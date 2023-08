Cinq fonctionnalités cachées de l’iPhone que vous devez connaître

La nouvelle série iPhone 15 est attendue dans les prochains mois, ainsi que iOS 17.

Au cours de la dernière année avec iOS 16, la plupart des utilisateurs d’iPhone ont probablement déjà eu le temps de configurer leur écran de verrouillage, de changer l’indicateur de batterie ou d’ajuster les notifications, mais il y a quelques fonctionnalités plus petites qui méritent également votre attention.

En voici quelques-unes que vous avez peut-être manquées.

Prise en charge des contrôleurs

iOS 16 a officiellement pris en charge un certain nombre de nouveaux contrôleurs de jeu Bluetooth. Les appareils pris en charge incluent les Nintendo Switch Joy-Cons et les contrôleurs Pro, entre autres, élargissant considérablement les capacités de l’iPhone en tant que smartphone de jeu. Cette prise en charge s’étend également à tvOS et iPadOS.

Notifications lors du partage d’un écran

Dans la version précédente du système, lorsque vous partagez votre écran, Apple désactive automatiquement les notifications afin que les personnes qui le consultent ne voient aucune alerte. Maintenant, cependant, vous avez la possibilité de personnaliser cette fonctionnalité. Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir les paramètres, puis d’ouvrir l’onglet Notifications.

Vous pouvez ensuite développer les options intitulées Partage d’écran et modifier les préférences d’affichage ou non des notifications.

Fusionner les doublons

L’une des fonctionnalités cachées les plus intéressantes se trouve dans l’application Photos mise à jour. Les doublons de photos et de vidéos occupent beaucoup d’espace sur votre smartphone, que vous pouvez désormais libérer de manière très simple.

Pour ce faire, ouvrez l’application Photos, puis développez les options de l’album et recherchez l’onglet intitulé Doublons. L’étape suivante consiste à sélectionner les doublons dont vous souhaitez vous débarrasser, puis à cliquer sur l’option Fusionner.

Vérifier les mots de passe Wi-Fi de l’iPhone

Vous pouvez enfin vérifier les mots de passe de vos réseaux Wi-Fi enregistrés, puis les copier facilement dans le presse-papiers pour les rendre disponibles de la manière dont vous avez besoin.

Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir les paramètres, puis les options Wi-Fi. Appuyez maintenant sur le bouton d’information (i) à côté du réseau pour lequel vous voulez le mot de passe. Cela vous amènera à un écran avec beaucoup d’options et d’informations. Au début, il y aura des points dans le champ Mot de passe au lieu d’un mot de passe réel – appuyez simplement dessus et votre iPhone vous authentifiera avec Face ID ou Touch ID et affichera le mot de passe sous forme de texte.

Ne vous inquiétez pas des appels accidentels raccrochés

Si vous avez déjà mis fin par erreur à un appel téléphonique en appuyant sur le bouton d’alimentation, Apple a trouvé une solution juste pour vous. Accédez à Paramètres, puis développez l’onglet Accessibilité. Allez maintenant dans l’option Toucher et sélectionnez Empêcher le verrouillage pour mettre fin à l’appel. Désormais, vos appels ne se termineront que lorsque vous appuyez sur Fin d’appel ou lorsque la personne à l’autre bout du fil raccroche.