Cinq films internationaux à diffuser en ce moment

À l’ère du streaming, la Terre est de la taille d’un écran plat, avec des voyages vers des destinations lointaines seulement un abonnement mensuel et un clic. Mais séparer le bon grain de l’ivraie peut être difficile avec autant d’options, et encore plus difficile si vous ne savez pas quoi rechercher dans les primes des différents cinémas et industries cinématographiques nationales.



Alors laissez-moi être votre agent de voyage: j’ai parcouru le monde du streaming et choisi les meilleurs nouveaux films internationaux à regarder. Les choix de ce mois incluent un Künstlerroman indien, une chevauchée sauvage anti-guerre japonaise, une version nigériane campy de «The Metamorphosis» de Kafka, et plus encore. ‘Le disciple’ Diffusez-le sur Netflix.

Le cinéaste Chaitanya Tamhane a conquis les critiques avec ses débuts en 2015, «Court», un drame observateur et sans ménagement sur un chanteur folk accusé de sédition à Mumbai. La suite de Tamhane revient à la métropole indienne du rêve et de la musique, mais cette fois avec un agencement local d’un thème universel: la recherche de la pureté d’un artiste. Sharad (Aditya Modak), un chanteur classique hindoustani de 24 ans, consacre ses journées à son métier, essayant d’être à la hauteur de ses idoles: son défunt père, un musicien raté qui a allumé la passion de Sharad; son gourou malade, dont il prend soin comme un fils le ferait; et Maai, un chanteur légendaire dont Sharad numérise les conférences enregistrées dans son travail quotidien.

Les scènes sont longues et immobiles et tournées à distance moyenne, formant des flaques de temps rectangulaires denses avec des détails visuels et sonores. Les nombreux tableaux de performance du film sont particulièrement ravissants: ils vibrent avec les ragas toujours changeants et les accompagnements à cordes de la musique hindoustani, qui fournit également un lit sonore pour un motif récurrent de Sharad à moto dans les rues nocturnes de Mumbai, en écoutant les paroles de Maai. Ces fioritures imprègnent «The Disciple» d’une qualité de transe alors même que le film capture les visages, les espaces et les conversations les plus banals. Alors que nous suivons Sharad pendant près d’une décennie, les passions et les déceptions de sa jeunesse se transforment lentement en quelque chose de plus modeste, de plus familier – une vie comme une autre, passée dans une poursuite glissante de la grandeur. ‘Labyrinthe du cinéma’ Diffusez-le sur Mubi.

Oubliez une chanson de cygne: le dernier film de Nobuhiko Obayashi est un cri, une tirade, une conférence et une aventure d’action-aventure emballée dans un package pop-art de trois heures. Connu pour une longue carrière qui a englobé des films expérimentaux, des drames sur le passage à l’âge adulte et des épopées anti-guerre, le cinéaste japonais semble s’être livré à toutes ses obsessions dans «Labyrinth of Cinema», dont la première a eu lieu quelques mois avant sa mort en avril 2020. Le La prémisse nominale du film est un marathon de films de guerre toute la nuit dans un théâtre sur le point de fermer dans la ville balnéaire d’Onomichi. Dans le public, trois jeunes hommes – un cinéphile désespérément romantique, un gangster yakuza en herbe et un chercheur ringard – qui se rêvent dans les films, de sorte qu’ils ne sont plus des spectateurs passifs de l’intrigue de guerre mais des participants actifs. En les insérant dans divers épisodes de l’histoire militaire du Japon, des périodes féodales à la Seconde Guerre mondiale, Obayashi parodie les tropes de films («La musique de fond est édifiante!», Note un personnage avec optimisme lorsqu’il est pris entre deux feux) et condamne les fins pyrrhiques de la guerre. Une explosion de sons, de couleurs et d’émotions stridentes, le film pourrait submerger par sa densité de références culturelles japonaises, mais la foi d’Obayashi dans le pouvoir des films – pour le bien et le mal – n’a pas besoin de traduction.