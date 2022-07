Cinq films internationaux à diffuser maintenant

‘Pas d’émotions fortes’

Diffusez-le sur le site Web du Goethe-Institut.

Si vous cherchez à regarder quelque chose hors des sentiers battus cette semaine, faites défiler “New Directions : 20 ans de jeune cinéma allemand», une série en ligne gratuite hébergée par le Goethe-Institut.

Parmi les joyaux de la programmation se trouve “No Hard Feelings”, une romance queer aigre-douce du cinéaste irano-allemand Faraz Shariat. Parvis (Benjamin Radjaipour), jeune homosexuel et fils d’exilés iraniens en Allemagne, mène une vie fière et insouciante. Nous le rencontrons pour la première fois lorsqu’il est en vogue dans une boîte de nuit, ses cheveux blonds décolorés et son haut en maille blanche scintillant sous les lumières stroboscopiques. Plus tard, lorsqu’un homme qu’il rencontre via une application de rencontres fait un commentaire raciste, un Parvis imperturbable le remet à sa place – “Je ne suis pas dans les krauts homme-enfant” – et s’en va.

Mais le sentiment d’appartenance assuré de Parvis est perturbé lorsqu’il est affecté à des travaux d’intérêt général dans un centre de détention pour réfugiés et qu’il se lie d’amitié avec deux demandeurs d’asile iraniens nouvellement arrivés, Amon (Eidin Jalali) et sa sœur Bana (Banafshe Hourmazdi). Alors que Parvis et Amon commencent à tomber amoureux et que Bana est menacée d’expulsion, Parvis compte sur toutes les façons dont il est similaire mais différent de ses nouveaux compagnons, grâce à rien d’autre qu’un accident de naissance.