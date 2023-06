Cinq grands points à retenir de la loi européenne sur l’IA

Le vote de la loi sur l’IA a été adopté à une écrasante majorité et a été annoncé comme l’un des développements les plus importants au monde en matière de réglementation de l’IA. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, l’a décrit comme « une législation qui établira sans aucun doute la norme mondiale pour les années à venir ».

Ne retenez pas votre souffle pour une clarté immédiate, cependant. Le système européen est un peu compliqué. Ensuite, les membres du Parlement européen devront régler les détails avec le Conseil de l’Union européenne et le bras exécutif de l’UE, la Commission européenne, avant que le projet de règles ne devienne une législation. La législation finale sera un compromis entre trois projets différents des trois institutions, qui varient beaucoup. Il faudra probablement environ deux ans avant que les lois ne soient effectivement mises en œuvre.

Ce que le vote de mercredi a accompli, c’est d’approuver la position du Parlement européen dans les négociations finales à venir. Structurée de manière similaire à la loi sur les services numériques de l’UE, un cadre juridique pour les plateformes en ligne, la loi sur l’IA adopte une «approche basée sur les risques» en introduisant des restrictions basées sur la dangerosité que les législateurs prédisent qu’une application d’IA pourrait être. Les entreprises devront également soumettre leurs propres évaluations des risques concernant leur utilisation de l’IA.

Certaines applications de l’IA seront totalement interdites si les législateurs jugent le risque « inacceptable », tandis que les technologies jugées « à haut risque » auront de nouvelles limitations d’utilisation et des exigences en matière de transparence.

Voici quelques-unes des principales implications :

Interdiction de l’IA de reconnaissance des émotions. Le projet de texte du Parlement européen interdit l’utilisation de l’IA qui tente de reconnaître les émotions des gens dans la police, les écoles et les lieux de travail. Les fabricants de logiciels de reconnaissance des émotions affirment que l’IA est capable de déterminer quand un élève ne comprend pas certains éléments ou quand un conducteur de voiture peut s’endormir. L’utilisation de l’IA pour effectuer une détection et une analyse faciales a été critiquée pour son inexactitude et son parti pris, mais elle n’a pas été interdite dans le projet de texte des deux autres institutions, ce qui suggère qu’un combat politique est à venir. Interdiction de la biométrie en temps réel et de la police prédictive dans les espaces publics. Ce sera un grande bataille législative, parce que les différents organes de l’UE devront déterminer si, et comment, l’interdiction est appliquée par la loi. Les groupes de police ne sont pas favorables à une interdiction des technologies biométriques en temps réel, qui, selon eux, sont nécessaires pour la police moderne. Certains pays, comme la France, sont en fait envisagent d’augmenter leur utilisation de la reconnaissance faciale. Interdiction du scoring social. La notation sociale par les agences publiques, ou la pratique consistant à utiliser des données sur le comportement social des gens pour faire des généralisations et des profils, serait interdite. Cela dit, la perspective sur la notation sociale, communément associée à la Chine et à d’autres gouvernements autoritaires, n’est pas vraiment aussi simple qu’il n’y paraît. La pratique de utiliser les données sur le comportement social pour évaluer les gens est courant dans l’octroi de prêts hypothécaires et la fixation des taux d’assurance, ainsi que dans l’embauche et la publicité. Nouvelles restrictions pour la génération d’IA. Ce projet est le premier à proposer des moyens de réglementer l’IA générative et d’interdire l’utilisation de tout matériel protégé par le droit d’auteur dans l’ensemble de formation de grands modèles de langage comme le GPT-4 d’OpenAI. OpenAI est déjà passé sous le contrôle des législateurs européens pour des préoccupations concernant la confidentialité des données et le droit d’auteur. Le projet de loi exige également que le contenu généré par l’IA soit étiqueté comme tel. Cela dit, le Parlement européen doit maintenant vendre sa politique à la Commission européenne et aux pays individuels, qui sont susceptibles de faire face à la pression du lobbying de l’industrie technologique. Nouvelles restrictions sur les algorithmes de recommandation sur les réseaux sociaux. Le nouveau brouillon attribue les systèmes de recommandation à une catégorie «à haut risque», qui est une escalade des autres projets de loi proposés. Cela signifie que s’il est adopté, les systèmes de recommandation sur les plateformes de médias sociaux seront soumis à un examen beaucoup plus minutieux de leur fonctionnement, et les entreprises technologiques pourraient être plus responsables de l’impact du contenu généré par les utilisateurs.

