Cinq films d’horreur à diffuser maintenant

Ces nouveaux films d’horreur offrent des frayeurs d’un point de vue mondial, y compris une sorcière indonésienne, un vampire irlandais, des envahisseurs canadiens et un cauchemar familial américain.

Aucun film n’a divisé les fans d’horreur en 2021 comme ce conte de fées audacieux écrit et réalisé par Devereux Milburn.

Après qu’un jeune couple (Sawyer Spielberg et Malin Barr) ait été expulsé de la propriété où ils prévoyaient de camper une nuit, ils ont traversé les bois et ont trouvé une maison, où une femme gentille mais excentrique (Barbara Kingsley) les invite à passer le nuit dans son sous-sol. Cela s’avère être une très mauvaise décision – il n’y aurait pas de films d’horreur sans mauvaises décisions, n’est-ce pas? – cela conduit à des rebondissements bizarres impliquant le fils bandé de la femme, des rituels cannibales et des cauchemars surréalistes avec Popeye.

Les détracteurs ont raison de dire qu’il y a beaucoup de choses familières dans «Honeydew», de l’ambiance Hansel et Gretel à la dynamique familiale grotesque (et repas) qui a rendu le massacre à la tronçonneuse du Texas si effrayant. Mais Milburn donne une tournure originale aux rythmes familiers du genre choc des backwoods grâce à sa narration hallucinante, John Mehrmann’s score déconcertant et la fervente performance de Spielberg. Il y a aussi un camée de célébrité wowza qui vous fera faire une double prise.

«La femme de Jakob»

