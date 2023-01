Cinq films internationaux à diffuser maintenant

Le peintre d’enseignes Diffusez-le sur Tubi. Se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, “The Sign Painter” raconte une histoire sombre et réelle avec une ironie vivifiante et une fantaisie de conte de fées. Ansis, un peintre d’enseignes dans la Lettonie rurale, vit trois changements de régime en l’espace d’une décennie, chacun reflété dans les teintes avec lesquelles il est invité à colorer les bâtiments officiels et les enseignes : le vert est favorisé par la dictature de Karlis Ulmanis, le rouge par le Soviet l’occupation, et noir par l’invasion nazie qui s’ensuit. À l’instar de l’angle légèrement biseauté que le réalisateur Viesturs Kairiss utilise tout au long du film, cette vanité ludique offre une perspective décalée sur le passé, soulignant l’absurdité tragique de la brutalité humaine. Ansis, joué par Davis Suharevskis avec une aura de pureté aux yeux écarquillés, maintient une innocence de principe quoique timide tout au long, tandis que ses deux dames aiment – ​​la camarade juive directe, Zisele (Brigita Cmuntova), et la douce et sournoise fille chrétienne lettone, Naiga (Agnese Cirule) – agissez comme ses repoussoirs volontaires. Le slapstick de la première moitié du film, rempli d’accidents de peinture, de petites jalousies et de hauts jinks romantiques, cède la place à des scènes sanglantes de guerre et de déplacement dans la seconde, créant une balançoire tonale déchirante que Kairiss exécute avec finesse. Sur l’amour Diffusez-le sur Mubi.

Le journal intime d’Archana Phadke s’ouvre sur la cinéaste et sa sœur dans une voiture, se dirigeant vers leur maison du sud de Bombay. Des gratte-ciel brillants se profilent à l’horizon ; leur bâtiment trapu et usé, qui abrite leur clan depuis 1902, marque un contraste, niché dans un complexe surpeuplé agité de bavardages et de poussière. L’ancien et le nouveau se mêlent dans la maison Phadke, où trois générations de la famille vivent dans une coexistence bruyante et épineuse. Archana observe leurs activités quotidiennes avec un œil curieux et légèrement provocateur ; elle aime sa maison ancestrale chargée d’histoire, mais rechigne devant les traditions qui continuent de la lier.