Cinq joueurs de Manchester City continuent de s’isoler et ne seront pas disponibles pour le match contre Chelsea après avoir contracté le COVID-19, a déclaré vendredi le manager Pep Guardiola.

Avant le voyage de dimanche à Stamford Bridge, City a repris l’entraînement après que l’épidémie de virus ait conduit au report du match de Premier League de lundi contre Everton.

Le club n’a identifié que l’attaquant Gabriel Jesus et le défenseur Kyle Walker comme ayant contracté le COVID-19.

« Je ne pense pas que la Premier League nous permette de nommer les joueurs, mais vous le saurez demain », a déclaré Guardiola aux journalistes vendredi.

« Nous avions assez de joueurs pour jouer contre Everton, nous voulions jouer mais, le jour du match, avec plus de cas, nous avons informé la Premier League et j’ai personnellement appelé [Everton manager] Carlo Ancelotti pour expliquer la situation.

« La veille, nous étions en contact avec ce qui allait se passer et le risque énorme … Mais maintenant, le centre de formation est désinfecté et avec un peu de chance les prochains tests, tout le monde est négatif et les personnes positives peuvent revenir sans problème. »

City a repris l’entraînement mercredi après un nettoyage en profondeur, mais Guardiola a déclaré qu’ils avaient des problèmes alors qu’ils se préparaient pour Chelsea.

« Vous êtes moins en contact. Les joueurs ne sont plus dans les vestiaires, ils s’entraînent simplement sur le terrain », a ajouté Guardiola.

« C’est ce que c’est. Nous avons une équipe assez bonne pour y aller et essayer de rivaliser contre un adversaire coriace à Chelsea. Nous y allons pour jouer notre match avec enthousiasme et bonne volonté pour essayer de faire une bonne performance. »

Le manager de Chelsea, Frank Lampard, a déclaré vendredi qu’il y avait eu « quelques » cas positifs parmi le personnel du club mais que les joueurs n’étaient pas infectés.

La Premier League a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de suspendre la compétition malgré la hausse des infections provoquées à l’échelle nationale par une variante plus transmissible du COVID-19.

Le manager de Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, est mécontent de la ligue, critiquant la décision tardive de reporter le match contre Fulham environ trois heures avant le coup d’envoi de mercredi à 18 heures après une épidémie de COVID-19 chez leur rival londonien.

« J’ai senti [it was] pas professionnel, mais c’était comme ça « , a déclaré Mourinho vendredi. » Nous nous préparions pour ce match et bien sûr nous n’avons pas joué et cela perturbe ce qu’est une semaine de travail.

« Les séances d’entraînement avant cela seraient différentes si nous allions jouer à ce jeu. Les gens disent que c’est bien pour moi qu’il n’y avait pas de jeu, mais seulement bon pour moi si je savais qu’il n’y avait pas de jeu. »

Tottenham accueillera Leeds United samedi prochain.

Les informations de Reuters ont contribué à ce rapport.