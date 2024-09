Cinq fruits de saison qui aident à contrôler la tension artérielle

Au Nigéria, l’hypertension touche environ 29 % des adultes, selon les National Institutes of Health, ce qui souligne la nécessité de stratégies de gestion efficaces. La riche biodiversité du pays offre une variété de fruits qui peuvent aider à contrôler la tension artérielle. Ces fruits, facilement disponibles dans l’alimentation locale, offrent une approche naturelle pour gérer l’hypertension.

Corossol (Graviola)

Le corossol, ou « Ebo » en yoruba et « Sawansop » en haoussa, est reconnu pour ses bienfaits potentiels dans la gestion de la tension artérielle. Il aide à la relaxation des vaisseaux sanguins et agit comme un diurétique naturel, facilitant l’élimination des excès de liquide. De plus, le corossol est connu pour ses propriétés anti-stress, s’attaquant aux facteurs qui contribuent à l’hypertension artérielle.

Pomme étoilée africaine (Agbalumo)

La pomme étoilée africaine, connue localement sous le nom de « Udara » ou « Agbalumo », est un autre fruit bénéfique pour la santé cardiaque. Elle est riche en vitamine C, qui améliore la flexibilité des vaisseaux sanguins, et contient du calcium, essentiel à la régulation de la pression artérielle. Ses antioxydants combattent également l’inflammation, un facteur contribuant à l’hypertension.

Hibiscus (Zobo)

L’hibiscus, utilisé dans la boisson populaire « Zobo », n’est pas un fruit mais offre des bienfaits similaires. Des recherches indiquent que la consommation de Zobo peut réduire la pression artérielle systolique et diastolique. Ses propriétés diurétiques et sa teneur en antioxydants favorisent la santé cardiaque.

Pastèque

La pastèque, aliment de base pendant la saison chaude, est bénéfique pour sa teneur en citrulline, qui détend les vaisseaux sanguins. Elle apporte également du potassium, qui neutralise les effets de l’excès de sodium, et du lycopène, qui peut aider à réduire la tension artérielle.

Goyave

La goyave, ou « Gwaava » en haoussa et « Gofa » en yoruba, contient des niveaux élevés de potassium et de vitamine C, qui favorisent la santé cardiaque et aident à contrôler la tension artérielle. Ses fibres alimentaires sont essentielles pour maintenir un poids santé, ce qui favorise également la gestion de la tension artérielle.

L’intégration de ces fruits dans l’alimentation peut constituer un moyen naturel de gérer la tension artérielle. Cependant, ils doivent faire partie d’une stratégie de santé globale, comprenant des modifications du mode de vie et le respect des médicaments prescrits.

Source: Avant-garde