Les risques de l’IA tels que décrits par Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne, sont répandus. Elle a souligné les préoccupations concernant l’avenir de la confiance dans l’information, la vulnérabilité à la manipulation sociale par de mauvais acteurs et la surveillance de masse.

« Si nous nous retrouvons dans une situation où nous ne croyons rien, alors nous avons complètement sapé notre société », a déclaré Vestager. a déclaré aux journalistes mercredi.

Ce que je lis cette semaine

Un soldat russe s’est rendu à un drone d’assaut ukrainien, selon séquences vidéo publiées par le Wall Street Journal. La reddition a eu lieu en mai dans la ville orientale de Bakhmut, en Ukraine. L’opérateur du drone a décidé d’épargner la vie du soldat, conformément au droit international, après avoir vu son plaidoyer par vidéo. Les drones ont joué un rôle essentiel dans la guerre, et la reddition est un regard fascinant sur l’avenir de la guerre.

De nombreux Redditors protestent contre les changements apportés à l’API du site qui élimineraient ou réduiraient la fonction des applications et outils tiers utilisés par de nombreuses communautés. En signe de protestation, ces communautés sont « devenues privées », ce qui signifie que les pages ne sont plus accessibles au public. Reddit est connu pour le pouvoir qu’il donne à sa base d’utilisateurs, mais l’entreprise peut maintenant regretter que, selon l’évaluation pointue de Casey Newton.

Les contractuels qui ont formé le grand modèle linguistique de Google, Bard, disent avoir été licenciés après avoir soulevé préoccupations concernant leurs conditions de travail et les problèmes de sécurité avec l’IA elle-même. Les entrepreneurs disent avoir été contraints de respecter des délais déraisonnables, ce qui a suscité des inquiétudes quant à l’exactitude. Google affirme que la responsabilité incombe à Appen, l’agence contractuelle qui emploie les travailleurs. Si l’histoire nous dit quelque chose, il y aura un coût humain dans la course à la domination de l’IA générative.

Ce que j’ai appris cette semaine

Cette semaine, Human Rights Watch a publié un rapport détaillé sur un algorithme utilisé pour distribuer des prestations sociales en Jordanie. L’agence a trouvé des problèmes majeurs avec l’algorithme, qui a été financé par la Banque mondiale, et affirme que le système était basé sur des hypothèses incorrectes et trop simplifiées sur la pauvreté. Les auteurs du rapport ont également dénoncé le manque de transparence et mis en garde contre des projets similaires gérés par la Banque mondiale. J’ai écrit une courte histoire sur les résultats.

Pendant ce temps, la tendance à utiliser des algorithmes dans les services gouvernementaux se développe. Elizabeth Renieris, auteur de Au-delà des données : revendiquer les droits de l’homme à l’aube du métaverse, m’a écrit à propos du rapport et a souligné l’impact que ce type de systèmes aura à l’avenir : « Alors que le processus d’accès aux avantages devient numérique par défaut, ces avantages deviennent encore moins susceptibles d’atteindre ceux qui en ont le plus besoin et ne font qu’approfondir la fracture numérique. C’est un excellent exemple de la façon dont une automatisation expansive peut avoir un impact direct et négatif sur les gens, et c’est la conversation sur les risques liés à l’IA sur laquelle nous devrions nous concentrer maintenant.