Cinq golfeurs LIV dans le top 20 de Forbes Sports List pour 2023 | Cristiano Ronaldo N°1 | Anthony Joshua et Canelo Alvarez seuls boxeurs dans le top 50 | Nouvelles du golf

Les golfeurs de LIV Brooks Koepka, Dustin Johnson et Cameron Smith font partie du top 20 de la liste des sports Forbes pour 2023

Cinq golfeurs de LIV ont fait partie du top 20 de la liste des sports Forbes pour 2023, avec quatre fois plus de joueurs du sport dans le top 50 que l’année dernière.

Au total, 12 golfeurs figurent dans le top 50 de la liste Forbes Sports List, avec les paiements initiaux massifs de Liv Golf voyant Dustin Johnson (6), Phil Mickelson (7), Cameron Smith (17), Brooks Koepka (18) et Bryson DeChambeau ( 20) dans le top 20, avec les autres golfeurs du LIV Patrick Reed (32) et Sergio Garcia (46) également sur la liste.

Les golfeurs non-LIV à figurer sur la liste sont Rory McIlroy (15), Tiger Woods (16), Jon Rahm (28), Jordan Spieth (43) et Scottie Scheffler (45).

Cinq autres golfeurs non LIV, tels que Rory McIlroy, font la perte

Le golf vient en deuxième position derrière la NBA de basket-ball (15) pour le nombre de joueurs d’un sport, tandis que Cristiano Ronaldo est en tête de liste, ayant gagné environ 136 millions de dollars au cours des 12 derniers mois, ce qui l’a vu passer de Manchester United à Al Nassr en Arabie. Saoudite.

Dans la liste plus générale, il y a 11 nouveaux arrivants, six de retour après un an ou plus d’absence, et 16 des 50 athlètes les mieux rémunérés ont moins de 30 ans, dont cinq de 25 ans ou moins.

Le trio à la retraite Serena Williams (49 ans), Roger Federer (9 ans) – du monde du tennis – Tom Brady (50 ans) – du monde de la NFL – figure sur la liste, ce qui signifie qu’ils ont fait 25 apparitions combinées au cours des 12 dernières années.

Cinq autres footballeurs, en plus de Ronaldo, figurent sur la liste à Lionel Messi (2), Kylian Mbappe (3), Neymar (12), Mo Salah (28) et Erling Haaland (32).

Cristiano Ronaldo d’Al Nassr en tête de la liste des sports Forbes pour 2023

Seuls deux boxeurs font partie du top 50 à Canelo Alvarez (5) et Anthony Joshua (28), tandis que 12 autres athlètes du monde de la NFL sont inclus.

Le seuil pour une place dans le top 50 en 2023 était un revenu total de 45,2 millions de dollars – un chiffre en hausse d’environ 20% par rapport au précédent record de 37,6 millions de dollars en 2022.

La répartition totale par sport se lit comme suit : basket-ball (15), golf (12), NFL (12), football (6), boxe (2), tennis (2), baseball (1).

Au total, les 50 athlètes ont gagné environ 3,44 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois avant impôts et frais d’agents, en hausse de 16% par rapport au record de 2,97 milliards de dollars de l’année dernière.

Phil Mickelson, l’un des premiers joueurs à faire défection au LIV Tour, est classé septième sur la liste

Sur ce nouveau total, 2,36 milliards de dollars sont venus sur le terrain sous forme de salaires, de primes et de prix en argent, écrasant les 1,91 milliard de dollars de 2022, en partie grâce à l’entrée de l’argent du Moyen-Orient dans le sport.

Le chiffre hors terrain de 1,08 milliard de dollars provenait des mentions, des apparitions, des licences et des revenus des souvenirs des athlètes, et d’autres activités commerciales, dépassant les 1,06 milliard de dollars de 2022.

Liste des sports Forbes 2023

1. Cristiano Ronaldo (136 millions de dollars) Football

2. Lionel Messi (130 millions de dollars) Football

3. Kylian Mbappé (120 millions de dollars) Football

4. LeBron James (119,5 millions de dollars) Basket-ball

5. Canelo Alvarez (110 millions de dollars) Boxe

6. Dustin Johnson (107 millions de dollars) Golf

7. Phil Mickelson (106 millions de dollars) Golf

8. Stephen Curry (100,4 millions de dollars) Basketball

9. Roger Federer (95,1 millions de dollars) Tennis

10. Kevin Durant (89,1 millions de dollars) Basket-ball

11. Giannis Antetokounmpo (87,6 millions de dollars) Basket-ball

12. Neymar (85 millions de dollars) Football

12. Russell Wilson (85 millions de dollars) NFL

14. Russell Westbrook (82,1 millions de dollars) NFL

15. Rory McIlroy (80,8 millions de dollars) Golf

16. Tiger Woods (75,1 millions de dollars) Golf

17. Cameron Smith (73 millions de dollars) Golf

18. Brooks Koepka (72 millions de dollars) Golf

19. Kyler Murray (70,5 millions de dollars) NFL

20. Bryson DeChambeau (69 millions de dollars) Golf

21. Lewis Hamilton (65 millions de dollars) F1

22. Max Verstappen (64 millions de dollars) F1

23. Klay Thompson (60,9 millions de dollars) NFL

24. Patrick Mahomes (59,3 millions de dollars) NFL

25. Damian Lillard (58,6 millions de dollars) Basketball

26. Max Scherzer (56,7 millions de dollars) Base-ball

27. James Harden (55,1 millions de dollars) Basket-ball

28. Anthony Joshua (53 millions de dollars) Boxe

28. Jon Rahm (53 millions de dollars) Golf

28. Aaron Rodgers (53 millions de dollars) NFL

28. Mohamed Salah (53 millions de dollars) Football

32. Erling Haaland (52 millions de dollars) Football

32. Patrick Reed (52 millions de dollars) Golf

34. Paul George (51,5 millions de dollars) Basket-ball

35. Kawhi Leonard (50,5 millions de dollars) Basket-ball

36. Bradley Beal (49,8 millions de dollars) Basket-ball

37. Derek Carr (48,9 millions de dollars) NFL

38. Orlando Brown, Jr. (48,6 millions de dollars) NFL

39. Aaron Donald (48,5 millions de dollars) NFL

40. Anthony Davis (48 millions de dollars) Basket-ball

41. Jimmy Butler (47,8 millions de dollars) Basket-ball

41. John Wall (47,8 millions de dollars) Basket-ball

43. Jordan Spieth (47,5 millions de dollars) Golf

44. Luka Doncic (47,2 millions de dollars) Basket-ball

45. Scottie Scheffler (47,1 millions de dollars) Golf

46. ​​Sergio García (46 millions de dollars) Golf

46. ​​Dak Prescott (46 millions de dollars) NFL

48. Deshaun Watson (45,8 millions de dollars) NFL

49. Serena Williams (45,3 millions de dollars) Tennis

50. Tom Brady (45,2 millions de dollars) NFL