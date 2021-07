Cinq films internationaux à diffuser maintenant

Le thriller délirant des années 1920 de Yulene Olaizola se déroule dans les régions frontalières boisées entre le Mexique et le Belize (anciennement le Honduras britannique). Agnès (Indira Andrewin), une belle femme britannique d’origine africaine, échappe à un mariage forcé avec un propriétaire terrien blanc, pour être rapidement reprise par une bande de cueilleurs de gomme mexicains. Sa présence envoie les hommes dans une frénésie à la fois sexuelle et territoriale : ils lèvent leur garde, la prenant comme un signe de la présence à proximité de pêcheurs britanniques, tout en lui imposant des regards obscènes et des avances violentes.

Le regard effrayé d’Agnès se transforme lentement en un sourire narquois alors qu’Olaizola dévoile le courant sous-jacent mythique de son histoire : son héroïne représente la Xtabay, une femme fatale semblable à une succube de la légende maya. Pourtant, malgré la voix off chuchotée et les visions fiévreuses du film, « Tragic Jungle » tire son pouvoir des petites folies humaines – ou plutôt masculines – qu’elle met à nu. Les hommes qui s’entourent dans les jeux de profit du film sont des fantassins avides et corruptibles du colonialisme. Ils n’ont pas besoin du Xtabay pour les attirer dans la jungle – juste un éclair d’or (ou de peau) suffit pour les inciter à sauter dans les profondeurs.

Une crise de la cinquantaine s’abat comme une averse sur Ghalib (Suvinder Vicky), un camionneur long-courrier à Delhi. Au moment où il atteint un record de 500 000 kilomètres, il développe une douleur au dos, fait face à une demande d’indemnisation de la famille de sa femme récemment décédée et est chargé de former un débutant qui pourrait être son éventuel remplaçant, Pash (Lakshvir Saran ). Dans « Milestone », le réalisateur Ivan Ayr distille les bosses existentielles convergentes de Ghalib dans une pièce d’ambiance mélancolique et magique. La plupart des scènes magnifiques du film se déroulent dans le brouillard rose avant l’aube de l’Inde du Nord, tandis qu’une conception sonore minimaliste capture l’isolement de Ghalib dans un monde mouvementé.

« Milestone » est une étude de caractère précise, la caméra restant proche de Ghalib, mais Ayr colore également le sort plus large des travailleurs des transports indiens et leur lutte contre une culture du jetable. Les équipes chargées du chargement des marchandises dans les camions sont en grève, mais Ghalib est trop engourdi par le chagrin et la douleur pour voir au-delà des désagréments que cela lui cause. Mais plus il passe de temps avec Pash, plus son destin imminent devient clair. Le gouffre générationnel entre les deux se révèle dans un échange ironique : lorsque Pash demande à Ghalib pourquoi il est retourné en Inde après un séjour au Koweït, Ghalib demande : « Avez-vous déjà entendu parler de Saddam Hussein ? Pash est vide. Même si « Milestone » prend des tournants artificiels, la performance de Vicky fonde le film, transmettant le chagrin et l’aliénation sans macho macho ni contrainte excessive.