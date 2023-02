Cinq indices effrayants sur la disparition de Nicola Bulley, maman de deux enfants, alors que les recherches se prolongent dans leur cinquième jour

Le MYSTÈRE entoure toujours la mère promeneuse de chiens Nicola Bulley qui a disparu vendredi dernier sans laisser de trace.

L’homme de 45 ans a été vu pour la dernière fois marchant à St Michael’s on Wyre, Lancashire, vers 9 h 15 ce jour-là.

Le conseiller en hypothèques avait déposé ses filles de neuf et six ans à l’école, avant d’emmener l’épagneul brun Willow se promener et de se joindre à un appel de travail.

Mais son téléphone a été découvert plus tard sur un banc toujours connecté à la réunion, à côté du harnais et de la laisse de son chien – le cabot a été retrouvé en train de courir à proximité

Alors que la recherche effrénée de la maman de deux enfants entre dans son cinquième jour mercredi, The Sun Online se penche sur cinq choses effrayantes que nous savons jusqu’à présent.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

L’employeur de Nicola, Exclusively Mortgages, a déclaré qu’elle s’était connectée à la réunion d’équipe à 9h01.

Le directeur de la société, Ben Pociecha, a déclaré au Telegraph : “On dirait qu’elle était en mode silencieux et qu’elle n’avait pas sa caméra allumée.

“Elle écoutait tout en promenant son chien. Beaucoup de gens ont assisté à l’appel.”

Son téléphone a été découvert par la police vers 10h30 – plus d’une heure après qu’on pense qu’elle a disparu.

ZONE ‘SPOOKY’

En novembre de l’année dernière, Nicola, également connue sous le nom de Nikki, a décrit la zone près de l’endroit où elle a disparu comme “un peu effrayante”.

Après une promenade “très brumeuse et froide” avec Willow, Nicola, d’Inskip à proximité, a posté plusieurs photos du paysage gris sur Facebook.

Son partenaire de 12 ans, Paul Ansell, a révélé que le couple promenait généralement le chien à tour de rôle le long d’un chemin de halage à côté de la rivière Wyre.

CHIEN EN LÂCHE

Paul a dit qu’il avait reçu un appel effrayant le matin où son partenaire avait disparu.

L’ingénieur, 44 ans, a déclaré: “J’ai appelé la police après avoir reçu un appel de l’école concernant quelqu’un qui a trouvé le téléphone de Willow et Nikki, ainsi que la laisse et le harnais du chien sur le banc.”

Le chien – sans laisse ni harnais – a été découvert quelque part le long de la route vers Wyreside Farm Caravan Park.

AUCUNE IMPLICATION DE TIERS

Le surintendant Sally Riley de la police du Lancashire a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il n’y avait “absolument aucune” suggestion que Nicola ait été attaquée.

“Nous pensons qu’il est probable que Nicola a disparu et qu’il ne s’agit pas d’une enquête criminelle, mais nous gardons l’esprit ouvert”, a-t-elle ajouté.

La police a souligné qu’elle traitait plutôt la disparition de la mère de deux enfants comme un cas de personne disparue.

Le Mirror a rapporté mardi soir comment les flics parcouraient un bâtiment abandonné à la recherche de la maman.

Mardi, les flics ont confirmé qu’ils parlaient à un homme promenant un petit chien blanc pelucheux qui pourrait être un “témoin clé”.

‘Viens à la maison maman’

La famille de Nicola vit dans “l’enfer perpétuel” depuis sa disparition, a révélé Paul, son petit ami brisé.

Il a dû dire aux enfants Harriet, neuf ans, et Sophia, six ans, que “” Maman est perdue “”, a révélé Dorothy, la mère de Nicola.

Le père de Paul, David, a ajouté comment les jeunes “ont pleuré” après l’horrible nouvelle.

Pendant ce temps, Emma White, une copine de Nicola, a supplié la maman de rentrer à la maison car les jeunes “voulaient juste leur maman”.

Décrite comme blanche, mesurant 5 pieds 3 pouces avec des cheveux mi-longs châtain clair, elle a été vue pour la dernière fois portant une longue veste gilet noire avec une capuche.

Elle portait un jean noir et des bottes en caoutchouc vert olive et ses cheveux attachés en queue de cheval.

Nicola a un accent d’Essex et a des liens avec la région de Thornton-Cleveleys près de Blackpool.

Toute personne ayant vu Nicola, ou ayant des informations sur l’endroit où elle pourrait se trouver, est priée d’appeler le 101, en citant le journal 565 du 30 janvier. Pour des observations immédiates, veuillez appeler le 999.

VILLAGE ÉTONNÉ NICOLA Bulley a disparu d’un endroit sur les rives de la rivière Wyre populaire auprès des promeneurs de chiens et des pêcheurs. À seulement cinq minutes à pied du centre du hameau de St Michael’s on Wyre, c’est un chemin bien tracé pour les habitants, ce qui rend sa disparition d’autant plus déconcertante. La vendeuse Jackie Wilson, 60 ans, promène son chien presque tous les jours sur le chemin et dit qu’elle a régulièrement croisé Nicola ou son partenaire Paul. Elle a déclaré : « C’est un endroit très populaire pour les promeneurs de chiens. Je connaissais Nikki à qui dire bonjour. Je verrais soit elle, soit Paul. Nous avons dit «salut» et parlé de nos chiens parce qu’ils se ressemblaient. Sa disparition a secoué la communauté. Une autre promeneuse de chiens, qui a demandé à ne pas être nommée, a déclaré qu’elle habitait à proximité du chemin et qu’elle aurait entendu une agitation ou des cris.

