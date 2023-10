Partout dans le monde, des entrepreneurs tentent de transformer leurs idées en matière de technologies vertes en entreprises viables. Beaucoup travaillent avec une technologie qui a fait ses preuves, mais qui est trop coûteuse pour une utilisation généralisée. Le défi consiste à trouver des moyens de réduire suffisamment les coûts pour que leurs solutions puissent être étendues et produire un réel changement.

Voici une sélection d’entreprises innovantes et d’inventeurs qui pensent être sur le point d’atteindre cet objectif avec des produits allant de la peinture la plus blanche au monde aux batteries électriques à haut rendement fabriquées à partir de l’un des éléments les plus abondants sur Terre.

Dr Xiulin Ruan avec sa peinture ultra-blanche

John Underwood/Université Purdue



1. Peinture refroidissant la terre

En 2020, une équipe d’étudiants diplômés dirigée par Xiulin Ruan, professeur de génie mécanique à l’Université Purdue, a mis au point une formule pour ce que le Guinness World Records a reconnu plus tard comme la peinture la plus blanche du monde. Bien qu’elle ressemble assez aux autres peintures blanches, la nouvelle ultra-blanche reflète jusqu’à 98,1 % de la lumière du soleil, ce qui signifie que contrairement à la plupart des peintures qui réchauffent les bâtiments, celle-ci peut les refroidir.

Selon une étude Purdue publiée dans le Journal de l’American Chemical Society, la nouvelle peinture peut abaisser les températures de surface de 8 degrés Fahrenheit le jour et de 19 degrés la nuit. Moins de chaleur signifie une consommation d’énergie réduite et des émissions de gaz à effet de serre réduites. Un composé appelé sulfate de baryum est ce qui rend la peinture si réfléchissante. Des particules de différentes tailles du produit chimique diffusent différentes longueurs d’onde de lumière. L’équipe Purdue a utilisé des particules de différentes tailles pour réfléchir autant de lumière que possible.

“Des produits comme cette peinture ultra-blanche ont le potentiel de faire une réelle différence”, déclare Karema Seliem, directrice associée du développement technique LEED au US Green Building Council.

Alors que Ruan de Purdue affirme que la peinture était à l’origine destinée à recouvrir le toit, il a été approché par des entreprises de secteurs allant du textile aux vaisseaux spatiaux. Une nouvelle itération de la peinture, développée l’année dernière à l’aide d’un produit chimique réfléchissant différent, est plus légère et plus fine que l’originale (bien que légèrement moins réfléchissante), ce qui pourrait en faire un revêtement pratique pour les voitures, les trains et les avions.

Selon un porte-parole de Purdue, Ruan et son équipe se sont associés à une entreprise anonyme pour fabriquer commercialement de la peinture super réfléchissante. Le porte-parole a toutefois refusé de préciser quand le produit pourrait arriver sur le marché.

Installation Climeworks Orca sous les aurores boréales à l’extérieur de Reykjavík, Islande

Travaux climatiques



2. Retirer le carbone de l’air

La capture directe de l’air (DAC) est une technologie verte dont l’heure n’est pas tout à fait venue, mais elle semble se rapprocher.

Les filtres chimiques des unités DAC piègent le CO 2 hors de l’air. Le CO capturé 2 peut être utilisé pour fabriquer des produits écologiques comme des engrais ou du carburant, ou il peut être pompé sous terre, où il est piégé en permanence dans la roche. Bien que la technologie ait fait ses preuves, il en coûte désormais entre 600 et 1 000 dollars pour extraire une tonne de carbone de l’air via le DAC, et les experts en technologies vertes pensent qu’un grand marché pour ce processus ne se développera pas tant que quelqu’un n’aura pas obtenu un prix inférieur à 100 dollars. . Plusieurs entreprises à travers le monde rivalisent pour être les premières.

Le leader de cette course est sans doute une entreprise suisse appelée Climeworks, dont l’approche mélange du CO piégé 2 avec de l’eau et la pompe sous terre. L’entreprise a attiré des investisseurs et des clients de renom, notamment le groupe Coldplay, qui a engagé Climeworks pour prendre une certaine quantité de CO. 2 de l’air égal à ce que génère la tournée mondiale actuelle du groupe.

