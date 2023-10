Cinq graphiques pour aider à comprendre la saison record des incendies de forêt au Canada

Cela fait des mois que le Canada a battu le record de la pire saison d’incendies de forêt de l’histoire en termes de superficie brûlée. Depuis le 27 juin, pour être exact. Et certains incendies brûlent encore.

Voici un aperçu de cette saison sans précédent et de ce qu’elle signifie pour l’avenir des forêts du Canada.

Superficie totale brûlée

Le premier graphique présente une mesure clé : la superficie brûlée.

C’est le record battu il y a près de quatre mois. La superficie totale brûlée dépasse désormais 18 millions d’hectares, soit deux fois et demie le précédent record établi en 1995 et plus de six fois la moyenne des dix dernières années.

« Je dirais que nous avons franchi un point critique. Cet été, partout au Canada, a été absolument stupéfiant en termes d’incendies de forêt », a déclaré Lori Daniels, professeure au département des sciences forestières et de la conservation de l’Université de la Colombie-Britannique.

« Ce sont les types d’incendies qui, à mon avis, modifieront les écosystèmes. Il faudra des décennies, voire des siècles, pour que ces écosystèmes se rétablissent, s’ils se rétablissent, compte tenu de l’influence confondante du changement climatique. »

Météo incendie

Qu’est-ce qui a conduit à tous ces incendies ? Bref, il faisait chaud, très chaud. Partout dans le monde, ce fut l’été le plus chaud jamais enregistré.

Le temps chaud et sec au Canada, en particulier dans les régions du nord, était idéal pour les incendies de forêt.

La carte qui suit montre ce qu’on appelle l’indice météo-incendie (FWI), qui mesure la sécheresse de la forêt (appelée combustible), ainsi que la température, l’humidité, le niveau de précipitations et la vitesse du vent.

Dans l’ensemble, les FWI ont largement dépassé la norme dans presque tout le pays. La tendance était claire au début du mois de mai, lorsque le nord du Canada était l’épicentre d’un épisode de chaleur, a déclaré Daniels.

« Nous étions de 10 à 15 degrés Celsius au-dessus de la normale dans le nord du Canada, ce qui, une fois de plus, incite ces [areas] pour le feu », a-t-elle déclaré.

Yan Boulanger, chercheur scientifique à Ressources naturelles Canada, a déclaré que ce qu’il trouve le plus frappant est la longueur de la saison et l’heure à laquelle elle a commencé.

« Cela a commencé début mai et cela ne s’est arrêté qu’à la fin septembre », a-t-il déclaré, soulignant que certains incendies brûlaient encore.

Boulanger faisait partie d’une équipe de scientifiques internationaux qui ont étudié la saison des feux de forêt au Québec et ont découvert que le changement climatique rendait les conditions météorologiques à l’origine des incendies de forêt deux fois plus probable .

Nombre total d’incendies

Au Canada, environ la moitié de tous les incendies de forêt sont causés par la foudre. L’autre moitié est causée par l’activité humaine.

Malgré une saison record, il n’y a pas eu d’augmentation marquée du nombre total d’incendies, comme le montre le graphique suivant. (Il y en a eu plus que l’année dernière, mais à peu près le même nombre que l’année précédente.)

Le temps sec et venteux a contribué à la propagation rapide des incendies, a déclaré Daniels, et dans de nombreux cas, ils ont brûlé pendant des mois.

« Une fois qu’un incendie brûle dans des conditions chaudes, sèches et venteuses et prend de l’ampleur, il s’appuie sur cette dynamique », a-t-elle déclaré.

« Il génère sa propre énergie. Il génère son propre système météorologique. Cela contribue donc à maintenir une intensité élevée. »

Où les incendies se sont produits

La carte suivante illustre ce point, montrant les régions du pays qui ont connu le plus d’incendies cette année.

La carte est particulièrement frappante par rapport à l’année dernière, où moins de zones brûlées.

Selon Boulanger, les impacts sur tous les domaines, depuis la faune jusqu’à l’industrie forestière, seront très variés.

« Il y aura d’énormes impacts sur le secteur forestier », a-t-il déclaré.

REGARDER | Comment les incendies de forêt affectent les plantes et les animaux : La faune peut ressentir les mêmes symptômes de la fumée que les humains, tandis que les plantes peuvent en constater les inconvénients et les avantages. Vidéo en vedetteUne épaisse fumée a recouvert les Prairies cette année au milieu de la saison des incendies de forêt sans précédent au Canada. Toute cette fumée peut être nocive et utile à certains égards pour les plantes. Cela peut également avoir un impact sur les animaux, notamment les oiseaux.

Source d’émissions

Les incendies de forêt ont également produit de la fumée qui a entraîné une qualité de l’air dangereuse dans les villes d’Amérique du Nord et d’ailleurs.

Les gaz à effet de serre libérés par les incendies ont dépassé de loin ceux produits par tous les secteurs de l’économie canadienne réunis, selon Copernicus Atmosphere Monitoring Service, une agence européenne.

La forêt boréale du Canada a longtemps servi de puits de carbone – absorbant et stockant le carbone de l’atmosphère – mais cette année, Daniels affirme qu’à cause des incendies, elle est devenue une source de carbone, libérant plus qu’elle n’en stocke.

« Ces incendies locaux ont des impacts et des implications à l’échelle mondiale, et c’est vraiment déconcertant car ces réactions positives contribueront à un réchauffement accru, ce qui nous rendra de plus en plus vulnérables aux incendies », a-t-elle déclaré.

Les experts en feux de forêt, dont Daniels, craignent que l’arrivée récente d’El Niño ne signifie un autre été chaud et une saison difficile des incendies de forêt en 2024.