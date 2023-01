Cinq films d’horreur à diffuser maintenant

‘Enclavé’

La nouvelle année n’a que quelques jours, mais ce film profondément émouvant est déjà un candidat pour mon film d’horreur préféré de 2023. C’est un triomphe de l’horreur low-fi et un premier long métrage narratif à couper le souffle du scénariste-réalisateur Paul Owens, un documentariste.

Tout commence alors que Mason, un jeune artiste, retourne dans sa maison d’enfance bientôt démolie dans la banlieue du New Jersey, où il retrouve ses frères. (Owens et ses frères et sœurs, Seth et Mason, jouent des versions fictives d’eux-mêmes, tout comme leur père, Jeffrey.) En errant dans les pièces, Mason trouve une caméra de l’ère VHS, et quand il regarde à travers le spectateur, ce qu’il voit n’est pas le maintenant mais alors : extraits des films familiaux de sa famille, pris aux mêmes endroits où il pointe la caméra, avec son père une figure prédominante. (Les vidéos personnelles appartiennent à la famille Owens.)

Mason est tellement captivé par sa découverte surnaturellement rétro qu’il commence à enregistrer, constituant une bibliothèque de souvenirs. Mais lorsque la caméra révèle qu’une créature sinistre se cache dans la maison, Mason est obligé de compter avec des fantômes dont il pensait que les jours obsédants étaient terminés.

Difficile de cerner ce film dépouillé mais exceptionnel car il n’en finit pas de se débattre : avec la perte, la mémoire, la mort, la paternité. Avec le genre aussi, car il croise science-fiction, found footage, horreur expérimentale, documentaire. Owens le fait sans effort et avec assurance, et le résultat est singulier : c’est analogique et futuriste, effrayant et sentimental, palpitant et totalement déchirant.