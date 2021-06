Cinq films internationaux à diffuser dès maintenant

Les choix de ce mois-ci incluent un film grec dystopique sur une maladie mystérieuse, un film qui donne à réfléchir sur le scandale britannique de Windrush, un drame déchirant de Colombie, une version indienne moderne de Shakespeare et un opéra en stop-motion éblouissant de Chine.



« Kala Azar » Diffusez-le sur Mubi.

Le film troublant de Janis Rafailidou présente ses personnages principaux via une scène de sexe, bien que ce que nous regardons ne soit pas immédiatement clair. Tout ce que nous voyons, ce sont des fragments de membres charnus et enchevêtrés, filmés si près qu’il est impossible de discerner des formes ou des formes reconnaissables. C’est le modus operandi de Rafailidou tout au long de « Kala Azar » : observer des objets et des corps familiers de si près, et sous des angles si inhabituels, que leurs contours deviennent étranges.

L’histoire se déroule dans un paysage méditerranéen désolé, quelque peu dystopique, bien que le cadre ne soit jamais explicitement identifié. Il y a des montagnes lointaines, des champs délabrés et des chantiers de construction poussiéreux où des équipes de travailleurs sud-asiatiques peinent. Penelope (Penelope Tsilika) et Dimitris (Dimitris Lalos) sont des crémateurs pour animaux de compagnie qui traversent ce terrain, s’arrêtant dans les maisons pour ramasser des chiens, des chats et des poissons décédés, assurant à leurs propriétaires qu’ils seront éliminés avec cérémonie et soin. Des fragments de récit émergent alors que le couple se heurte au directeur du crématoire pour animaux de compagnie à propos du mystérieux accident de la route qu’ils rencontrent au cours de leurs voyages. Mais « Kala Azar » investit moins dans l’intrigue que dans une ambiance sensuelle et tactile, puisant dans les implications morbides de son titre (le nom d’une fièvre parasitaire mortelle) pour évoquer un monde mélancolique où la vie et la mort ne sont plus en équilibre. C’est une montre particulièrement obsédante à notre époque actuelle de coronavirus. « Assis dans les limbes » Diffusez-le sur Netflix.

La mère d’Anthony Bryan est arrivée à Londres dans les années 1960 dans le cadre de la « génération Windrush » d’immigrants des Caraïbes : des hommes et des femmes de la classe ouvrière qui ont été encouragés à s’installer en Grande-Bretagne dans les décennies d’après-guerre pour combler les pénuries de main-d’œuvre. Bryan avait tous 8 ans lorsqu’il a rejoint sa mère, et en 2015, il vivait et travaillait à Londres depuis près de 50 ans, quand, soudainement, il a été déclaré immigré clandestin et menacé d’expulsion.

Bryan faisait partie des centaines d’immigrants ciblés à tort dans le scandale britannique de Windrush. Dans « Sitting in Limbo », qui dramatise l’expérience infernale de Bryan, la réalisatrice Stella Corradi capture le bilan spirituel de cette injustice. Bryan (Patrick Robinson) passe de sa vie modeste mais bien remplie avec son partenaire, ses enfants et ses amis à la tournée labyrinthique des bureaux d’immigration, des salles d’audience et des centres de détention aux allures de prison. Toute réparation judiciaire, procurée par sa famille à grands frais, s’avère de courte durée. Corradi rend les bas et les hauts éventuels de Bryan avec le même style discret et impartial, reflétant la vérité que Robinson transmet avec force avec son visage fatigué et durci. Peu importe l’issue de son épreuve, Bryan a perdu quelque chose qu’il ne retrouvera jamais : un sentiment d’appartenance. Pourtant, « Sitting in Limbo » n’est pas si sombre. Corradi prend soin de souligner l’intimité, l’amour et la solidarité de la communauté de Bryan, rendant hommage non seulement à leur souffrance mais aussi à leur résilience. ‘Vallée des âmes’ Diffusez-le sur Mubi.