Cinq heures de sommeil, pas assez d’argent pour se nourrir : GM Lansing Delta Twp. employés des installations parlent de grève | Nouvelles du Michigan | Détroit

Cliquez pour agrandir Anna Liz Nichols, Michigan Avance Membres de la ligne de piquetage de l’UAW dans le canton de Delta, Michigan, le 29 septembre 2023.

Les employés de l’usine de General Motors Lansing Delta Township ont été appelé vendredi pour se joindre à la grève des Travailleurs unis de l’automobile (UAW) – et ceux qui sont sur la ligne de piquetage se disent prêts pour le changement.

Vendredi marque le début d’une troisième semaine de grève de l’UAW sur 43 sites répartis dans 21 États pour les trois constructeurs automobiles de Détroit – Ford, General Motors (GM) et Stellantis – en raison de l’échec des négociations contractuelles.

Bobbie Ledesma, l’une des 25 000 personnes appelées à quitter leur emploi, a déclaré que les choses avaient changé depuis qu’elle a commencé à travailler pour GM il y a 26 ans – et pas pour le mieux.

« Pour ces plus jeunes qui se lancent dans ce domaine, certains avec des enfants. Je ne sais même pas comment ils font. Ouais, je ne sais vraiment pas », a déclaré Ledesma.

Les employés de l’usine General Motors de Lansing Delta Township travaillent environ 52 heures par semaine et les jeunes embauchés à des postes temporaires sont confrontés à des conditions parmi les plus difficiles.

« Ce n’est pas de la cupidité… donne [workers] un parcours plus court pour être embauché et obtenir le plein salaire. Ne laissez pas ces intérimaires travailler pendant deux ans sans vacances ni jours de maladie. Les gens tombent malades, les familles tombent malades, il se passe des choses. Ce n’est pas bien », a déclaré Ledesma.

Un autre travailleur de l’usine, Bobby Cotter, est intervenu pour expliquer l’ampleur du problème auquel sont confrontés certains travailleurs de l’usine.

« Cette dame juste ici [Ledesma]. La période de Noël arrive, nous recevons des bonus, pas eux. Elle leur achète de la nourriture ; elle leur donne des vêtements. Tous ces gens ici prennent leur argent et le donnent à ces enfants qui n’ont pas ce que nous avons. Ce n’est pas comme si nous étions gourmands. Nous partageons notre richesse », a déclaré Cotter.

L’une des revendications de l’UAW pour un nouveau contrat est la démolition du système de salaires progressifs, qui maintient les nouveaux travailleurs à un taux de rémunération inférieur à celui de ceux embauchés avant les accords de 2007 et offre moins d’avantages sociaux.

« Je dis toujours à tout le monde : pourquoi veux-tu un travail ici ? C’était un très bon travail quand j’ai été embauché en 1984. Il y avait des files d’attente d’un kilomètre de long, parce que nous avions des soins de santé et de bonnes choses. Ensuite, ils ont commencé à retirer les choses une par une », a déclaré Cotter.

Il avait 18 ans lorsqu’il a débuté chez GM et a travaillé dans quelques usines lorsque GM les a fermées, mais Cotter a déclaré qu’il nourrissait de la gratitude envers GM.

«Je ne vais même pas dénigrer GM. Ils m’ont donné une vie. Comme si j’avais acheté ma voiture, la maison ; GM a envoyé mes enfants à l’école. Ils m’ont envoyé à l’école », a déclaré Cotter. « Je ne les dénigre pas de cette façon, mais maintenant il est temps que je pense qu’ils nous rendent parfois la pareille. »

Pendant que Ledesma et Cotter parlaient, la foule de voitures klaxonnant, les pouces levés en signe de soutien, a été interrompue par un conducteur qui passait en criant : « Morveux gâtés !

Ledesma a déclaré que c’est une gifle d’être considéré comme cupide, alors que les travailleurs âgés se tiennent sur la ligne de piquetage pour le bénéfice de leurs pairs.

« Il ne s’agit pas seulement de nous. Nous nous battons pour tout le monde. Ce que nous faisons soulève tout le monde et c’est ce que le public ne réalise pas », a déclaré Ledesma. « Ce n’est pas seulement notre combat. Nous nous battons pour vous. Vous ne devriez pas gagner 7 $ de l’heure alors que les œufs coûtent 4 $. Je veux dire, comment vivent les gens ?

Pour joindre les deux bouts, Ledesma a déclaré que la plupart des travailleurs qui effectuent des heures supplémentaires obligatoires ont d’autres emplois. Elle travaille personnellement certaines nuits jusqu’à 23 heures, a également effectué des travaux immobiliers et se lève à 4 heures du matin le lendemain pour se rendre à l’usine.

Cotter peint des motos et des voitures après le travail, pendant une journée de travail de 14 heures.

Le président de l’UAW, Shawn Fain, est venu au piquet de grève du canton de Delta pour offrir son soutien aux travailleurs et leur faire savoir que l’UAW travaille dur pour négocier un nouveau contrat avec GM, ainsi qu’avec les autres constructeurs automobiles.

« La moitié de nos membres ont pu se permettre d’acheter ce que nous construisons », a déclaré Fain. « Ce n’est pas amusant pour nous ; nous ne sommes pas ici juste pour le plaisir. Nous sommes ici parce que GM et trois sociétés ont fait des conneries pendant plus de sept semaines et n’ont pas négocié avec nous.

L’UAW a exigé un contrat record et GM a proposé un contrat record raisonnable, a déclaré vendredi la présidente-directrice générale de GM, Mary Barra, dans un communiqué.

« Comme nous l’avons vu cette semaine, la direction de l’UAW continue d’étendre la grève tout en intensifiant la rhétorique et le théâtre. Il est clair qu’il n’y a aucune réelle intention de parvenir à un accord. Depuis le début des négociations cet été, nous sommes disponibles pour négocier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au nom des membres de notre équipe représentés et de notre entreprise », a déclaré Barra.

Ce que fait GM a un impact sur l’ensemble de la communauté, a déclaré Tamara Ferrell, propriétaire du restaurant et du centre de banquet Tony M’s. La ligne de piquetage des grévistes est située sur sa propriété, en face des installations de GM et elle les invite chaleureusement à rester pendant toute la durée de la grève, tout comme elle l’a fait lors de la grève de 2019 qui a duré 40 jours.

« C’est une relation de travail ; nous les soutenons et ils ont dit : « Hé, si nous faisons grève, pouvons-nous à nouveau utiliser votre parking ? J’ai dit : « Absolument » », a déclaré Ferrell. « Chaque jour, ces travailleurs viennent ici. Quand j’étais aux prises avec le COVID, ils ont essayé d’obtenir de grosses commandes pour me permettre de continuer.

Cotter a déclaré que de nombreux restaurants autour de Lansing et du canton de Delta sont comme ça, très investis dans les travailleurs qui viennent déjeuner et dîner après leur quart de travail, ajoutant que Tony M’s propose d’excellentes pizzas et sandwichs.

Ferrell a déclaré que Tony M’s est une petite entreprise, mais que les membres du syndicat représentent une grande partie de son entreprise.

« Ce que GM fait là-bas avec ses travailleurs finit par m’affecter », a déclaré Ferrell.

Publié initialement par Avancement du Michigan. Il est republié avec autorisation.

Abonnez-vous aux newsletters du Metro Times.

Suivez-nous: Actualités de Google | Actualité | Reddit | Instagram | Facebook | Twitter