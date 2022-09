Cinq gros spoilers Hollyoaks pour cette semaine

TOUT l’enfer se déchaîne cette semaine à Chester après le retour explosif de Silas Blissett.

Les McQueens devront jouer pour leur vie et la mort est définitivement dans les cartes à Hollyoaks. Nous avons la vérité.

1. Mercedes disparaît

Bobby Costello (joué par Jayden Fox) est la cible du tueur en série Silas depuis plusieurs années.

Le criminel dépeint par Jeff Rawle est resté une menace sous-jacente pour Mercedes (Jennifer Metcalfe) et sa famille.

Avec son ennemi juré de retour dans le village éponyme, Mercedes n’a d’autre choix que de protéger son fils de son emprise.

À venir sur Channel 4, les McQueens élaborent un plan pour emmener le garçon en sécurité – mais tout tourne au sud lorsque Mercedes disparaît.

Pour aggraver les choses, Yazz Cunningham révèle qu’elle a parlé à Silas.

Le clan rencontre l’officier de police Lexi Calder dans l’espoir de retrouver Mercedes.

Bobby apprend bientôt que sa mère a disparu et demande des réponses.

Mais Silas ne fait que commencer.





2. Olivia a une mission mortelle

Le prince McQueen est sur le point de subir un choc désagréable alors que sa fiancée, Olivia Bradshaw (Emily Burnett), est recherchée par Silas.

Le meurtrier la trouve à l’école et essaie de la mettre à ses côtés.

À sa grande déception, elle reste évidemment aux côtés des McQueens et refuse de l’aider – mais Silas a un autre tour dans sa manche.

Dans les scènes ultérieures, il lui confie une tâche extrêmement difficile.

Olivia est soumise à un chantage pour lui amener Bobby, car Silas le dit clairement, la vie de Mercedes dépend de lui.

Alors qu’elle essaie d’accepter l’accord, la pression devient trop forte pour Olivia et elle finit par avouer à Prince.

Comment va-t-il réagir ?

3. Silas joue à des jeux mortels

Le temps presse pour les McQueens et avec le carnaval qui bat son plein, leur quête de Mercedes devient plus urgente que jamais.

La famille décide d’aller à la police mais un message crypté de Silas les met en garde contre cela – il a une autre surprise pour eux.

Plus tard, Silas apparaît en direct de la maison McQueen via webcam et ils se rendent compte qu’il écoute depuis tout ce temps.

Prospérant dans le chaos, le tueur en série utilise le carnaval du village à son plein avantage, faisant savoir aux McQueens qu’ils ne pourront rester en vie que s’ils jouent à des jeux.

Un par un, les McQueens affrontent leurs pires peurs, à commencer par Theresa (Jorgie Porter) et Goldie (Chelsee Healey).

Les deux femmes se retrouvent piégées dans une salle d’évasion tandis que John Paul (James Sutton) est contraint d’affronter ses propres démons.

Mais cela ne suffira toujours pas au tueur en série.

Il défie bientôt les McQueens à son jeu préféré, les échecs, mais il y a un hic.

Le tableau électrifié s’avère fatal.

Un Shaq et Verity innocents sont malheureusement pris dans le chaos alors qu’ils s’affrontent sur le mur d’escalade.

La paire est coincée lorsqu’une bombe explose et ils ne peuvent que continuer à grimper.

Cependant, l’un d’eux est en grave danger lorsqu’il y a une autre explosion inattendue.

Dans des scènes ultérieures, un membre de la famille McQueen est jeté dans une cellule de prison et doit s’expliquer sur un décès survenu la veille.

Quelqu’un décide bientôt de quitter le village.

Qui survivra aux jeux de Silas ?

Où est Mercédès ?

Silas sera-t-il un jour arrêté une fois pour toutes ?

4. Têtes de bout à bout Warren et Norma

Pendant ce temps, un autre criminel actif fera encore plus de ravages, en particulier pour Warren Fox (Jamie Lomas).

Cette semaine, l’homme dur des Hollyoaks devra remettre en question toute sa vie lorsque l’Undertaker alias Norma Crow (Glynis Barber) lâchera une bombe.

Tout commence lorsque son fils Joel trouve dans ses poches un tract de son propre service funèbre, qu’il comprend bientôt comme une menace de Norma.

Joel dit à Warren qu’il n’en peut plus et son père entreprend de s’en occuper – personne ne salit sa famille sans répercussions.

Warren décide donc de mettre fin à Norma une fois pour toutes, seulement pour se rendre compte qu’elle l’a en fait mis en place pour tuer son propre fils.

Mais la plus grande surprise survient plus tard lorsque Norma fait une énorme révélation à Warren.

Les téléspectateurs soupçonnaient auparavant que le criminel avait un lien parental secret avec Warren.

Pourraient-ils avoir raison ?

5. James est en danger

Ailleurs à Hollyoaks, James Nightingale (Gregory Finnegan) tente de remettre sa vie sur les rails.

Remuant, il propose d’aider Donna-Marie au gym et elle lui offre un poste permanent.

Leela Lomax et Ste Hay sont alors choqués de le voir se présenter pour un quart de travail au gymnase, alors ils le mettent à l’épreuve.

Plus tard, James se confie à Ste et lui parle de la sienne pour dire à la police tout ce qu’il sait sur Norma, qu’il a réussi à croiser dans les scènes récentes.

James demande même l’aide de Ste mais ce dernier se méfie de ses motivations.

Tout semble aller bien pour James et il est ravi quand Verity lui confie son travail à condition qu’il s’occupe de l’étal de Hook-a-duck.

Déterminé à récupérer Ste, il prévoit de le rencontrer plus tard pour régler leur relation.

Mais on s’aperçoit vite que tout est trop beau pour être vrai…

Hollyoaks est diffusé sur Channel 4.