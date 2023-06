Cinq hommes à bord du sous-marin disparu du Titan seraient morts après une « implosion catastrophique » | Nouvelles du monde

On pense que les cinq personnes à bord du sous-marin Titan disparu sont décédées, a déclaré la société qui exploite le submersible dans un communiqué.

« Nous pensons maintenant que notre PDG Stockton Rush, Shahzada Dawood et son fils Suleman Dawood, Hamish Harding et Paul-Henri Nargeolet, ont malheureusement été perdus », indique un communiqué d’OceanGate.

« Ces hommes étaient de véritables explorateurs qui partageaient un esprit d’aventure distinct et une profonde passion pour l’exploration et la protection des océans du monde.

« Nos cœurs sont avec ces cinq âmes et chaque membre de leur famille pendant cette période tragique. Nous pleurons la perte de vies et la joie qu’ils ont apportée à tous ceux qu’ils connaissaient. »

Lors d’une conférence de presse quelques minutes plus tard, le contre-amiral John Mauger – qui dirige les recherches – a confirmé qu’un véhicule télécommandé avait découvert le cône de queue du sous-marin manquant, à environ 1 600 pieds de la proue du Titanic sur le fond marin.

Des débris supplémentaires ont été trouvés à proximité, M. Mauger ajoutant : « En consultation avec des experts du commandement unifié, les débris sont compatibles avec la perte catastrophique de la chambre de pression.

« Au nom des garde-côtes américains et de l’ensemble du commandement unifié, j’offre mes plus sincères condoléances aux familles. Je ne peux qu’imaginer ce que cela a été pour eux, et j’espère que cette découverte apportera un peu de réconfort pendant cette période difficile. »

Le correspondant américain de Sky, James Matthews, a demandé au contre-amiral si des traces des cinq passagers avaient été retrouvées.

M. Mauger a répondu: « Il s’agit d’un environnement d’exploitation incroyablement complexe sur le fond marin, à plus de trois kilomètres sous la surface. Le véhicule télécommandé a recherché, et il est très capable, et nous avons pu classer des parties de la chambre de pression. pour le submersible Titan. »

Interrogé sur les perspectives de récupération des membres d’équipage, M. Mauger a averti « c’est un environnement incroyablement impitoyable sur le fond marin ».

Alors que les débris sont compatibles avec une « implosion catastrophique » du navire, il a souligné qu’il est trop tôt pour savoir quand cela s’est produit.

« Nous allons continuer à travailler et continuer à fouiller la zone là-bas, mais je n’ai pas de réponse pour les prospects pour le moment », a-t-il déclaré aux journalistes.

Un expert a ajouté plus tard qu’aucun débris du Titanic n’est basé dans la région – et que des robots sous-marins restent sur place pour recueillir des informations.

Bien qu’il y ait eu des spéculations lors de conférences de presse précédentes selon lesquelles les bruits sous-marins entendus près du site pourraient être liés à Titan, la Garde côtière a déclaré qu’il ne semble pas y avoir de lien.

Tôt jeudi matin, il avait été confirmé que un « champ de débris » a été trouvé sur le site de recherche.

Un expert en sauvetage qui connaît deux des cinq hommes à bord avait déclaré à Sky News que le cadre d’atterrissage et le capot arrière de Titan avaient été identifiés.

Cinq jours se sont écoulés depuis que les passagers du Titan ont entrepris une plongée de deux heures pour voir l’épave du Titanic – et des équipes de plusieurs pays ont parcouru des milliers de kilomètres carrés à la recherche du navire de la taille d’une mini-fourgonnette.

Mercredi, les garde-côtes américains avaient prévu que l’alimentation en air du navire s’épuiserait à 12 h 08, heure du Royaume-Uni, aujourd’hui.

Trouver le submersible manquant dans un environnement totalement sombre était comparable à la découverte d’une aiguille dans une botte de foin – et selon les experts, même les véhicules spécialisés sur le fond marin ne peuvent voir qu’à quelques mètres.