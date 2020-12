Une voiture à grande vitesse fuyant un arrêt de la circulation s’est écrasée contre un autre véhicule dans la banlieue de New York, divisant l’un d’entre eux en deux et tuant cinq hommes pendant la nuit, dont quatre adolescents.

Le conducteur de l’une des voitures a été tué dans ce que les autorités ont décrit comme un accident « catastrophique » mardi à Yonkers, avec quatre garçons, tous âgés de 18 ans, dans l’autre véhicule. Des amis ont décrit les jeunes comme de récents diplômés du secondaire, selon WNBC.

La collision mortelle a eu lieu à 21 h 23 sur Riverdale Avenue près de Culver Street dans le quartier de Ludlow Park. Des morceaux de débris et des pièces de voiture tordues de l’épave ont été éparpillés sur trois blocs.

Une vidéo de surveillance d’une station-service de Riverdale Avenue à Yonkers montre un Infiniti blanc (entouré de rouge) qui excède mardi soir

Une Nissan transportant quatre hommes de 18 ans faisait un virage dans la rue lorsque l’Infiniti (entouré en rouge) l’a désossée en T

Cette image montre le moment de l’impact, qui a provoqué la scission du Nissan en deux

Les quatre occupants décédés de la Nissan ont été identifiés comme (dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du coin supérieur gauche) Brandon Sierra, Randy Brisbane, Anthony Cruz et Tamari Watkins, tous âgés de 18 ans.

L’avenue Riverdale a été fermée pendant plus de huit heures alors que les autorités s’efforçaient de reconstituer ce qui s’était passé.

La vidéo de sécurité de la station-service montrait une berline Infiniti blanche avec seulement le conducteur à l’intérieur qui excès de vitesse avant de pénétrer dans le véhicule occupé par les quatre adolescents.

Mercredi, la police a identifié le conducteur de l’infiniti comme étant Devon Haywood, 36 ans, de Mount Vernon. Les occupants de l’autre voiture ont été identifiés comme étant Brandon Sierra; Randy Brisbane; Tamari Watkins et Anthony Cruz, tous les 18 de Yonkers.

Peu de temps avant la collision, la police a vu Haywood faire fonctionner son Inifniti blanc 2009 «de manière erratique avec des violations de l’équipement» et a tenté de l’arrêter.

Haywood a semblé s’arrêter devant le 47-85 Riverdale Avenue, mais a ensuite accéléré à une vitesse élevée en direction du sud.

Les officiers ont suivi l’Inifiniti, mais un porte-parole de la police Yonkers a souligné à DailyMail.com qu’ils ne poursuivaient pas Haywood parce qu’ils «savent intuitivement ne pas s’engager dans des poursuites à grande vitesse».

L’accident a provoqué l’éjection des quatre occupants de la Nissan sur la chaussée; ils ont été déclarés morts sur les lieux

La moitié avant de la Nissan qui était occupée par les quatre récents diplômés du secondaire se repose sur la route à la suite de l’accident mortel

La police suivait l’Infiniti blanc après que son séchoir ne soit pas parvenu à s’arrêter pour un arrêt de la circulation quelques minutes avant la collision

La police a passé huit travaux à rassembler des preuves sur les lieux, qui couvraient trois blocs

L’Infiniti a continué à accélérer « au-delà des vitesses imprudentes » à l’approche de l’intersection de Culver Street, lorsqu’une berline argentée 2006 de Nissan occupée par les quatre adolescents faisait un virage à droite vers le sud sur Riverdale Avenue.

Lorsque la Nissan est entrée dans l’intersection, l’Infiniti s’y est écrasée, entraînant ce que la police a décrit comme des «dommages catastrophiques» aux deux véhicules; la force de l’impact divisa la Nissan en deux. Les quatre occupants ont été éjectés sur la chaussée et ont été déclarés morts sur les lieux.

Le conducteur de l’Infiniti a dû être extrait de sa voiture mutilée en utilisant «Jaws ​​of Life». Il a été transporté à l’hôpital Jacobi, où il est décédé plus tard.

Le premier officier est arrivé sur les lieux 15 secondes après l’accident.

Maria Delgado, qui vit dans la région, a déclaré à WABC-TV qu’elle avait entendu un grand bruit et qu’un homme courait et disait: «Oh mon Dieu, oh mon Dieu!

Elle a dit qu’elle était sortie et avait vu des corps et une des voitures se diviser en deux.

Le conducteur de l’Infinit a dû être extrait de son véhicule avec «Jaws ​​of Life». Il est mort à l’hôpital

La police dit qu’elle enquête sur les raisons pour lesquelles le conducteur de ce véhicule a fui les policiers

« L’accident de voiture de la nuit dernière sur Riverdale Avenue était tout simplement tragique », a déclaré le maire de Yonkers, Mike Spano. «Quatre jeunes vies ont été interrompues par l’insouciance d’un individu. Que ce soit une leçon pour tous ceux qui conduisent à des vitesses excessives – cela met non seulement votre vie en danger, mais aussi les vies innocentes avec lesquelles vous partagez la route. Mes plus sincères condoléances et mes prières vont aux familles des personnes perdues, surtout en cette période des fêtes.

Les quatre victimes étaient toutes des diplômés 2020 du Saunders Trades and Technical High School, selon un communiqué de presse des écoles publiques de Yonkers.

«Nos prières et nos condoléances vont aux membres de la famille et aux amis qui souffrent aujourd’hui», a déclaré le surintendant Edwin M. Quezada. «Ces jeunes hommes étaient des étudiants bien-aimés à Saunders.

Le porte-parole de la police de Yonkers a déclaré qu’il n’y avait pas de mot pour le moment sur le fait que l’alcool ou la drogue avaient joué un rôle dans la collision. On ne sait pas non plus à quelle vitesse Haywood allait quand il a percuté la Nissan.

L’accident fait maintenant l’objet de multiples enquêtes, la police tentant de déterminer ce qui a motivé Haywood à fuir le contrôle routier en premier lieu.

LoHud.com a rapporté que Haywood avait des antécédents de conduite imprudente et un long casier judiciaire remontant au moins à 2003, qui comprenait des accusations de drogue et d’armes. En 2005, il a été condamné à quatre ans de prison fédérale pour vente de crack.

En 2018, il a plaidé coupable à une accusation de possession de drogue et a été condamné à un an de prison.