Même si nous ne comptons pas la pandémie de coronavirus, 2020 marquerait pour les futurs historiens une année pleine d’événements qui changent le monde.

De l’élection présidentielle américaine aux manifestations de longue date contre le «dernier dictateur de l’Europe», ce ne sont que cinq des histoires non-COVID de cette année qui façonneront le monde pour les années à venir.

Joe Biden bat Donald Trump aux élections américaines

Les yeux du monde étaient tournés vers les États-Unis en novembre, pour voir si la plus grande puissance économique et militaire du monde donnerait à Donald Trump encore quatre ans à la présidence, ou opterait pour le démocrate Joe Biden.

Alors que l’élection a eu lieu le 4 novembre, des courses serrées dans certains États clés ont signifié que Biden n’a pas été projeté comme gagnant pendant quelques jours, alors que le décompte des bulletins se poursuivait.

Mais Trump n’a pas accepté de perdre l’élection, faisant plutôt des allégations de fraude électorale généralisée perpétrée par les démocrates, sans fournir aucune preuve.

Biden a remporté avec un record de 81283485 voix contre 74223 744 de Trump lors du vote populaire, et surtout, le démocrate a remporté le vote du collège électoral par 306 contre 232 pour Trump.

Depuis l’élection, la campagne de Trump a combattu le résultat devant les tribunaux, intentant des dizaines de poursuites judiciaires, dont la quasi-totalité ont été rejetées ou abandonnées faute de preuves.

Biden était officiellement confirmé comme président élu par le collège électoral le 15 décembre.

Trump a bouleversé la politique américaine – et la position du pays dans le monde -. De sa politique «Amérique d’abord» éloignant les États-Unis de leur rôle de leadership mondial perçu, à fustiger tous ceux qui, selon lui, ne lui montraient pas le bon niveau de soutien.

Il quittera la Maison Blanche au début de l’année prochaine en tant que l’un des dirigeants mondiaux les plus controversés des temps modernes.

En plus de perdre les élections, 2020 a été une année de montagnes russes pour Trump. En janvier, il n’est devenu que le troisième président faire face à un procès en destitution, la Chambre des représentants l’accusant de deux chefs d’accusation: abus de pouvoir et obstruction au Congrès.

Les accusations liées aux accusations selon lesquelles Trump a fait pression sur l’Ukraine pour qu’elle enquête sur Biden avant la course électorale de 2020.

En fin de compte, comme les deux autres présidents qui ont été mis en accusation avant lui, il a été acquitté, grâce à la majorité républicaine au Sénat.

Le Royaume-Uni quitte l’UE

Le Royaume-Uni a officiellement quitté l’Union européenne le 31 janvier de cette année – mais avec une période de transition en place dans le cadre de l’accord de retrait.

C’est la première fois qu’un pays quitte le bloc, et les retombées à plus long terme restent à voir.

Les quatre années qui se sont écoulées depuis le référendum ont changé la politique britannique presque au-delà de toute reconnaissance, le pays ayant connu trois premiers ministres, deux élections générales et une purge de députés pro-UE du parti qui a gouverné tout ce temps, les conservateurs.

Mais la saga n’a traîné que pendant le reste de 2020, alors que le Royaume-Uni et l’UE se débattaient pour un accord commercial et d’autres arrangements pour la fin de la période de transition le 31 décembre.

Sans un accord, la Grande-Bretagne partira sans accord, ce qui sera économiquement dommageable pour les deux parties – le Royaume-Uni en particulier – en raison des droits de douane qui seront appliqués aux marchandises que chaque partie souhaite échanger.

En ce qui concerne ce qui a réellement changé depuis que le Royaume-Uni a quitté le bloc, les 73 députés britanniques ont quitté leur siège au Parlement européen et les ministres britanniques ont été absents des sommets de l’UE, le Royaume-Uni n’est plus en mesure d’influencer la politique de l’UE malgré la continuité assurée par la période de transition.

Ainsi, bien que le départ du Royaume-Uni cette année n’ait pas inauguré de changements extrêmement dramatiques, ce ne sera plus le cas au début de 2021. Les négociations vacillent à la limite, et le temps presse pour que les deux parties parviennent à un accord.

La révolution remue en Biélorussie

Alexander Loukachenko, qualifié de «dernier dictateur d’Europe» par certains, a remporté l’élection présidentielle du pays en août par un glissement de terrain, selon son régime.

Mais les gouvernements occidentaux, l’UE et de vastes pans de la population biélorusse le contestent, affirmant que les élections ont été truquées en faveur de Loukachenko, qui est président depuis 26 ans – et est le seul président que le pays ait jamais eu.

