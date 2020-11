Cinq fois l’actrice a surpris les fans avec de superbes publications sur les réseaux sociaux

Connue pour ses performances dans des films comme Jannat 2, Chakravyuh et Raaz 3D, l’actrice Esha Gupta a aujourd’hui un an de plus. Esha est devenue célèbre après avoir remporté le titre de Miss India International en 2007. Cinq ans plus tard, elle a fait ses débuts d’actrice avec le thriller policier Jannat 2 en 2012. Après ce film, elle a été vue dans les rôles principaux de Chakravyuh et Humshakals, entre autres.

L’actrice est également très active sur les réseaux sociaux et crée souvent du buzz en partageant ses belles photos. Elle a remporté le titre de Miss Photogenic à Femina Miss India en 2007. Alors qu’Esha fête ses 35 ans, voici quelques superbes photos Instagram de l’actrice qui vous laisseront impressionné par sa beauté.

Sur cette photo, Esha porte une veste en jean et un jean. Ses cheveux ouverts la rendent trop belle. La photo montre qu’elle n’est pas seulement belle, mais qu’elle a également un sens de la mode unique. L’actrice a partagé la photo sur Instagram sans aucune légende et elle n’en a pas besoin car son expression dans l’image dit tout.

Son look séduisant dans un monokini blanc classique a attiré l’attention des internautes. Sur la photo, on peut la voir en train de prendre une pose intense. Cette image a également été publiée sans aucune légende car la photo elle-même fait tout parler.

Sur cette photo, l’actrice porte un look décontracté dans un t-shirt gris à col profond aux cheveux ouverts, posant sur une chaise. Il ressort de l’image qu’elle a fait un minimum de maquillage avant de cliquer sur cette image.

Elle a l’air trop impertinente dans le bikini imprimé. L’actrice le tue complètement dans un bikini à lettres imprimées en blanc et rouge et une veste du même imprimé sur le dessus. La légende de la photo se lit comme suit: “Aimez-vous d’abord, c’est avec qui vous passerez le reste de votre vie.”

Esha est superbe dans un sari rose pastel avec des imprimés floraux. Un sourire sur son visage la rend plus belle. En affichant la photo, elle a écrit: «Le but de notre vie est d’être heureux» – Dalaï Lama. Merci ma soeur pour ce magnifique sari.

Nous souhaitons à Esha Gupta un très joyeux anniversaire!