Cinq grands points à retenir de la finale de pré-saison des Chicago Bears contre les Buffalo Bills – Shaw Local

CHICAGO – Justin Fields et les partants ont réglé quelques problèmes lors de la défaite préparatoire de samedi, 24-21, contre les Bills de Buffalo à Soldier Field. Fields et l’offensive de la première équipe ont eu deux possessions à trois avant de marquer un panier lors de leur troisième essai.

En tout, Fields a joué 13 snaps. Au-delà de l’attaque de la première équipe, il y avait beaucoup de choses à surveiller lors du troisième et dernier match préparatoire des Bears. Voici ce qui s’est démarqué.

Tyson Bagent obtient une autre chance

Le quart-arrière des Bears Tyson Bagent se précipite dans la course aux passes des Buffalo Bills pour un bon gain lors d’un match préparatoire samedi à Soldier Field à Chicago. (Marc Busch)

Une semaine après avoir volé la vedette à Indianapolis, le quart-arrière recrue non repêché Tyson Bagent a été le premier quart-arrière à sortir du banc samedi. Il semblait remarquable que Bagent soit entré en jeu avant les remplaçants vétérans PJ Walker ou Nathan Peterman. Bagent a joué la majeure partie des deuxième et troisième quart-temps.

Tout comme la semaine dernière, Bagent a lui-même réussi un touché, marquant sur une mêlée de 8 verges.

À la maison ou à l’extérieur, le simple fait de pouvoir entrer dans la zone des buts – que ce soit en lançant le ballon ou en le faisant courir – est assez électrisant et c’est ce sentiment addictif. — Tyson Bagent, quart-arrière des Bears

« C’était bruyant, c’était amusant », a déclaré Bagent. « À la maison ou à l’extérieur, le simple fait de pouvoir entrer dans la zone des buts – que ce soit en lançant le ballon ou en le faisant courir – est assez électrisant et c’est ce sentiment addictif. C’est l’une des raisons pour lesquelles je suis accro au football, pour des moments comme ça.

Plus tard, il aurait dû réaliser son premier touché par passe de la pré-saison lorsqu’il a lancé vers l’ailier rapproché Stephen Carlson, qui était grand ouvert dans la zone des buts. Carlson a réussi un touché certain. Dans une tournure énorme des événements, Bagent a lancé une interception sur la pièce suivante.

Bagent a terminé sa journée avec une passe de 7 sur 14 pour 43 verges avec une interception. Il a parcouru 23 verges et un touché.

Walker a joué le quatrième quart-temps et Peterman n’a pas vu le terrain. Walker a réussi 6 passes sur 11 pour 71 verges et un touché.

Les ours auraient autorisé Trevis Gipson à rechercher des échanges

L’ailier défensif des Bears Trevis Gipson se retrouve enterré sur la carte des profondeurs. Il fait partie de la défense de la quatrième équipe. Gipson a réussi sept sacs en 2021, mais vient de réaliser trois sacs décevants l’année dernière.

Au cours des dernières semaines, il semblait que Gipson ne ferait pas partie des 53 joueurs. Samedi, Jeremy Fowler d’ESPN a rapporté que les Bears ont permis à Gipson de chercher un échange. Gipson a connu sa meilleure saison lorsqu’il jouait dans un schéma défensif 3-4. L’adaptation au schéma 4-3 de l’entraîneur-chef Matt Eberflus ne s’est pas bien déroulé la saison dernière.

Gipson a réussi un strip sack lors du match de samedi. Il a terminé la pré-saison avec deux sacs et trois coups sûrs du QB. Il n’était pas disponible pour commenter après le match.

Eberflus a refusé de commenter les possibilités commerciales.

« Je peux juste dire ceci : Trevis est un jeune homme exceptionnel, il travaille d’arrache-pied et il a été formidable depuis qu’il est là-bas », a déclaré Eberflus.

Les hauts et les bas de Tyrique Stevenson

Comme il l’a fait la semaine dernière, le demi de coin recrue Tyrique Stevenson a connu à la fois de bons et de mauvais moments. Il est facile de s’en prendre aux cornerbacks lorsqu’ils font des erreurs, mais Stevenson a écopé de deux pénalités de retenue en début de match.

Il a cependant compensé cela en reprenant une passe lancée par le quart-arrière des Bills Kyle Allen au premier quart. Lors de la couverture contre le receveur des Bills Gabe Davis près de la ligne de touche, Stevenson a tourné la tête juste à temps pour voir le football arriver vers lui. Il l’a attrapé avec juste assez de temps pour garder ses pieds dans les limites d’une interception.

Stevenson a déclaré qu’il ne savait pas qu’il avait mis les pieds dans les limites. Il a qualifié cela de satisfaisant, mais a noté qu’il était sévèrement critique envers lui-même.

« Je regarde toutes les choses que j’ai faites de mal », a déclaré Stevenson. « En regardant ces pénalités et en revenant à la planche à dessin. [The] l’interception était géniale, mais je dois être un meilleur joueur pour les gars autour de moi.

Le grand retour de Tyler Scott

Avec le retourneur de coup de pied Velus Jones Jr. mis à l’écart en raison d’une blessure, le receveur recrue Tyler Scott a eu l’occasion de montrer ce qu’il pouvait faire sur le retour de coup de pied. Scott a renvoyé trois coups de pied, mais celui qui a retenu l’attention de tout le monde a été un retour de 56 verges qu’il a réalisé au-delà du milieu de terrain.

Scott a déclaré qu’il avait vu un regard similaire de la part des Bills lors de son précédent retour de coup de pied. S’il avait une autre chance, il voulait la faire rebondir dehors. C’est exactement ce qu’il a fait sur le retour de 56 yards.

Il semble être le plus grand challenger de Jones en tant qu’homme de retour de coup de pied et de punt. Scott n’a jamais aligné de botté de dégagement à l’université, mais a renvoyé plusieurs coups d’envoi lorsqu’il était à Cincinnati.

« Vous essayez de gagner un poste, vous essayez de gagner une place sur la liste et d’essayer d’avoir un impact de la meilleure façon possible », a déclaré Scott. « Ils n’ont pas été très francs quant au retour du coup d’envoi. Ce jeu est une question d’opportunités et vous devez tirer le meilleur parti de vos opportunités.

Santé avant la saison régulière

Plusieurs joueurs ont été blessés samedi. Notamment, le centre Doug Kramer, qui avait commencé le match, est sorti en première mi-temps. Kramer avait la main droite enveloppée après le match.

Le secondeur recrue Noah Sewell a quitté le match avec une blessure apparente à la jambe gauche. Sewell, un remplaçant clé du secondeur, a quitté le terrain mais est retourné au vestiaire dans un chariot. Le joueur de ligne offensive de réserve Gabe Houy a été expulsé du terrain en raison d’une blessure à la jambe.

Plusieurs partants attendus n’ont pas joué : la sécurité Eddie Jackson, la sécurité Jaquan Brisker, le receveur Chase Claypool, le plaqueur droit Darnell Wright, le garde droit Nate Davis et le garde gauche Teven Jenkins.