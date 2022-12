Cinq films internationaux à diffuser maintenant

Lozinski n’est jamais vu à l’écran (seulement entendu) et sa caméra regarde toujours d’en haut, lui donnant une perspective divine. Ainsi, les gens traitent le cadre de son film comme un confessionnal, divulguant des secrets avec un abandon intime, se complaisant dans l’intimité que l’on ne trouve parfois que dans les espaces publics.

Quand il dit à ces gens qu’ils doivent être dans un film, certains se lissent, d’autres refusent timidement et d’autres encore commencent à philosopher sur ce que signifie vivre une vie digne du cinéma. Certains personnages se reproduisent, de sorte que nous apprenons à les connaître au fil du temps – comme un homme d’âge moyen que nous rencontrons pour la première fois à sa sortie de prison et dont les apparitions tout au long du film, s’étalant sur plusieurs mois, se fondent en un portrait éventrée de la perspectives décourageantes pour les anciens condamnés.

Cette charmant documentaire , du réalisateur polonais Pawel Lozinski, transforme le simple geste d’engager la conversation avec un étranger en une enquête faussement profonde sur ce que les gens révèlent lorsqu’on leur demande de jouer. Pendant deux ans, à chaque saison, Lozinski, qui vit à Varsovie, s’est planté sur sa véranda et a suspendu à la fois une caméra et un microphone au-dessus d’une bande de béton grise en dessous, essayant d’inciter les passants à faire une introspection pour un prétendu film sur la vie.

Des mains fantomatiques et vengeresses émergent d’un reflet miroir dans une vitrine ornée; un cadavre est suspendu à un arbre, comme un lustre, au-dessus d’un paysage immaculé de neige scintillante ; une mère, auréolée d’une lumière dorée, se penche sur un enfant gémissant, seulement pour étouffer l’écran avec un oreiller. Se déroulant dans l’Inde coloniale des années 1930, « Qala » est un drame gothique dans lequel la beauté ressemble à de la terreur : c’est dans la poursuite de la perfection artistique que l’héroïne titulaire du film (Triptii Dimri), le rejeton d’une longue dynastie de musiciens classiques, se perd irrémédiablement. .

Le film d’Anvitaa Dutt tisse entre le présent de Qala en tant que meilleur chanteur du pays, recherché par tous les meilleurs réalisateurs de cinéma ; et son passé de fille d’une mère célibataire abusive qui veut un garçon si désespérément qu’elle accueille un chanteur orphelin, aliénant un Qala désemparé. Alors que le film révèle lentement l’histoire sombre derrière le succès de Qala, invitant puis anéantissant nos sympathies, la procédure peut sembler un peu prévisible, avec des personnages rendus à grands traits évidents. Mais les séductions de “Qala” ne résident pas dans l’intrigue mais dans la forme et le sentiment : ses tableaux obsédants, magnifiquement composés et parfaits d’époque persistent dans l’esprit longtemps après la fin du film.

Les Oscars ne sont pas avant mars, mais les campagnes ont commencé. Kyle Buchanan couvre les films, les personnalités et les événements en cours de route. Nominations aux Golden Globes : Voici quelques-uns des snobs et des surprises les plus surprenants de la liste des nominés de cette année.

Prix ​​Gotham : Lors du premier show officiel de la saison, “Everything Everywhere All at Once” a remporté gros.

Récompenses des Gouverneurs : Des stars comme Jamie Lee Curtis et Brendan Fraser ont travaillé dans une salle pleine d’électeurs de l’académie lors de l’événement, qui est considéré comme un baromètre de l’enthousiasme de l’industrie cinématographique.

Rian Johnson: Le réalisateur de “Glass Onion” explique le plan de streaming de sa franchise “Knives Out”.

