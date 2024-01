Cinq joueurs de l’équipe canadienne du monde junior 2018 prennent un congé de leur club – NBC10 Philadelphie

Cinq joueurs de l’équipe canadienne junior du monde junior 2018 ont pris un congé de leur club actuel ces derniers jours, à la suite d’informations selon lesquelles cinq membres de cette équipe auraient été priés de se rendre à la police pour faire face à des accusations d’agression sexuelle.

Michael McLeod et Cal Foote des Devils du New Jersey, Carter Hart de la Flyers de PhiladelphieDillon Dube des Flames de Calgary et l’ancien joueur de la LNH Alex Formenton, qui joue maintenant en Europe, ont tous obtenu un congé pour une durée indéterminée, avec les absences annoncées au cours des quatre derniers jours.

Les Flyers et le club suisse HC Ambri-Piotta ont cité des raisons personnelles pour les départs de Hart et Formenton ; le club suisse a également déclaré que Formenton avait été autorisé à revenir au Canada. Les Flames ont évoqué la santé mentale de Dube, et les Devils n’ont donné aucune raison mercredi en annonçant que McLeod et Foote étaient en congé.

Les messages laissés aux agents représentant les cinq joueurs et les multiples messages envoyés à l’avocat de Hart sollicitant des commentaires n’ont pas été immédiatement renvoyés.

La police de London, en Ontario, a ouvert une enquête en 2022 après que des informations ont été révélées selon lesquelles Hockey Canada avait réglé une poursuite avec une femme qui affirmait avoir été agressée sexuellement par huit membres de cette équipe lors d’un gala. Le Globe & Mail a rapporté mercredi que cinq joueurs de cette équipe avaient été priés de se rendre à la police, dans la ville à mi-chemin entre Toronto et Détroit, pour faire face à des accusations d’agression sexuelle.

Un porte-parole de la police de Londres n’a pas confirmé l’information lorsqu’il a été contacté par l’Associated Press. “Lorsqu’il y aura une mise à jour à fournir, nous la partagerons avec les médias”, a déclaré le sergent. Sandasha Bough a déclaré mercredi.

Tôt dans la journée, Daniel Brière, directeur général des Flyers a ouvert sa conférence de presse de mi-saison sur l’état de l’organisation en déclarant : “Nous sommes au courant des articles de presse de ce matin sur une affaire très grave. Nous réagirons de manière appropriée lorsque les résultats des enquêtes seront rendus publics.”

« La LNH a été très claire : les équipes devraient leur soumettre toutes les questions liées à l’enquête. En attendant, les membres de l’organisation, dont les joueurs des Flyers, ne feront aucun autre commentaire. »

La LNH a ouvert sa propre enquête en 2022 et s’est engagée à rendre publiques ces conclusions.

Le sous-commissaire Bill Daly a déclaré mercredi par courriel à l’Associated Press que la ligue publierait une déclaration lorsque cela serait approprié, ajoutant qu’il ne pouvait rien dire de plus pour le moment. Lors de la finale de la Coupe Stanley en juin, Daly a déclaré qu’un enquêteur indépendant avait terminé son travail et s’attendait à un rapport d’ici le milieu de l’été que la ligue examinerait ensuite.

« Nous avons été en contact avec la police de Londres, nous continuons à vouloir être en contact avec eux, nous assurons qu’il y a une visibilité sur notre processus », a déclaré Daly le 3 juin. « Et dans la mesure où nous pouvons comprendre ce qu’est leur processus. c’est-à-dire que ce serait le but. Et puis je ne peux pas préjuger de ce qui se passera à partir de là.