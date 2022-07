Cinq joueurs devraient quitter Arsenal cet été

De Josh Barker









Arsenal a eu jusqu’à présent une fenêtre de transfert d’été 2022 assez active.

Les Gunners ont fait deux signatures majeures et ont également proposé deux options de sauvegarde.

L’équipe de Mikel Arteta a dépensé beaucoup d’argent pour Gabriel Jesus, qui a rejoint Manchester City pour devenir le n ° 9 d’Arsenal. Les Nord-Londoniens ont également recruté Fabio Vieira du FC Porto, qui devrait faire concurrence à Martin Odegaard et Emile Smith Rowe.

Ailleurs, Matt Turner est désormais le remplaçant d’Aaron Ramsdale, tandis que Marquinhos, 19 ans, qui a été signé de Sao Paulo, devrait en être un pour l’avenir.

Cependant, les Gunners n’ont pas encore fait beaucoup d’affaires sur le front des sorties.

Publicité

En fait, Alexandre Lacazette est le seul joueur à avoir quitté le club cet été qui a effectivement joué quelques minutes pour les Gunners en 2021/22.

Donc, si Arsenal veut faire venir plus de joueurs cet été, vous supposeriez qu’ils doivent changer au moins quelques anciens visages.

Et il semble que Mikel Arteta et co. essaient de déplacer jusqu’à cinq joueurs.

Parlant de sorties aux Emirats cet été, Fabrizio Romano avait ceci à dire :

« La négociation de Bernd Leno avec Fulham traîne en longueur depuis un certain temps. Pour le moment, les pourparlers se poursuivent mais jusqu’à présent, il n’y a toujours pas d’accord sur le prix », a expliqué Romano.

“Pour Nuno Tavares, la semaine prochaine, les négociations avec Atalanta pour un accord de prêt se poursuivront (Atalanta veut une clause d’option d’achat, Arsenal non).

“Arsenal est prêt à laisser Nicolas Pepe partir mais pour le moment il n’y a pas encore d’offre officielle. Le joueur lui-même a également changé d’agent cet été pour tenter de bouger, mais cela s’avère une vente délicate.

“Pablo Mari est sur la liste de Fenerbahce et de Vérone en Italie, tandis que pour Lucas Torreira, il y a de nombreux clubs intéressés, dont Valence, mais Arsenal ne veut vendre qu’à ses propres conditions.”

