Cinq hélicoptères vers des hôpitaux après l’explosion d’une maison dans le New Jersey

Cinq personnes ont été hospitalisées après une explosion dans une maison du New Jersey vendredi soir, a indiqué la police.

La maison de West Milford a été lourdement endommagée par l’explosion vers 21 heures, a indiqué la police locale dans un communiqué.

Une sixième personne présente sur les lieux a refusé de recevoir des soins médicaux supplémentaires, a indiqué la police.

Rich Poplaski, chef adjoint des pompiers de West Milford, a déclaré que la structure s’était effondrée à cause d’une « cause inconnue ». northjersey.com signalé.

ignorer la promotion de la newsletter précédente Inscrivez-vous pour Première chose Newsletter quotidienne gratuite Notre briefing du matin aux États-Unis détaille les événements clés de la journée, vous expliquant ce qui se passe et pourquoi c’est important. « , »newsletterId »: »us-morning-newsletter », »successDescription »: »Notre briefing matinal aux États-Unis détaille les événements clés de la journée, vous expliquant ce qui se passe et pourquoi c’est important »} » clientOnly config= »{« renderingTarget « : »Web »} »> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Le sénateur du New Jersey Menendez rejette les appels à la démission de ses collègues démocrates En savoir plus

West Milford est situé à environ 53 km au nord de Morristown, dans le New Jersey, et à 77 km au nord-ouest de la ville de New York.

La police a déclaré que les victimes avaient été transportées par hélicoptère, dont deux au centre médical de Morristown, une au centre médical de l’université St. Joseph à Paterson, dans le New Jersey, une au centre médical Cooperman Barnabas à Livingston, dans le New Jersey, et une au centre médical de l’université de Hackensack à Hackensack, New Jersey.

L’explosion fait l’objet d’une enquête menée par les détectives de West Milford et les bureaux des pompiers de la ville et de l’État, a indiqué la police.