Photo-illustration du professeur Xiulin Ruan de l’Université Purdue, du processus Climeworks de capture directe de l’air et des fours Biochar Now.

Photo-illustration par Newsweek ; Photos sources de John Underwood/Université Purdue ; Travaux climatiques ; Biochar maintenant



La stratégie de Climeworks a consisté à recruter des clients prêts à financer ses efforts pour se rapprocher de la barre magique des 100 $. Plus tôt cette année, la société a déclaré que son usine Orca près de Reykjavik, en Islande, capable d’extraire 4 000 tonnes de carbone, était devenue la première au monde à réaliser un « captage à grande échelle » du CO. 2 . Le travail a été réalisé pour Microsoft, Stripe et Spotify. Climeworks n’a pas précisé la quantité de CO 2 elle avait capturé ou à quel prix, citant des accords confidentiels avec ses clients, mais DNV, une société de gestion des risques et de certification, a déclaré avoir confirmé de manière indépendante les affirmations de l’entreprise.

Lors d’une conférence cette année, le co-fondateur de Climeworks, Jan Wurzbacher, qui s’est dit convaincu que son entreprise pouvait réduire le prix à 200 dollars, n’a pas donné de précisions sur le coût total actuel, sauf pour dire qu’il était inférieur à 1 000 dollars la tonne.

Pendant ce temps, l’entreprise va de l’avant. En juin, Climeworks a annoncé une deuxième installation islandaise, Mammoth, dont l’ouverture est prévue au début de l’année prochaine, qui aura la capacité de capter 36 000 tonnes de CO. 2 . Le cofondateur Christoph Gebald affirme que le nouvel objectif de l’entreprise est une expansion mondiale, en commençant par un projet au Kenya. « Alors que nous nous tournons vers 2024, nous restons déterminés à avoir un impact climatique à grande échelle grâce à notre technologie DAC nécessaire. »

Fours Biochar Now dans le Colorado

Biochar maintenant



3. Une très vieille technologie, réutilisée

Lorsque la biomasse (déchets agricoles comme les coques, les tiges et le bois) est brûlée, ou même lorsqu’elle se décompose simplement, elle libère du CO. 2 et d’autres gaz à effet de changement climatique comme le méthane et l’oxyde nitreux dans l’atmosphère. Mais si la biomasse est chauffée sans oxygène, ces substances sont piégées dans une substance cendrée noire appelée biochar.

Les agriculteurs savent depuis des milliers d’années que le biochar est un bon engrais. Plus récemment, les scientifiques et les entrepreneurs se sont montrés enthousiasmés par cette solution, car elle permet de conserver le CO 2 hors de l’atmosphère. En plus de l’engrais, le biochar a une gamme d’utilisations commerciales, notamment comme aliment pour animaux, source de carburant alternatif et additif pour le béton.

La société de fabrication de biochar Biochar Now, par exemple, utilise une technologie de four à « pyrolyse lente » dans son usine du Colorado pour fabriquer du biochar, qu’elle conditionne en différentes tailles – de la particule à la puce, en fonction de l’utilisation prévue – et qu’elle vend. “Nous avons créé une technologie brevetée facilement évolutive”, déclare James Gaspard, fondateur et PDG de Biochar Now. Selon lui, les énormes fours de biochar peuvent produire du biochar à l’échelle industrielle.

Biochar Now travaille actuellement en partenariat avec des entreprises de tous les secteurs et avec le gouvernement ; En décembre dernier, le comté de Boulder a accordé à Biochar Now une subvention de 100 000 $ pour amener des fours à biocharbon portables dans des régions reculées du pays où se trouvent de grandes quantités de déchets de bois, parmi lesquels des sites d’incendies de forêt. Les déchets de bois seront transformés en biocharbon qui sera vendu aux agriculteurs, évitant ainsi qu’ils ne soient mis en décharge où ils généreraient du méthane.

