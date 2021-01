Les fruits sont une partie essentielle de notre alimentation en raison des nutriments essentiels et des fibres qu’ils nous fournissent. Les propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires de divers fruits nous aident à protéger notre système contre les maladies et la pourriture. Il devient doublement important d’avoir des fruits en hiver car le froid épuise notre immunité. Ci-dessous, nous examinons cinq fruits d’hiver qui nous aident à maintenir une santé optimale.

Orange

Les températures froides en hiver provoquent la constriction des vaisseaux sanguins. Les oranges sont riches en vitamine C, ce qui améliore le flux sanguin artériel. Nous consommons également plus d’aliments réconfortants riches en matières grasses et en sucre en hiver, car les calories qu’ils produisent nous tiennent au chaud. Cependant, ces aliments stimulent les radicaux libres, qui provoquent des dommages oxydatifs. Les propriétés antioxydantes de la vitamine C neutralisent les radicaux libres. La vitamine C contribue également à la production de collagène, ce qui aide à maintenir l’élasticité de la peau en hiver. La fibre soluble dans les oranges, quant à elle, aide à réduire les taux élevés de cholestérol sanguin. Le mosambi ou le citron doux présente plusieurs des mêmes avantages.

kiwi

Les troubles digestifs surviennent pendant l’hiver parce que le métabolisme du corps ralentit pour économiser de l’énergie et générer de la chaleur. Selon les études, la consommation de kiwis aide notre digestion grâce à l’enzyme actinidine, qui décompose les protéines. Les kiwis sont également riches en vitamine C, vitamine E, fibres alimentaires, potassium, acide folique et autres antioxydants et composés phytochimiques essentiels.

Fraises

Les fraises sont riches en vitamine C et contiennent l’anthocyanine antioxydante, qui, selon les études, pourrait aider à améliorer le flux sanguin artériel chez les patients souffrant d’hypertension artérielle. Les fraises aident à réduire le diabète et les problèmes liés à l’obésité et à protéger la santé cardiovasculaire.

Prune indienne

Également connus sous le nom de Jujube indien, ces fruits sont disponibles vers février et sont consommés crus ou utilisés dans la fabrication de cornichons. La prune indienne contient de nombreux composés phytochimiques qui préviennent le stress oxydatif en hiver en raison de l’augmentation de la consommation d’aliments sucrés et frits. Les prunes renforcent également l’immunité.

Ananas

Ce fruit au goût sucré est riche en antioxydants et contient une enzyme anti-inflammatoire appelée bromélaïne. Il réduit la douleur inflammatoire chez les patients arthritiques, combat les infections bactériennes de l’estomac et possède des propriétés anticancéreuses.

Un autre fruit d’hiver, la grenade, offre également des avantages pour la santé comme ceux mentionnés ci-dessus.