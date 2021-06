Cinq idées de cadeaux uniques pour rendre votre père WOW cette fête des pères | Actualités culturelles

Les papas ont toujours été là pour nous, une présence constante, que ce soit par le biais d’un soutien silencieux et fier ou de simples blagues de papa. Il est là, vous offrant vos fruits préférés par dizaines ou s’assurant que vous savez comment faire du vélo. Chevauchant les hauts et les bas de ce navire métaphorique, il vous a toujours dirigé vers des mers plus sûres.

En cette fête des pères, redonnez à votre père, avec cette gamme d’idées cadeaux spécialement organisée, pour que l’homme principal de votre vie se sente vraiment spécial.

La montre MeisterSinger : Pendant toutes ces fois où il a regardé sa montre et secoué la tête avec amusement et exaspération, cette fois, laissez-le faire avec style. Avec cet étourdissant au poignet, classe et utilité vont de pair, avec un cadeau qu’il chérira pendant des années à venir, avec le soutien fiable du style unique de la marque de luxe.

MEISTERSINGER, Forme et style, NE408 : https://www.ethoswatches.com/product-meistersinger-form-and-style-ne408….

Projecteur intelligent, Halo par XGIMI : Transcendez les soirées jeux et cinéma à un niveau jamais vu auparavant, avec ce projecteur intelligent. Capable d’une taille d’écran allant jusqu’à 300 pouces, la valeur immersive pure est suffisante pour générer une poussée collective de sérotonine et d’adrénaline. Offrez à votre père cette dynamite peu encombrante, avec une qualité d’image comme vous n’en avez jamais vue auparavant, tout en faisant également office de haut-parleur Bluetooth portable. Saisissez Halo via Amazon ou le site Web indien de XGIMI.

Mini projecteur intelligent XGIMI Halo : https://www.amazon.in/XGIMI-Projector-Portable-Android-Bluetooth/dp/B083…

Le vélo électrique tendance : Pour tous les papas passionnés de fitness toujours prêts à explorer de nouveaux genres de fitness, ce vélo électrique pourrait être le cadeau parfait. Ce magnifique vélo est livré avec une assistance alimentée par batterie, pour l’aider à valser dans le quartier, avec l’avantage supplémentaire d’être pimpant. Respectueux de l’environnement et élégant, il est livré avec 7 options de vitesse et des couleurs chics.

Pédaleze H2 Plus : https://www.choosemybicycle.com/en/bicycles/pedaleze-h2?gclid=CjwKCAjwn6…

Ensemble de barbecue portatif : Votre père a-t-il attrapé le nouveau virus des passe-temps l’année dernière ? Quoi de mieux qu’un ensemble de gril portable avec des roues, oui, avec des roues. Cet ensemble de gril compact est un spectacle pour les yeux endoloris et a l’avantage supplémentaire d’être incroyablement facile à installer et à utiliser.

https://bbqindia.co.in/product/pro-travelq-285/

Un fauteuil inclinable de confiance : Que ce soit les longues heures de travail à la maison, ou simplement assis dans son bureau avec une tasse de thé et un long livre ; le vieillissement, aussi gracieux soit-il, s’accompagne de ses propres douleurs et gémissements. Offrez à votre père le cadeau d’une bonne posture et d’un siège moelleux et moelleux dans lequel passer ses longues heures, se prélassant dans la sensation riche d’un cuir robuste mais doux, plus élégant que jamais.

Fauteuil inclinable 1 place Hemingway : https://www.pepperfry.com/hemingway-1-seater-recliner-in-chcolate-brown-…