Cinq films pour enfants à diffuser maintenant

‘Marcel la coquille avec des chaussures’

Si vous faites partie des millions d’humains qui ont été charmés par Marcel lorsqu’il a fait ses débuts sur Youtube Il y a 12 ans, il est temps de présenter à vos enfants ce petit coquillage parlant qui porte des chaussures roses, a une boule de peluche nommée Alan, et est maintenant seul et vit dans un Airbnb avec sa grand-mère coquillage italienne, Nana Connie (exprimée par Isabella Rossellini).

Le Film nominé aux Oscars présente Jenny Slate, qui co-écrit et exprime Marcel, et Dean Fleischer Camp, qui co-écrit, réalise et joue à l’écran avec les coques en stop-motion. Dans le film, Marcel et Nana Connie ont été laissés seuls dans l’Airbnb après qu’un couple humain sujet aux engueulades se soit séparé et ait quitté la maison. Lorsque nous rencontrons le couple, toute leur famille et leur communauté de coquillages ont mystérieusement disparu avec les humains. Nana a « perdu une petite pièce d’un très grand puzzle », comme le dit Marcel. Elle est dans les derniers stades de la démence, et les deux se divertissent en jardinant, en jouant à des jeux et en regardant leur émission préférée, “60 Minutes”. Camp emménage dans la maison après une rupture et se lie d’amitié avec Marcel à un moment où ils se sentent tous les deux un peu perdus.

Le film parle de chagrin, de solitude et de l’importance de la connexion, il peut donc s’avérer un peu cérébral et douloureux pour certains enfants, mais cela vaut vraiment la peine d’essayer. Après tout, il y a d’adorables coquillages parlants et ils utilisent des pains à hot-dog comme canapés. Si les enfants ne restent pas assis pendant les 90 minutes complètes, montrez-leur peut-être par petits incréments, de la taille d’une bouchée, comme Marcel.