Cinq joueurs de crosse de Tufts hospitalisés après un entraînement des Navy SEAL

Douze joueurs ont été diagnostiqués avec une rhabdomyolyse, une maladie potentiellement mortelle où les muscles se dégradent, après un entraînement de 45 minutes lundi. Un joueur de crosse masculin de l’Université Tufts en 2023. Université Tufts

Vendredi, cinq joueurs de crosse de l’Université Tufts étaient toujours hospitalisés, quelques jours après qu’une douzaine d’athlètes aient été blessés à la suite d’un entraînement dirigé par un ancien élève du programme d’entraînement de Tufts et des Navy SEAL, a déclaré un porte-parole.

Patrick Collins, porte-parole de l’université, a déclaré que 12 membres de l’équipe masculine de crosse ont été diagnostiqués avec une rhabdomyolyse, ou rhabdo, une maladie potentiellement mortelle après une séance d’entraînement lundi. Elle est caractérisée comme une blessure musculaire rare lorsque les muscles se décomposent dans le sang, parfois en raison d’un effort excessif.

La rhabdo peut endommager les reins, provoquer des convulsions et entraîner une invalidité permanente ou la mort. selon au Centre de contrôle des maladies.

L’université a déclaré qu’elle commandait une enquête externe et indépendante pour déterminer les circonstances entourant la situation.

Collins a déclaré que 50 personnes ont participé à l’entraînement de 45 minutes lundi sur le campus, qui était dirigé par l’ancien élève, qui est un récent diplômé du programme de formation des Navy SEAL BUD/S. Collins a qualifié l’entraînement de « volontaire » et « supervisé ».

BUD/S Navy SEAL, abréviation de Basic Underwater Demolition/SEAL, est un programme de formation initiale de 56 semaines en plusieurs étapes pour les candidats Navy SEAL, selon le Marine. L’entraînement « est conçu pour vous pousser à vos limites physiques et mentales », selon le site Web.

Aucun détail sur l’entraînement lui-même n’a été divulgué.

Le porte-parole a déclaré que toutes les activités de l’équipe de crosse sont actuellement reportées et que l’état du reste de l’équipe est surveillé. Il a noté que le nombre de cas de rhabdo et d’hospitalisations pourrait changer.

Le Boston Globe signalé que l’entraîneur-chef Casey D’Annolfo n’était pas présent pendant l’entraînement.

« Nos pensées vont aux joueurs et à leurs familles, et nous espérons qu’ils retrouveront rapidement une bonne santé sous les soins d’experts médicaux locaux », a déclaré Collins.

Le Dr David Leaf, néphrologue et directeur de la recherche clinique et translationnelle sur les lésions rénales aiguës au Brigham and Women’s Hospital, a déclaré au Globe qu’il était inquiétant que les joueurs soient encore hospitalisés plusieurs jours après l’entraînement.

« Certains de ces patients peuvent avoir des lésions organiques », a-t-il déclaré au journal, soulignant que la gravité de leurs lésions musculaires n’était peut-être pas encore stabilisée. « Parce que sinon, un jeune enfant en bonne santé avec juste une petite blessure musculaire, vous n’auriez pas nécessairement besoin de le garder à l’hôpital. Vous pourriez simplement lui faire hydrater à la maison et le surveiller attentivement. »

L’équipe masculine de crosse de Tufts est la champion national en titre de la division III de la NCAA.