre dans un nouvel onglet)est David Ornstein.

L’Ajax était réticent à autoriser le départ d’un autre joueur clé le même été qui a vu Anthony, Sébastien Haller, Ryan Gravenberch et Lisandro Martinez passer à autre chose, et le Ghanéen est resté sur place.

Pour son club, Kudus a largement fonctionné comme attaquant central, ce qui l’a vu marquer un but égalisateur lors de la défaite 2-1 contre Liverpool en septembre, mais pour son pays, il alterne entre milieu de terrain central, n ° 10, attaquant et ailier, avec un doublé du flanc droit contre la Corée du Sud lors de la Coupe du monde.

Cette flexibilité le ferait sans aucun doute aimer de Klopp, tout comme son avantage à 22 ans avec 120 apparitions pour le FC Nordsjaelland et l’Ajax ainsi que 21 sélections et comptant pour le Ghana.

L’Ajax est, à toutes fins utiles, un club vendeur, et il est peu probable que le prix de son numéro 20 soit prohibitif pour Liverpool.

Josko Gvardiol (RB Leipzig et Croatie)

Avant la Coupe du monde, l’entraîneur légendaire – et l’inspiration de Klopp – Arrigo Sacchi a nommé deux défenseurs centraux de Liverpool dans son tournoi idéal XI, avec Virgil van Dijk rejoint par Ibrahima Konate.

Cela montre à quel point le couple de premier choix des Reds est tenu, et bien qu’il y ait des inquiétudes quant à la forme physique de Joel Matip et à la forme de Joe Gomez derrière eux, le défenseur central est loin d’être la priorité des Reds dans le transfert. marché.

S’ils devaient remanier et renforcer davantage leurs rangs, cependant, compléter Konaté avec un autre des meilleurs jeunes défenseurs du monde, le successeur de Leipzig, Gvardiol, serait une sage décision.

Gvardiol est arrivé à Leipzig en 2021, après un an de prêt avec le Dinamo Zagreb, et il ne lui a pas fallu longtemps pour s’assurer une place de titulaire et être largement salué ; Défenseur central gauche physique, avant-pied, il s’est également imposé avec la Croatie.

Quelques semaines avant son arrivée à Leipzig, Gvardiol a admis qu’il “voulait vraiment” jouer pour Liverpool à l’avenir – cela dépend simplement si les circonstances et les finances gênent le joueur de 20 ans.

Enzo Fernandez (Benfica et Argentine)

Bellingham est peut-être la priorité de Liverpool alors qu’il supervise l’évolution de son milieu de terrain, mais Fernandez, 21 ans, est devenu une alternative populaire – ou, dans un monde idéal, un homologue – au prodige anglais.

Fernandez n’a rejoint Benfica depuis River Plate qu’en juin, mais il a été soutenu que les membres du personnel de recrutement des Reds surveillaient déjà ses progrès avant le pas vers l’Europe.

Excellant désormais dans la Primeira Liga et salué comme un “joueur spectaculaire” pour l’Argentine par nul autre que Lionel Messi, le jeune semble prêt à passer à un autre niveau, avec des rapports au Portugal affirmant même qu’un accord a déjà été conclu avec Liverpool.

Cela prendrait des frais importants, la clause de libération de Fernandez s’élevant à 120 millions d’euros (104,6 millions de livres sterling), mais sa capacité à briller dans une pléthore de rôles fait de lui un candidat idéal pour un milieu de terrain ayant besoin de régénération.

Que ce soit à la place ou aussi bien que Bellingham reste à voir, mais il est certainement possible que Fernandez figure en bonne place dans les plans de transfert de Liverpool pour 2023.