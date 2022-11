Cinq films internationaux à diffuser maintenant

“La métamorphose des oiseaux”

Ce premier long métrage poétique de la réalisatrice portugaise Catarina Vasconcelos se situe dans ce royaume aux frontières floues où les rêves peuvent devenir des souvenirs, les humains peuvent ressembler à des animaux et la fiction se dissout dans la réalité. Au fil d’une série de tableaux spectaculaires tournés sur pellicule 16 millimètres, Vasconcelos raconte l’histoire de trois générations de sa famille, narrée en partie par différents personnages de la saga. Elle commence par les lettres (fictives, apprend-on finalement) que la grand-mère de Catarina, Beatriz, a échangées avec son grand-père, Henrique, un officier de marine qui a passé la plupart de son temps en mer pendant que sa femme élevait six enfants.

Puis l’histoire se transforme en celle du père de Catarina, Jacinto, et de sa mère, décédée alors que le cinéaste n’avait que 17 ans. Les histoires de Jacinto et Catarina s’entremêlent alors qu’elles déplorent toutes deux leurs mères perdues, des femmes aussi stables que des arbres et pourtant aussi éphémères. comme de l’eau. Des images époustouflantes accompagnent ces mots : Des miroirs soigneusement placés insèrent des morceaux de ciel dans des plans de forêts ; une image Polaroid, se développant progressivement en couleur, signale un passage d’une génération à l’autre. “La métamorphose des oiseaux” est dense de références à la littérature, à la musique et à l’histoire, mais pas un instant ce film n’est autre chose qu’hypnotique et captivant, comme une chanson qui, malgré ses mélodies complexes, vous emporte avec la force d’un fleuve. .

“Monica, ô ma chérie”

