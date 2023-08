Cinq grands points à retenir de la défaite de pré-saison des Bears de Chicago contre les Colts d’Indianapolis – Shaw Local

Avec le quart-arrière partant Justin Fields mis à l’écart, les Bears ont perdu un match de pré-saison, 24-17, contre les Colts d’Indianapolis samedi au Lucas Oil Stadium d’Indianapolis.

Les entraîneurs ont choisi de garder Fields hors du jeu afin de se reposer. Les Bears venaient de terminer deux jours d’entraînements conjoints avec les Colts plus tôt cette semaine. L’entraîneur-chef Matt Eberflus a déclaré que Fields avait fait beaucoup de bon travail au cours de la semaine.

C’est donc le quart-arrière remplaçant PJ Walker qui a mérité le départ avec Fields mis à l’écart, mais c’est la recrue non repêchée Tyson Bagent qui a volé la vedette. Plus sur cela plus tard. Voici ce qui a marqué samedi.

Les débutants se reposent

Le quart-arrière des Bears Justin Fields cherche un receveur lors d’un entraînement conjoint avec les Colts d’Indianapolis au camp d’entraînement des Colts mercredi à Westfield, Ind. (AP Photo/Michael Conroy/AP)

En plus de Fields, la grande majorité des partants n’ont pas participé au match de samedi. En attaque, les receveurs Equanimeous St. Brown et Dante Pettis étaient les seuls contributeurs réguliers à avoir commencé le match. Le porteur de ballon D’Onta Foreman a également joué.

Défensivement, le secondeur Jack Sanborn a commencé pour les Bears. Les demis de coin recrue Tyrique Stevenson et Terell Smith, qui se battent pour une place de titulaire, étaient les seuls partants attendus à avoir joué samedi.

Sinon, les partants ont raté celui-ci. Les Colts ont emboîté le pas, assis le quart-arrière partant Anthony Richardson, le choix de repêchage n ° 4 au total. Richardson s’est habillé pour le match mais n’a pas joué.

Bagent a du jeu

Le quart-arrière recrue non repêché Tyson Bagent a volé la vedette au deuxième quart. Bagent a mené l’offensive des Bears sur un touché de 92 verges qui a été couronné par Bagent plongeant lui-même dans la zone des buts pour le score.

Bagent est allé 7 en 8 en passant sur le lecteur pour 61 verges. Pour le match, il a terminé 9 en 10 pour 76 verges, avec un sac.

Il est entré dans le match au début du deuxième quart, soulageant Walker de ses fonctions de départ. Walker est allé 1 pour 4 pour 6 verges pendant son temps sur le terrain. Nathan Peterman a été le troisième quart-arrière à entrer dans le match, jouant tout au long de la seconde mi-temps.

Les Bears ont signé Bagent en tant que recrue non repêchée de la Division II Shepherd en Virginie-Occidentale. Il a été deux fois All-American au niveau D-II et a remporté le trophée Harlon Hill 2021, qui est la version D-II du trophée Heisman.

Le fait que les Bears aient sorti Bagent avant Peterman semble notable. Peterman a été le quart-arrière n ° 3 la saison dernière, mais c’est Bagent qui a pris le terrain avec l’attaque de la troisième équipe samedi.

Tyrique Stevenson attire l’attention

Stevenson, le coin recrue, était encore une fois au milieu de l’action. Il a tiré un penalty pour un coup sûr tardif au premier quart-temps. Pénalité mise à part, il n’arrêtait pas de se retrouver près du ballon de foot. Stevenson a réussi trois plaqués au total au cours de son bref passage sur le terrain.

Il a failli avoir une interception au premier quart lorsque le quart-arrière des Colts Gardner Minshew s’est précipité dans la poche et a zippé une passe vers l’arrière de la zone des buts. Stevenson a bondi pour le ballon, mais il a semblé passer entre ses mains et dans les bras du receveur des Colts Juwann Winfree.

Il y a une semaine, Stevenson a réussi sept plaqués, un plaqué pour perte et une passe défendue. Le choix de repêchage de deuxième ronde semble être en route pour un emploi de départ avec la défense des Bears.

Roschon Johnson a l’air bien

La recrue Roschon Johnson ressemblait à nouveau à une option physique solide au poste de porteur de ballon. Le porteur de ballon Khalil Herbert a eu une journée de congé. Le vétéran arrière D’Onta Foreman a vu de l’action, se précipitant pour 12 verges en trois courses.

Mais ensuite, Johnson a pris le relais et a profité de quelques gros trous près de la ligne offensive de réserve. Johnson a totalisé 32 verges en sept courses, avec une longueur de 14 verges. Cela s’est produit une semaine après que Johnson se soit précipité pour 44 verges en 12 courses lors du premier match de pré-saison.

La recrue, bien que toujours derrière Herbert et Foreman sur le tableau des profondeurs, semble de plus en plus être un sérieux concurrent pour les clichés au poste de porteur de ballon pendant la saison régulière.

Le retour tardif échoue

Non pas que le score compte vraiment, mais les réserves des Bears ont perdu une avance de 10 points dans celui-ci. Après une passe de touché de 35 verges de Peterman à Daurice Fountain, les Bears détenaient une avance de 17-7. Les Colts ont marqué des touchés consécutifs pour reprendre la tête.

Alors que le chronomètre tournait en moins de quatre minutes, Peterman a tenté de mener l’offensive sur le terrain pour un touché gagnant. C’est alors qu’il a remis le ballon au porteur de ballon recrue Robert Burns.

Burns avait passé une bonne nuit. La recrue non repêchée d’UConn a terminé sa soirée avec 40 verges au sol en huit courses. Mais lors d’une course à la fin du quatrième quart, il s’est libéré pour un gain de 12 verges, puis a fait sortir le ballon à la fin de la course. Les Colts ont sauté sur le fumble.

Les Bears ont réussi un autre tir plus tard et Peterman a mené l’offensive en territoire positif. Il a pris un tir dans la zone des buts, qui est tombé incomplet, puis a été limogé pour mettre fin au match.