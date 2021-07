Cinq jockeys prometteurs à suivre tout au long de la saison des courses de plat, dont les vedettes révolutionnaires de Royal Ascot | Nouvelles de course

William Buick, Oisin Murphy et Tom Marquand se disputent peut-être le titre de champion jockey plat cette saison, mais derrière le trio de tête se trouve une vague de stars montantes à prendre en compte.

La semaine de Royal Ascot a présenté le meilleur du talent et a souligné comment les jeunes armes sont capables de le mélanger avec les grands noms, avec neuf premiers vainqueurs enregistrés au cours de la réunion de cinq jours.

Voici un aperçu de cinq noms à suivre cette saison et au-delà.

Marco Ghiani

Cet apprenti souriant et frais est à deux doigts d’atteindre une étape importante dans sa jeune carrière.

Une 95e victoire verra le joueur de 22 ans sortir de sa réclamation de trois livres et pourrait arriver, de manière assez remarquable, peu de temps après seulement 600 courses en carrière.

Ghiani fait face aux questions de Sky Sports Racing après sa victoire à Brighton



Ghiani a déjà dépassé la barre des 50 gagnants cette année, y compris un premier succès à Royal Ascot à bord de Real World, qui a remporté un impressionnant vainqueur de la Royal Hunt Cup, habituellement très disputée.

Cela est venu dans les célèbres couleurs bleues de Godolphin, pour l’entraîneur Saeed bin Suroor, un partenariat qui s’avère particulièrement fructueux pour toutes les personnes impliquées.

Laura Pearson

Laura Pearson, une autre première gagnante de la réunion royale, a offert à Lola Showgirl une victoire éblouissante en tête des Kensington Palace Stakes.

N’ayant monté qu’un seul vainqueur sur 11 manèges en 2018, le joueur de 20 ans compte désormais 27 vainqueurs et compte cette année.

















Laura Pearson dit que le frisson de conduire un vainqueur de Royal Ascot sera difficile à reproduire après être devenue seulement la quatrième cavalière à goûter la victoire lors de la célèbre réunion



Pearson est maintenant un fier membre d’un club plutôt exclusif, mais en pleine expansion. Elle rejoint Hollie Doyle, Hayley Turner et Gay Kelleway en tant que cavalières gagnantes à Royal Ascot.

La carrière de Pearson va de mieux en mieux, soutenue par le soutien de nombreux entraîneurs, dont David Loughnane en forme, désireux de l’embarquer.

Rossa Ryan

Rossa Ryan a raté près d’un mois de la saison avec une clavicule cassée et une appendicite



Assez incroyablement, étant donné qu’il n’a que 20 ans, Rossa Ryan se rapproche déjà de 300 gagnants en carrière, en accumulant plus de 60 au cours de chacune des quatre dernières années.

Le talent de Ryan lui a valu la place de pilote retenu pour une nouvelle centrale de propriétaires potentiellement, l’Amo Racing Club – dirigé par l’agent de football Kia Joorabchian.

Ryan chevauche Go Bears Go pour remporter le Group Two Railway Stakes au Curragh



Une fracture de la clavicule a écarté le jockey populaire au début de la saison et une opération ultérieure pour traiter l’appendicite l’a vu manquer Royal Ascot.

Mais Ryan est revenu avec style, remportant le Group Two Railway Stakes sur Go Bears Go pour Loughnane et Amo Racing. Il devrait y avoir beaucoup plus de succès Groupe à venir de ce jeune homme.

Pierre Fallon

Cieren Fallon, fils du sextuple champion jockey Kieren, a dépassé les 150 vainqueurs dans sa carrière jusqu’à présent



Ce nom peut sembler familier, même à ceux qui suivent vaguement la course, et il le devrait.

Fallon – ou Fallon Junior comme il est communément appelé – est le fils du jockey à six reprises champion Kieren Fallon.

Fallon est tout sourire après sa victoire dans les King’s Stand Stakes à Royal Ascot sur Oxted



L’ancien apprenti champion a récemment franchi la barre des 150 gagnants et a enregistré son premier succès à Royal Ascot avec Oxted dans les King’s Stand Stakes.

Il a encore du chemin à faire pour égaler le décompte de son père de 2 578 vainqueurs en carrière, dont 30 à Royal Ascot, mais le joueur de 22 ans a pris un bon départ.

Berger Callum

Callum Shepherd a déménagé à Newmarket l’année dernière et a par la suite monté un record de 77 gagnants



Callum Shepherd est un autre membre d’une famille très talentueuse, dont le frère jumeau Laird a récemment obtenu une place dans trois des quatre prochains championnats majeurs de golf après avoir effectué un retour épique pour remporter le 126e championnat amateur.

L’année dernière a changé la donne pour Callum, battant un record personnel de 77 vainqueurs, 20 de plus que son précédent record.

Cela a fait suite à un déménagement à Newmarket, où il est devenu le pilote retenu pour les principaux propriétaires Bill et Tim Gredley.

Il s’est avéré une histoire à succès constante, accumulant plutôt discrètement plus de 250 gagnants de carrière, avec un taux de grève de 10 pour cent.