Emballage oscillant

Se balancer



4. Sacs à provisions en algues

Presque tous les plastiques sont fabriqués à partir de combustibles fossiles, leur fabrication contribue donc au changement climatique. Et une fois que les objets en plastique ont été utilisés et jetés, ils restent pratiquement pour toujours dans l’environnement. Selon l’organisation à but non lucratif Plastic Oceans International, 50 % de tout le plastique produit est à usage unique. La Fondation Ellen MacArthur, qui promeut une « économie circulaire », dans laquelle les choses sont recyclées plutôt que jetées, affirme qu’il y aura plus de plastique dans nos océans que de poissons d’ici 2050.

Depuis des années, les entrepreneurs tentent de trouver des alternatives au plastique commercialement viables et respectueuses de l’environnement, mais avec un succès limité. Les plastiques à base de maïs, par exemple, nécessitent beaucoup de terre et sont difficiles à composter. D’autres alternatives sont coûteuses à fabriquer.

Sway, une petite startup basée dans la région de la Baie, voit une opportunité dans les algues, une plante qui n’occupe pas de terrain et n’utilise pas d’engrais et élimine naturellement une quantité importante de CO 2 de l’atmosphère. L’entreprise extrait la cellulose naturelle des algues et la transforme en une substance dotée de la légèreté, de la résistance et de la flexibilité du plastique. Sway affirme que cela peut être utilisé dans les équipements de fabrication de plastique existants et se biodégrade rapidement. Aux volumes commerciaux, affirme l’entreprise, ses matériaux à base d’algues ne sont que légèrement plus chers que les emballages traditionnels à base de pétrole.

Le premier projet de Sway était un substitut au plastique pouvant être utilisé dans les sacs à provisions et dans l’emballage fin utilisé dans l’emballage des commandes de vêtements en ligne. Cette année, l’entreprise a été nommée lauréate du Tom Ford Plastic Innovation Prize, un concours mondial qui récompense les créateurs d’alternatives évolutives et biologiquement dégradables aux sacs en plastique un prix en espèces de 1,2 million de dollars. L’argent est réparti entre trois gagnants, Sway recevant la majorité. Parmi les catégories évaluées figuraient le coût, la performance, l’échelle et l’impact social. Julia Marsh, PDG et co-fondatrice de Sway, affirme que cette reconnaissance « prouve que les grandes marques recherchent avidement des solutions qui réapprovisionnent la planète ».

Depuis lors, Sway a conclu des partenariats avec le détaillant d’articles pour la maison et le style de vie Graf Lantz et la marque de chaussures Ales Grey. Marsh affirme que l’entreprise augmente désormais sa production pour commercialiser des emballages et des sachets destinés à l’alimentation et à la beauté. « Nous considérons la demande massive d’emballages d’algues Sway comme une opportunité de contribuer à promouvoir des pratiques régénératrices, liant notre succès à la santé des océans, des communautés et des terres », dit-elle.

Employé de Form Energy travaillant sur une batterie

Énergie de forme



5. Piles alimentées par la rouille

L’un des plus grands défis pour réduire l’utilisation de combustibles fossiles avec des ressources renouvelables comme l’énergie solaire et éolienne est de savoir comment stocker l’énergie qu’elles produisent pendant de longues périodes. Que faites-vous pour l’électricité les jours où le soleil ne brille pas et où le vent ne souffle pas ? Les batteries lithium-ion comme celles des téléphones portables et des voitures électriques sont coûteuses à fabriquer, ne permettent pas de stocker de l’énergie pendant une longue période et parfois elles explosent.

“Les récents événements météorologiques extrêmes, allant des vagues de chaleur aux coups de froid en passant par les pluies millénaires, ont mis en évidence la faiblesse de notre réseau électrique”, déclare Mateo Jaramillo, co-fondateur et PDG d’une start-up de Somerville, dans le Massachusetts, appelée Form Energy. “Nous avons besoin de nouvelles technologies de stockage d’énergie transformatrices, capables de stocker de manière rentable…