Dirigée par une coalition de femmes dirigeantes, l’opposition a vu une énorme vague de soutien public à l’approche des élections, et après le résultat, il y a eu des manifestations généralisées sans précédent dans tout le pays.

Malgré la répression des forces de sécurité de l’État, cela a inclus des milliers d’arrestations, des allégations de torture et la mort de plusieurs militants, les manifestations continuent de se matérialiser dans les rues de Minsk et au-delà.

Le chef de l’opposition, principal challenger de Loukachenko aux élections, était reçoit le prix Sakharov de l’UE pour les droits de l’homme et la liberté d’expression, qu’elle a recueilli à Bruxelles en décembre.

Sviatlana Tsikhanouskaya s’est présentée à la présidence après l’emprisonnement de son mari, ancien candidat à la présidence. Depuis, elle a été forcée de s’exiler, tandis que d’autres dirigeants de l’opposition ont été forcés de quitter le pays ou sont en prison.

Lors de la cérémonie de remise des prix, Tskikhanouskaya a déclaré au Parlement européen: « Nous sommes voués à gagner et nous gagnerons ».

Le gouvernement de Beyrouth démissionne après une énorme explosion portuaire

Autour 200 personnes ont été tuées et des milliers de blessés dans une énorme explosion au port de Beyrouth au Liban début août.

Mais les retombées de cette explosion sont allées plus loin que les dégâts, les morts et les destructions qu’elle a causés, conduisant finalement le gouvernement à démissionner à la suite d’un tollé général et international.

Dans l’après-midi du 4 août, une énorme explosion, si puissante qu’elle a été ressentie à des centaines de kilomètres en Israël et à Chypre, a secoué la ville.

Les responsables ont déclaré que cela avait été causé par l’inflammation d’environ 2750 tonnes de nitrate d’ammonium, un engrais industriel, qui était resté dans le port pendant des années, mal stocké.

Il est confirmé que plus de 200 personnes sont décédées des suites de l’explosion, des milliers ont été hospitalisées et environ 300 000 personnes se sont retrouvées sans abri en raison des dégâts généralisés causés dans une grande partie de la ville.

Alors que des informations sur la cause de l’explosion ont été diffusées, une substance potentiellement dangereuse étant stockée dans des conditions d’insécurité, en quantités énormes, à proximité d’une zone fortement peuplée, la colère a grandi dans un pays qui était souffre déjà de graves difficultés économiques.

Quelques jours après l’explosion, avec la montée de la colère du public et les affrontements entre manifestants et forces de sécurité, le gouvernement a démissionné.

Le Premier ministre Hassan Diab, qui est resté en poste en tant que Premier ministre par intérim jusqu’à ce qu’un gouvernement de remplacement puisse être formé, n’est que l’un des nombreux responsables pour maintenant faire face à des accusations sur l’explosion.

Un juge qui a porté plainte a déclaré que les ministres avaient reçu plusieurs avertissements écrits concernant le nitrate d’ammonium et n’avaient pas pris de mesures pour éviter ce qui s’était passé.

Black Lives Matter se mondialise

La mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans décédé après qu’un policier blanc se soit agenouillé sur le cou pendant plus de huit minutes lors d’une arrestation, a conduit à d’énormes manifestations, pas seulement aux États-Unis où l’incident a eu lieu, mais à travers le monde.

Le 25 mai, Floyd a été arrêté après avoir prétendument tenté de payer des courses avec un billet de banque contrefait. Derek Chauvin, un officier de police blanc du département de police de Minneapolis, s’est agenouillé sur son cou, tandis que d’autres agents ont aidé à le retenir ou ont empêché les spectateurs d’intervenir.

Après qu’une vidéo de la mort de Floyd soit devenue virale en ligne, des manifestations ont éclaté contre la brutalité policière et l’injustice raciale, d’abord localement, avant de se propager aux États-Unis, puis dans le monde entier.

Des manifestations ont eu lieu dans les villes européennes, où les problèmes d’inégalité raciale actuelle, de brutalité policière et de problèmes historiques tels que le colonialisme ont été mis sous les projecteurs.

Le mouvement Black Lives Matter, fondé en 2013 à la suite du meurtre de l’adolescent Trayvon Martin, a acquis une popularité internationale après la mort de Floyd, avec des organisations fondées dans un certain nombre de pays différents.

Le mouvement affirme que son objectif est «d’éradiquer la suprématie blanche et de renforcer le pouvoir local pour intervenir dans la violence infligée aux communautés noires par l’État et les justiciers».