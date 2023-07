Cinq fois, Disha Patani a franchi toutes les limites de l’audace | Regarder la vidéo

L’actrice de Bollywood Disha Patani est souvent dans l’actualité pour une raison ou une autre. L’actrice a fait les gros titres de sa carrière jusqu’à présent en raison de son apparence et de sa vie amoureuse plus que des films. Surtout son avatar grésillant reste dans la discussion. Les gens sont laissés à regarder chaque étape de la direction. Dans une telle situation, chacun de ses messages commence à devenir de plus en plus viral. Disha est également très active sur les réseaux sociaux pour rester en contact avec ses fans. Maintenant, une fois de plus, l’actrice a posté certaines de ses photos sur Instagram, accélérant le rythme cardiaque des fans. Sur ces photos, Disha brise les limites de l’audace et pose les unes après les autres. Les fans sont également incapables de détacher leurs yeux de cet avatar d’elle.