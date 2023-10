Cinq grands noms absents de la Coupe du monde de cricket ICC 2023 | Actualités de la Coupe du monde de cricket ICC

Pour les athlètes professionnels, représenter leur pays lors d’un événement sportif mondial est généralement leur ambition principale et la remporter est le couronnement de leur carrière.

Pour la plupart des joueurs de cricket, la Coupe du monde internationale d’une journée (ODI) est un tel tournoi, mais de nombreux joueurs de haut niveau manquent le tournoi quadriennal – souvent à cause de blessures, mais parfois à cause de décisions tactiques ou de ruptures.

Voici cinq des meilleurs joueurs qui manquent la Coupe du monde de cricket ICC 2023, organisée par l’Inde du 5 octobre au 19 novembre.

Tamim Iqbal : Bangladesh

Le batteur le plus prolifique du Bangladesh au format ODI et l’un de ses plus grands de tous les temps a été laissé de côté lorsque l’équipe a été annoncée tardivement la semaine dernière. Les sélectionneurs ont déclaré que la blessure persistante au dos du joueur de 34 ans l’avait forcé à quitter l’équipe finale car ils ne voulaient pas « prendre de risque » lors du tournoi de 46 jours.

L’ouvreur gaucher a marqué 8 357 points, dont 14 siècles, en 243 ODI pour l’équipe sud-asiatique, mais a été dans et hors de l’équipe ces dernières années en raison d’une blessure. Il a annoncé puis annulé une retraite choc plus tôt cette année.

Un jour après que le Bangladesh a nommé son équipe, l’ancien capitaine s’en est pris au conseil d’administration pour avoir « créé des barrières » empêchant son inclusion. Le drame s’est poursuivi lorsque le capitaine du Bangladesh, Shakib Al Hasan, a qualifié les déclarations d’Iqbal de « puériles et immatures ».

Compte tenu de la controverse, des blessures du frappeur et de son âge, il est peu probable qu’il fasse partie de l’équipe du Bangladesh lors de l’édition 2028 du tournoi.

Naseem Shah : Pakistan

Shah a été un élément clé de la récente attaque de bowling au Pakistan, partageant habilement la responsabilité de l’ouverture du bowling avec Shaheen Shah Afridi. Le joueur de 20 ans contrôle les frappeurs d’un côté avec un taux d’économie impressionnant de 4,68 en 14 matches, tandis qu’Afridi attaque de l’autre côté.

Shah s’est également bâti la réputation de terminer ses courses-poursuites lorsqu’il arrive au bâton plus bas dans l’ordre – il suffit de demander à l’Afghanistan.

Mais le Pakistan a été contraint de laisser Shah hors de l’équipe de la Coupe du monde après avoir subi une grave blessure à l’épaule lors du match de Coupe d’Asie du Pakistan contre l’Inde le mois dernier. Il sera probablement blessé pendant trois à quatre mois, selon les sélectionneurs pakistanais.

Le cœur lourd, je vous annonce que je ne ferai pas partie de cette incroyable équipe qui représentera notre pays bien-aimé. Même si je suis déçu, je crois que tout est entre les mains d’Allah. InshahAllah sera très bientôt sur le terrain. Merci à tous mes fans pour les prières ! – Naseem Shah (@iNaseemShah) 22 septembre 2023

Jason Roy : Angleterre

Ce fut une montagne russe d’émotions pour Roy puisqu’il a été nommé dans l’équipe provisoire d’Angleterre pour la Coupe du Monde, puis laissé de côté lorsque les champions en titre ont nommé leurs 15 derniers.

Roy a été un membre essentiel de la révolution du ballon blanc en Angleterre qui a commencé sous l’ancien capitaine Eoin Morgan après un parcours lamentable lors de l’édition 2015, et il a été l’un de leurs meilleurs buteurs (443 points en sept matches) lorsqu’ils ont renversé la situation pour gagner. leur première Coupe du monde quatre ans plus tard à Lord’s.

Le frappeur d’ouverture de 33 ans n’a pas été un élément permanent de l’équipe anglaise en raison d’une blessure et n’a pas réussi à plaider en faveur de son inclusion dans l’équipe de la Coupe du monde car il a souffert de spasmes au dos lors de la série ODI du mois dernier contre la Nouvelle-Zélande.

L’entraîneur anglais Matthew Mott a déclaré que l’exclusion de Roy de l’équipe était « la décision la plus difficile » qu’il ait prise et a insisté sur le fait que le frappeur était heureux de faire partie de la réserve pour le tournoi.

Le capitaine Jos Buttler a déclaré que la « nature brutale du sport » signifie que les bons joueurs manquent souvent les grands tournois.

Wanindu Hasaranga : Sri Lanka

Hasaranga a acquis la réputation d’être la plus grande star du cricket du Sri Lanka ces dernières années.

Le joueur polyvalent et mortel qui tourne les jambes compte trois courses de cinq guichets parmi ses 67 guichets de cricket ODI, soutenus par quatre demi-siècles en 832 courses.

Mais le joueur polyvalent s’est blessé lors de la Coupe d’Asie et n’a pas pu se remettre complètement à temps pour l’annonce de l’équipe, a déclaré Sri Lanka Cricket dans un communiqué.

L’absence du joueur de 26 ans sera un coup dur pour les champions de 1996 étant donné qu’il était le meilleur preneur de guichet lors des deux dernières Coupes du monde T20 et qu’il a été leur quilleur le plus prolifique ces dernières années.

Hasaranga sera considéré comme un joueur de remplacement si un membre de l’équipe itinérante se blesse.

Michael Bracewell : Nouvelle-Zélande

Le joueur néo-zélandais de l’année ODI 2022 manquera le tournoi en raison d’une blessure à Achille subie lors d’un match du comté anglais en juin.

L’absence du joueur de 32 ans a porté un coup dur au finaliste de 2019, qui disputera le match d’ouverture de la Coupe du monde le 5 octobre contre l’Angleterre, championne en titre.

Bracewell peut battre de haut en bas dans l’ordre, jouer un hors-spin décent et est également capable de garder des guichets. Sa moyenne au bâton de 42,5 correspond à un taux de frappe impressionnant de 118,60 au cricket ODI.

L’entraîneur néo-zélandais Gary Stead a déclaré que Bracewell était un « grand homme d’équipe ».

« Nous avons vu ses compétences exceptionnelles dans les trois facettes du jeu et il s’est imposé comme un joueur important pour nous lors de la Coupe du Monde en Inde. »